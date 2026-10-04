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20,000 രൂപയാണോ ബജറ്റ്? എങ്കിൽ മികച്ച അഞ്ച് 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഓപ്ഷനുകൾ ഇതാ...
20,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ തിരയുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? അഞ്ച് മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും അവയുടെ വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം.
Published : October 4, 2026 at 8:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഇ-കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഷോപ്പിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 8 മുതലാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓഫർ വിലയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നതിനാൽ തന്നെ പലരും ഈ സമയത്ത് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരാകും. ബജറ്റ് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വിപണിയിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നതായിരിക്കും അടുത്ത സംശയം.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ആഗോളതലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മെമ്മറി ക്ഷാമം കാരണം സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വില ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചതിനാൽ, ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറി. ബജറ്റ് പരിധിക്കുള്ളിൽ മികച്ചൊരു സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രയാസകരമാണ്. 20,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
ഓപ്പോ, വിവോ, റിയൽമി, പോകോ, മോട്ടോറോള എന്നീ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫോണുകൾ ഇവ. ഓരോന്നിലും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്നും എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഓപ്പോ K14x 5G
ഈ പട്ടികയിലെ ആദ്യത്തെ ഫോൺ OPPO K14x 5G ആണ്. ഈ വിലനിലവാരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണാണിത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1125 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സുമുള്ള 6.75 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന് 550,000-ത്തിലധികം AnTuTu സ്കോറും, Geekbench 6-ൽ യഥാക്രമം 761, 1,761 എന്നിങ്ങനെ സിംഗിൾ-കോർ, മൾട്ടി-കോർ സ്കോറുകളുമുണ്ട്. 50MP റിയർ ക്യാമറയും 2MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സെൽഫികൾക്കായി 5MP ക്യാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള വലിയ 6,500mAh ബാറ്ററിയും ഇതിലുണ്ട്. Android 16 സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 18,999 രൂപയാണ് ഓപ്പോ K14x 5G ഫോണിന്റെ വില. 19,000 രൂപ റേഞ്ചിൽ വലിയ ബാറ്ററിയും മികച്ച ഡിസ്പ്ലേയും ഉള്ള ഒരു ഫോൺ ആണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ഫോൺ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 5ജി
ഈ പട്ടികയിൽ രണ്ടാമത് വരുന്നത് വിവോയുടെ ഫോണാണ്. വിവോ ടി5 ലൈറ്റ് 5ജി എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,200 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6.74 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനാണ് ഇതിലുള്ളത്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന് 575,000-ൽ അധികം AnTuTu സ്കോറുണ്ട്. Geekbench 6-ൽ ഇതിന്റെ സിംഗിൾ-കോർ, മൾട്ടി-കോർ സ്കോറുകൾ യഥാക്രമം 722-ഉം 1,943-ഉം ആണ്. പിൻഭാഗത്തായി 50MP പ്രൈമറി ക്യാമറയും 0.08MP സെക്കൻഡറി ക്യാമറയുമുണ്ട്. 44W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും പ്രതിരോധം നൽകുന്നതിന് IP65 റേറ്റിങാണ് ലഭിക്കുന്നത്. Android 16 സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള Origin OS ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ബേസ് മോഡലിന് 20,499 രൂപ വില വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഓഫറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വാങ്ങുമ്പോൾ 20000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. ഈ വിലനിലവാരത്തിൽ ഇതൊരു മികച്ച ഓപ്ഷനായിരിക്കും.
പോകോ M8x 5G
ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഫോൺ പോകോയുടേതാണ്. പോകോ M8x 5G എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫോണിൽ 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലിയ 6.9 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന് 650,000-ൽ അധികം AnTuTu സ്കോറുണ്ട്. Geekbench 6-ൽ ഇതിന്റെ സിംഗിൾ-കോർ, മൾട്ടി-കോർ സ്കോറുകൾ യഥാക്രമം 841-ഉം 1,146-ഉം ആണ്. 50MP മെയിൻ ക്യാമറയും 2MP മാക്രോ ക്യാമറയുമടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,900mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ആറ് വർഷത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകളും ഇതിൽ ലഭിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് Android 20 OS വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 18,999 രൂപ മുതലാണ് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാകുന്നത്. വലിയ ബാറ്ററിയും മികച്ച പ്രോസസറും ദീർഘകാല സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ ആണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നതെങ്കിൽ, പോകോയുടെ ഈ ഫോൺ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
റിയൽമി പി4 ലൈറ്റ് 5G
20,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള മികച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ പട്ടികയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഫോൺ റിയൽമിയുടെ പി4 ലൈറ്റ് 5G ആണ്. 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.8 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഏകദേശം 450,000 AnTuTu സ്കോറുള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. Geekbench 6-ൽ ഇതിന്റെ സിംഗിൾ-കോർ, മൾട്ടി-കോർ സ്കോറുകൾ യഥാക്രമം 782-ഉം 2,012-ഉം ആണ്. 13 എംപിയുടെ മെയിൻ ക്യാമറയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. 15W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള വലിയ 7000mAh ബാറ്ററിയും ഇതിലുണ്ട്. ഈ ഫോണിന് 18,999 രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
മോട്ടോ ജി37 പവർ
20,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള മികച്ച അഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ പട്ടികയിൽ അവസാനത്തേത് മോട്ടോ ജി37 പവർ ആണ്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.7 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിന്റെ പരമാവധി ബ്രൈറ്റ്നസ് 1050 നിറ്റ്സ് ആണ്. 570,000-ൽ അധികം AnTuTu സ്കോറുള്ള ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Geekbench 6-ൽ ഇതിന്റെ സിംഗിൾ-കോർ, മൾട്ടി-കോർ സ്കോറുകൾ യഥാക്രമം 823-ഉം 1,357-ഉം ആണ്. 50MP പ്രൈമറി ക്വാഡ്-പിക്സൽ ക്യാമറയും ഡ്യുവൽ-ഇൻ-വൺ സെൻസറും അടങ്ങുന്ന ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത്. 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള വലിയ 7,000mAh ബാറ്ററിയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. 17,999 രൂപ മുതലാണ് ഇതിന്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
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