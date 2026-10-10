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ഓഫറുകൾ തീരും മുൻപ് വാങ്ങാം: 3,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വിലയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മികച്ച ഇയർബഡ്സ് പരിചയപ്പെടാം
3,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള മികച്ച ഇയർബഡ്സ് തിരയുന്നവരാണോ? ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ ലഭ്യമായ അഞ്ച് മികച്ച ഇയർബഡ്സും അവയുടെ വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം.
Published : October 10, 2026 at 8:09 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്, ആമസോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഉത്സവകാല വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ മുതൽ ഗാർഹിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരെ പലതിനും കിഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്സവകാല വിൽപ്പനയിൽ ഇയർബഡ്സ് വാങ്ങാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? 3,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ലഭ്യമായ മൂന്ന് മികച്ച ഇയർഫോണുകൾ പരിശോധിക്കാം.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് ബഡ്സ് 4
3,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഇയർബഡുകളിലൊന്ന് വൺപ്ലസിന്റെ നോർഡ് ബഡ്സ് 4 ആണ്. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വില 4,999 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഉത്സവകാല വിൽപ്പനയിൽ ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 2,699 രൂപയ്ക്ക് ഇത് സ്വന്തമാക്കാനാകും. കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായി കേൾക്കാൻ എഐ ക്ലിയർ കോൾസ് സാങ്കേതികവിദ്യയും, 52db വരെയുള്ള ആക്റ്റീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ സംവിധാനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5
പട്ടികയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇയർബഡ് ഓപ്പോയുടേതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം ആർജ്ജിച്ചെടുത്ത ഇയർഫോൺ ശ്രേണിയാണ് ഓപ്പോയുടെ എൻകോ സീരിസ്. ശബ്ദ നിലവാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിപണിയിൽ മികച്ച പേര് തന്നെയുള്ള ഇയർബഡ് ശ്രേണിയാണിത്. ഇതിന് 4,999 രൂപ വിലയുണ്ടെങ്കിലും 2,799 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാനാവും. ഇതിൽ 52dB ആക്റ്റീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, ഒറ്റത്തവണ പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്താൽ 54 മണിക്കൂർ വരെ പ്ലേടൈം ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
സാംസങ് ബഡ്സ് കോർ
3,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഇയർബഡ്സിന്റെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമത്തേത് സാംസങിന്റെ ബഡ്സ് കോർ ആണ്. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വില 9,999 രൂപയാണെങ്കിലും ഉത്സവകാല വിൽപ്പനയിൽ ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് സഹിതം 2,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയും പുറത്തുനിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ തടയാൻ ആക്റ്റീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷനും സഹായിക്കുന്നു. 55dB ആക്റ്റീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ പിന്തുണയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ ഈ ഇയർബഡ്സ് ഉണ്ട്.
റിയൽമി എയർ 8
ഈ മൂന്ന് ഇയർബഡുകൾക്ക് പുറമേ, മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഇയർബഡ് കൂടി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് 3,000 രൂപ ബജറ്റ് പരിധിയേക്കാൾ അൽപ്പം കൂടുതൽ വിലയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും മികച്ച മോഡലാണ്. മികച്ച ഇയർബഡ് ആയതിനാൽ തന്നെ ഈ വിലനിലവാരത്തിൽ ലാഭകരമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും റിയൽമി എയർ 8. 5,299 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വിലയെങ്കിലും ഉത്സവകാല ഓഫറുകളിലൂടെ 3,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഒറ്റച്ചാർജിൽ 58 മണിക്കൂർ വരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി റിയൽമി എയർ 8 ഇയർബഡ്സിനുണ്ട്. 55dB ANC ആക്റ്റീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ പിന്തുണയും ഇതിന്റെ സവിശേഷതയാണ്.
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