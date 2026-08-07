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നാല് റൈഡിങ് മോഡുമായി പൾസർ N160 നിരയിലേക്ക് രണ്ട് പുത്തൻ മോഡലുകൾ: വിലയും സവിശേഷതകളും

N160 നിരയിലേക്ക് എത്തിയ പുതിയ മോഡലുകൾ നാല് വാൽവ് എഞ്ചിൻ, ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ, വലിയ ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ, നവീകരിച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാക്കേജ് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു. വിശദമായി അറിയാം...

BAJAJ PULSAR N160 SS PRICE BAJAJ PULSAR N160 S FEATURES BAJAJ PULSAR N160 SS FEATURES ബജാജ് പൾസർ
Bajaj Pulsar N160 S and N160 SS Launched in India. (Image Credit: Bajaj Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 5:38 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മികച്ച സ്റ്റൈലിങും കരുത്തുറ്റ പ്രകടനവും കൊണ്ട് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ തരംഗമായി മാറിയ മോഡലാണ് ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ പൾസർ ലൈനപ്പ്. 2001-ൽ വിപണിയിലെത്തിയ പൾസർ 125cc മുതൽ 400cc വരെയുള്ള വിവിധ മോഡലുകളിൽ ഇന്നും വിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൾസർ N160 S, പൾസർ N160 SS എന്നീ രണ്ട് മോഡലുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ.

N160 നിരയിലേക്ക് എത്തിയ പുതിയ മോഡലുകൾ നാല് വാൽവ് എഞ്ചിൻ, ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ, വലിയ ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ, നവീകരിച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാക്കേജ് എന്നിവ നൽകുന്നു. അതേസമയം നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള 2 വാൽവ് N160 ഉം അവയ്‌ക്കൊപ്പം വിൽക്കും. രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

ബജാജ് പൾസർ N160 S, N160 SS: വില

ബജാജ് പൾസർ N160 Sന് 1,33,511 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം പൾസർ N160 SSന് 1,42,585 രൂപയാണ് വില. ഇവ ഡൽഹിയിലെ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയാണ്. കേരളത്തിലെ പല നഗരങ്ങളിലും വിലയിൽ ചെറിയ തോതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. രണ്ട് മോഡലുകളും അറ്റ്‌ലാന്‍റിക് ബ്ലൂ, പേൾ മെറ്റാലിക് വൈറ്റ്, ബ്രൂക്ലിൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

BAJAJ PULSAR N160 SS PRICE BAJAJ PULSAR N160 S FEATURES BAJAJ PULSAR N160 SS FEATURES ബജാജ് പൾസർ
Atlantic Blue colour (Image Credit: Bajaj Auto)

ബജാജ് പൾസർ N160 S, N160 SS: എഞ്ചിൻ

N160 S, N160 SS മോഡലുകൾ പുതുതായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 164.5cc സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ ഫോർ-വാൽവ് എഞ്ചിനിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് 9,500 ആർപിഎമ്മിൽ 18 ബിഎച്ച്‌പി കരുത്തും 8,000 ആർപിഎമ്മിൽ 14.4 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 4.5 സെക്കൻഡിൽ 0-60kmph ആക്സിലറേഷൻ സമയവും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. പുതിയ എഞ്ചിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ഉപയോഗിച്ച് ഓയിൽ-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആണ്. ഇത് പഴയ 164.9 cc ടു-വാൽവ്, എയർ-കൂൾഡ്, മെക്കാനിക്കൽ ത്രോട്ടിൽഡ് എഞ്ചിനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു.

8,750 ആർപിഎമ്മിൽ 15.5 bhp പവറും 6,750 ആർപിഎമ്മിൽ 14.65 Nm ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കും. ശ്രദ്ധേയമായി, പുതിയ എഞ്ചിൻ പഴയ എഞ്ചിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതേ 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്‌സ് നിലനിർത്തുന്നു.

