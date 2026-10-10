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ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയാൽ ഓഫർ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം: 30,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണും സവിശേഷതകളും
30,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ തിരയുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ ഈ വില വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമായ അഞ്ച് മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും അവയുടെ വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം.
Published : October 10, 2026 at 4:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്മാർട്ട്ഫോണിനാവശ്യമായ നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സമീപകാലത്ത് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വിലയും കുത്തനെ ഉയർന്നിരുന്നു. പല കമ്പനിയുടെയും ഫോണുകൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് വലിയ തുക തന്നെ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ മോഹത്തിന് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാനാഗ്രഹിച്ച പലരും ഓഫറുകൾക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്.
പുതിയ ഫോണുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ മികച്ച അവസരമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഇ-കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഷോപ്പിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആമസോൺ 'ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ' ഒക്ടോബർ 8ന് ആരംഭിച്ചു. അതേസമയം ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് 'ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ്' ഒക്ടോബർ 9ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഈ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുമായി 30,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡീലുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം. റിയൽമി, വൺപ്ലസ്, സാംസങ്, റെഡ്മി, മോട്ടോറോള തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്ന് ഈ വില വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച മൂല്യമുള്ള നിരവധി ഫോണുകൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. വിൽപ്പന സമയത്ത് കിഴിവിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന മികച്ച ഫോണുകളും അവയുടെ വിലയും സവിശേഷതകളുമാണ് ചുവടെ നൽകുന്നത്. പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി പി4 പ്രോ 5ജി, റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി
ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 30,000 രൂപയിൽ താഴെ ലഭ്യമായ മികച്ച ഫോണുകളിലൊന്നാണ് റിയൽമി പി4 പ്രോ 5ജി. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 പ്രോസസർ, 80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 7,000 mAh ബാറ്ററി, 6500 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സുള്ള 144Hz ഡിസ്പ്ലേ, 7.68mm മാത്രം വണ്ണമുള്ള ബോഡി എന്നിവയാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. 4K വീഡിയോ (60 FPS) ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന Sony IMX896 OIS സെൻസർ ഉൾപ്പെടുന്ന 50 MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത്. നേരത്തെ 32,999 രൂപയോളം വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഫോണിന്റെ 8GB RAM + 256GB സ്റ്റോറേജ് മോഡൽ, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ വിൽപ്പനയിൽ 29,379 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം.
അതേസമയം ബാറ്ററിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി വാങ്ങാം. പ്രോ മോഡലുമായി മിക്ക സവിശേഷതകളും പങ്കിടുന്ന മോഡലാണ് ഇത്. എങ്കിലും മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 പ്രോസസറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ 8GB RAM + 256GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 28,974 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്.
മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ
30,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ലഭ്യമായ മികച്ചൊരു ഫോണാണ് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ. 30,999 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വിലയെങ്കിലും, ബാങ്ക് ഓഫറുകൾ വഴി 8GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് മോഡൽ രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 1.5K കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ, 68W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 7,000 mAh ബാറ്ററി, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 4 ചിപ്സെറ്റ് എന്നിവയാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. 50 MP സോണി LYT 710 പ്രൈമറി ക്യാമറയ്ക്കൊപ്പം 13MP അൾട്രാ-വൈഡ് + മാക്രോ വിഷൻ ലെൻസും 3-ഇൻ-1 ആംബിയന്റ് സെൻസറും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നത്തിങ് ഫോൺ (4b)
നത്തിങ് ഫോൺ (4b) സിഎംഎഫ് ബ്രാൻഡിന് കീഴിൽ പുറത്തിറക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് കാരണം ഇതിന്റെ കുത്തനെ കൂടിയതോടെ, 'നത്തിങ്' ഉൽപ്പന്ന നിരയുടെ ഭാഗമായി മാറുകയായിരുന്നു. മികച്ച സോഫ്റ്റ്വെയർ അനുഭവവും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 Gen 4 ചിപ്സെറ്റും കാരണം ഇതൊരു മികച്ച മൂല്യമുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ തന്നെയാണ്. 50 MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനം, 120 Hz സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 6,000 mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഈ ഫോണിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. 34,999 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയതെങ്കിലും, നിലവിൽ 6GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജുള്ള അടിസ്ഥാന വകഭേദം 24,999 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് CE6 ലൈറ്റ്
30,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു ഫോണാണ് വൺപ്ലസ് നോർഡ് CE6 ലൈറ്റ്. ഈ വിലനിലവാരത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു ഫോണാണ് OnePlus Nord CE6 Lite. 144 Hz സ്ക്രീൻ, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000 mAh ബാറ്ററി, ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അപെക്സ് പ്രോസസർ, 50MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനം എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. നേരത്തെ 30,999 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിരുന്ന ഈ ഫോണിന്റെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റ് (8GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ്), ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ 27,249 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്.
|മോഡൽ
|യഥാർത്ഥ വില
|ഫെസ്റ്റിവൽ
സെയിൽ വില
|സ്റ്റോറേജ്
വേരിയന്റ്
|റിയൽമി പി4 പ്രോ 5ജി
|₹32,999
|₹29,379
|8GB+256GB
|റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി
|₹34,999
|₹28,974
|8GB+256GB
|മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ
|₹30,999
|₹28,192
|8GB+128GB
|നത്തിങ് ഫോൺ (4b)
|₹34,999
|₹24,999
|6GB+128GB
|വൺപ്ലസ് നോർഡ് CE6 ലൈറ്റ്
|₹30,999
|₹27,249
|8GB+128GB
ഇവയ്ക്ക് പുറമേ iQOO Z11xa, സാംസങ് ഗാലക്സി എ56 5ജി, റെഡ്മി നോട്ട് 17 5ജി, ഓപ്പോ കെ14 പ്ലസ് 5ജി, വിവോ ടി5എക്സ് 5ജി, പോക്കോ എക്സ്8 പവർ 5ജി എന്നീ മോഡലുകളും കിഴിവോടെ ലഭ്യമാകും. അതേസമയം ഇവയിൽ മിക്ക ഫോണുകളും നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയിലാണ് ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയതെങ്കിലും, സമീപ മാസങ്ങളിലായി വില വർധിച്ചതാമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ വിൽപ്പനയിലൂടെ ഓഫർ വില അവയുടെ ലോഞ്ച് സമയത്തെ വിലയുടെ അടുത്തെത്തുന്നെന്ന് മാത്രം.
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