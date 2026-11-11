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ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ ഭാരത് മൊബിലിറ്റി എക്സ്പോ വരുന്നു; തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
2027 ഫെബ്രുവരി 4 മുതൽ 9 വരെ ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുക. പരിപാടിയിൽ 50-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1,750-ലധികം പ്രദർശകർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
Published : November 11, 2026 at 4:40 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ വാഹന വിപണിയിൽ വർഷം തോറും സംഘടിപ്പിച്ച് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശനമാണ് ഭാരത് മൊബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോ. മുൻപ് 'ഓട്ടോ എക്സ്പോ' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ പ്രദർശനം, ആഗോള മൊബിലിറ്റി രംഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയും സാങ്കേതിക മികവും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഈ വർഷത്തെ ഭാരത് മൊബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോയുടെ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. 2027 ഫെബ്രുവരി 4 മുതൽ 9 വരെ ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുക. പരിപാടിയിൽ 1,750-ലധികം പ്രദർശകരും 50-ലധികം രാജ്യങ്ങളും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യുഎസ്, ചൈന, ജപ്പാൻ, മെക്സിക്കോ, ശ്രീലങ്ക, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ, തായ്വാൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 50-ലധികം രാജ്യങ്ങൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
ഭാരത് മൊബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന 'ദി മോട്ടോർ ഷോ 2027'-ൽ കുറഞ്ഞത് 44 വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. വിവിധ എഞ്ചിൻ സംവിധാനങ്ങളിലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഈ കമ്പനികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
എന്ന്? എവിടെ വച്ച്?
ഓരോ വർഷവും ഓരോ പ്രമേയത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക. "മെച്ചപ്പെട്ട നാളേയ്ക്കായി സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി" എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇത്തവണ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ ശൃംഖലയെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഈ എക്സ്പോ. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് വേദികളിലായാണ് ഇത് നടക്കുക. ഫെബ്രുവരി 4 മുതൽ 9 വരെ 'ഭാരത് മണ്ഡപ'ത്തിലും, ഫെബ്രുവരി 4 മുതൽ 7 വരെ 'യശോഭൂമി'യിലും പരിപാടികൾ നടക്കും.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊബിലിറ്റി ഷോകളിൽ ഒന്നാണിത്. രണ്ട് വേദികളിലായി 2.5 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രദർശനം കാണാൻ 10 ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകർ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദി മോട്ടോർ ഷോ 2027ൽ 44 വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ 79,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും, വിവിധ പവർട്രെയിനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാഹന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റും പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരിൽ ഒരാളുമായ വിനോദ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.
പതിനൊന്ന് ഷോകൾ
പങ്കെടുക്കുന്ന വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ ഇലക്ട്രിക് മുതൽ സിഎൻജി/എൽഎൻജി, എഥനോൾ, ഫ്ലെക്സ് ഇന്ധന വാഹനങ്ങൾ, ഹൈഡ്രജൻ പോലുള്ള ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ പവർട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വാഹന വിഭാഗങ്ങളിലുടനീളം പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരേസമയം 11 ഷോകൾ വരെ പരിപാടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഓട്ടോ എക്സ്പോ - ദി മോട്ടോർ ഷോ, ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ ടയർ ഷോ, ഇന്ത്യ ബാറ്ററി ഷോ, ഇന്ത്യ സൈക്കിൾ ഷോ, മൊബിലിറ്റി ടെക് പവലിയൻ, സ്റ്റീൽ & അഡ്വാൻസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് പവലിയൻ, ദി കമ്പോണന്റ്സ് & ടെക്നോളജി ഷോ, ഇന്ത്യ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുപ്മെന്റ് എക്സ്പോ, അഗ്രി മൊബിലിറ്റി & ടെക്നോളജി എക്സ്പോ, എയർ മൊബിലിറ്റി എക്സ്പോ, മെട്രോ & അർബൻ മാസ് ട്രാൻസിറ്റ് എക്സ്പോ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
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