ബജാജ് പൾസർ N160 S, N160 SS: റൈഡിങ് മോഡുകളും ക്രോൾ ടെക്‌നും

റോഡ്, റെയിൻ, സ്‌പോർട്, ഓഫ്-റോഡ് എന്നീ നാല് ത്രോട്ടിൽ-ലിങ്ക്ഡ് റൈഡിങ് മോഡുകൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ബജാജിന്‍റെ ഇന്‍റലിജന്‍റ് ത്രോട്ടിൽ സിസ്റ്റം പൾസർ N160 S, N160 SS മോഡലുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുപകരം റൈഡിങ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ത്രോട്ടിൽ പ്രതികരണം ക്രമീകരിക്കുന്നു. പുതിയ ക്രോൾ ടെക്‌നോളജി സവിശേഷത, ഉയർന്ന ഗിയറുകളിൽ കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ സുഗമമായി നീങ്ങാൻ ബൈക്കിനെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി ഗിയറുകൾ മാറ്റുകയോ ക്ലച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത ഇത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

BAJAJ PULSAR N160 SS PRICE BAJAJ PULSAR N160 S FEATURES BAJAJ PULSAR N160 SS FEATURES ബജാജ് പൾസർ
The Pulsar N160 SS features a 5-inch TFT display. (Image Credit: Bajaj Auto)

ബജാജ് പൾസർ N160 S, N160 SS: സവിശേഷതകൾ

വീൽ സ്ലിപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് N160 SSൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് മിററിങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 5 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്‌പ്ലേയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്‌പോർട്‌സ് മോട്ടോർസൈക്കിളിനുള്ള സെഗ്‌മെന്‍റ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് ഇതെന്ന് ബജാജ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം SS മോഡലിന് ബ്ലൂടൂത്ത്, വൈ-ഫൈ കണക്റ്റിവിറ്റി, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന കൺട്രോൾ ലിവറുകൾ എന്നിവയും ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം, N160 S-ൽ ബ്ലൂടൂത്ത്, ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, സിംഗിൾ-ചാനൽ ABS, ഫിക്സഡ് ലിവറുകൾ എന്നിവയുള്ള LCD ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ബജാജ് പൾസർ N160 S, N160 SS: ഹാർഡ്‌വെയർ

പുതിയ രണ്ട് വേരിയന്‍റുകളിലും ശക്തമായ ഷാസി ഘടകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് N160-ൽ കാണപ്പെടുന്ന 33 mm യൂണിറ്റുകൾക്ക് പകരം 37 mm അപ്‌സൈഡ്-ഡൌൺ ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ ആണ് വരുന്നത്. എങ്കിലും മോണോഷോക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ ഇപ്പോഴും പിൻവശത്ത് തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. ബ്രേക്കിങും അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വാൽവുള്ള ബൈക്കിലെ 280mm യൂണിറ്റിന് പകരം 300mm ഫ്രണ്ട് ഡിസ്‌ക് കൂടാതെ 230mm റിയർ ഡിസ്‌ക് എന്നിവയും ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് സമാനമായി, മുന്നിലും പിന്നിലും 17 ഇഞ്ച് വീലുകൾ പുതിയ മോഡലുകളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി റേഞ്ചിലുടനീളം 14 ലിറ്ററായി തുടരുന്നു.

BAJAJ PULSAR N160 SS PRICE BAJAJ PULSAR N160 S FEATURES BAJAJ PULSAR N160 SS FEATURES ബജാജ് പൾസർ
Brooklyn Black colour (Image Credit: Bajaj Auto)

ബജാജ് പൾസർ N160 S, N160 SS: ഡിസൈൻ

രണ്ട് മോട്ടോർസൈക്കിളുകളും N160 സീരീസിൽ കാണപ്പെടുന്ന പരിചിതമായ സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ ലുക്ക് നിലനിർത്തുന്നു. പക്ഷേ കൂടുതൽ ഷാർപ്പായ ഗ്രാഫിക്‌സും നിറങ്ങളിലുള്ള അലോയ് വീലുകളും ചേർക്കുന്നു. കൂടാതെ റൈഡിങ് സുഗമമാക്കുന്നതിനായി SS-ൽ പുതുക്കിയ ഹാൻഡിൽബാർ ആംഗിളും ഉയർന്ന സീറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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BAJAJ PULSAR N160 SS PRICE
BAJAJ PULSAR N160 S FEATURES
BAJAJ PULSAR N160 SS FEATURES
ബജാജ് പൾസർ
BAJAJ PULSAR N160 S PRICE

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