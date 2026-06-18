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ബൈക്ക് പ്രേമികൾക്ക് പുത്തൻ സമ്മാനം; ബജാജ് പൾസർ 220F പുതുക്കിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി, നാല് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാം

5-സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സിലൂടെ ഏകദേശം 20.9hp കരുത്ത്. പുതിയ എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളാണ് ബൈക്കിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. പുതുക്കിയ ബൈക്ക് നാല് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. വിലയിലും പരിഷ്‌ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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Bajaj Pulsar 220F Launched (bajaj auto)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 6:45 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മികച്ച സവിശേഷതകളോടുകൂടി ബജാജ് പൾസർ 220F പുതുക്കിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. പുതിയ എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളാണ് ബൈക്കിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. വർഷങ്ങളായി ബൈക്കിനുണ്ടായിരുന്ന ഹാലൊജൻ സജ്ജീകരണത്തെ പുതിയ ലൈറ്റിങ് യൂണിറ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നു. 1.36 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബൈക്കിൻ്റെ വില. 2025 ഡിസംബർ മോഡലിനേക്കാൾ 8,000 രൂപ കൂടുതലാണ് പുതുക്കിയ പതിപ്പിന്.

ബജാജ് പൾസർ 220F: പുതിയ സവിശേഷത

2025 ഡിസംബറിൽ ബജാജ് എൽഇഡി ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ, പുതിയ ഗ്രാഫിക്‌സ്, പുതിയ നിറങ്ങൾ എന്നിവയോടുകൂടിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ 220F ന് 1.28 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വില. ആറ് മാസത്തിനിടെ പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങളോടുകൂടി രണ്ടാമത്തെ വിലവർധനവാണിത്. എന്നാൽ പുതിയ ബൈക്ക് വാങ്ങുന്നവർ 8,000 രൂപ അധികമായി നൽകണം. അതേസമയം, എഞ്ചിൻ മുതൽ ബ്രേക്കുകൾ വരെ മോട്ടോർസൈക്കിളിലെ മറ്റെല്ലാം മുൻ പതിപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ഡിസൈനിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ

പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ബൈക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃശ്യമായ മാറ്റം മുൻവശത്താണ്. ബൈക്കിൻ്റെ താഴ്ന്നതും ഉയർന്നതുമായ ബീമുകൾക്കായി പ്രത്യേകം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പഴയ ഇരട്ട ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് സജ്ജീകരണം പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി. പകരം രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പൂർണ എൽഇഡി പ്രൊജക്‌ട് യൂണിറ്റാണ് ബജാജ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടോ-ഓൺ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും അതിനു മുകളിൽ എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ അപ്‌ഡേറ്റിൽ ചേർത്ത എൽഇഡി ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും അതുപോലെ തുടരുന്നു.

2007 ൽ 220 DTS-Fi എന്ന പേരിൽ പൾസർ 220 ആദ്യമായി വിപണിയിലെത്തി. പിന്നീട് കുറച്ചുകാലം നിർത്തലാക്കി. 2023 ൽ ബജാജ് ഇത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ മാറുന്നത്. ഹാഫ്-ഫെയറിംഗ്, ക്ലിപ്പ്-ഓൺ ഹാൻഡിൽബാറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ബാക്കി ബോഡിവർക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

എഞ്ചിനും കളർ ഓപ്ഷനുകളും

5-സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സിലൂടെ ഏകദേശം 20.9hp കരുത്തും 18.6Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതേ 220cc ഓയിൽ-കൂൾഡ് സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോഴും പവർ നൽകുന്നത്. 15 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്കും ഏകദേശം 160 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.

ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി, കോൾ, മെസേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ എന്നിവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്‌റ്റർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസ്, ഇരട്ട നൈട്രോക്‌സ് റിയർ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഡ്യുവൽ ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകളാണുള്ളത്.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നാല് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും ലഭ്യമാണ്. ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ്, ബ്ലാക്ക് ചെറി റെഡ്, ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക് കോപ്പർ ബീജ്. അതേസമയം, മുൻപത്തെ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കോപ്പർ ഷേയ്‌ഡ് പുതുക്കിയ പതിപ്പിൻ്റെ നിരയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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BAJAJ PULSAR 220F
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ബജാജ് പൾസർ 220F
BAJAJ PULSAR 220F FEATURES
BAJAJ PULSAR 220F LAUNCHED

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