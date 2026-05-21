സ്പോർട്ടി പെർഫോമൻസ്, ഗോൾഡൻ യുഎസ്ഡി ഫോർക്കുകൾ: ഇന്ത്യൻ നിരത്തിൽ പുതിയ പൾസർ N160 വേരിയന്റുമായി ബജാജ് ഓട്ടോ
Published : May 21, 2026 at 1:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയൊരു വകഭേദം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് പൾസർ N160 ശ്രേണിയെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കളായ ബജാജ് ഓട്ടോ. 1.22 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് പൾസർ N160ന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള പുതുക്കലാണ് ഇതിലൂടെ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിട്ടത്. സ്പോർട്ടി പെർഫോമൻസ്, മികച്ച ബ്രേക്കിങ്, പ്രീമിയം സ്റ്റൈലിങ് എന്നിവ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ശ്രേണി.
ബജാജ് പൾസർ N160ന്റെ പുതിയ വേരിയന്റിൽ ഗോൾഡൻ യുഎസ്ഡി ഫോർക്കുകൾ, എബിഎസ് സാങ്കേതികവിദ്യ, അസിസ്റ്റ്, സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്നിവ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പ്, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ട്, സിംഗിൾ-പീസ് സീറ്റ് സജ്ജീകരണം എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എളുപ്പമാക്കുകയും സുഗമമായും റൈഡിങ് അനുഭവം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, ബൈക്കിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ അതേപടി തുടരുന്നു.
മുൻ മോഡലിന് സമാനമായി പേൾ മെറ്റാലിക് വൈറ്റ്, റേസിങ് റെഡ്, ഗ്രേ, ബ്രൂക്ലിൻ ബ്ലാക്ക് തുടങ്ങിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ലഭ്യമാവുക. കൂടാതെ, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ സ്ഥിരതയുള്ളതായി തുടരുന്നു. സിംഗിൾ-ചാനൽ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ യുഎസ്ഡി, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് വേരിയന്റുകളിൽ ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ വില 1.16 ലക്ഷം രൂപയായി (എക്സ്-ഷോറൂം) തന്നെ തുടരുന്നു.
പഴയ ബൈക്കുകളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു പകരം, പുതിയ പ്രീമിയം വകഭേദങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ബജാജ് ലൈനപ്പ് വിപുലീകരിച്ചത്.സിംഗിൾ-പീസ് സീറ്റ്, അസിസ്റ്റ്, സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച്, ടൈപ്പ്-സി യുഎസ്ബി ചാർജർ എന്നിവങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം പുതുതായി ചേർത്തതിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്.
പുതിയ പൾസർ N160 മോഡലിന്റെ അടിസ്ഥാന മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. 15.7 bhp പവറും 14.65 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 164.82 സിസി, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, ഓയിൽ-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. 5 സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
17 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളോടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ മുന്നിലും പിന്നിലും സിംഗിൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS-ഉം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എല്ലാ പ്രധാന വിവരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് LCD ഡിസ്പ്ലേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ടോപ്പ്-എൻഡ് വേരിയന്റിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയും വിവിധ റൈഡ് മോഡുകളും ഉണ്ട്. കൂടാതെ, ടാങ്കിൽ ഒരു USB ചാർജറും ഉണ്ട്. ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ RTR 160, സുസുക്കി ഗിസർ, യമഹ FZ, ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 160 4V തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുമായി ബജാജ് പൾസർ N160 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മത്സരിക്കുന്നു.
