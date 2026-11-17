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ബജാജിന്റെ ഐക്കണിക് 'ക്ലാസിക് പൾസർ 180' ഇനിയുണ്ടാവില്ല: ഉത്പാദനം നിർത്തിവെച്ചതായി സൂചന; കാരണമിങ്ങനെ
പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കിയതാകാമെന്നാണ് സൂചനയെങ്കിലും കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ലഭ്യമായേക്കാമെങ്കിലും പുതിയ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന.
Published : November 17, 2026 at 1:29 PM IST
ഇന്ത്യൻ ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിയിൽ ഒരു സമയത്ത് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ഐക്കണിക് ബൈക്കാണ് ബജാജ് ക്ലാസിക് പൾസർ 180. ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി ബജാജ് ഈ മോഡലിനെ വിപണിയിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ മോഡലിനെ ഇപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്തു. ഈ മോഡൽ പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കിയതാകാം എന്നാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്.
തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ലഭ്യമായേക്കാമെങ്കിലും പുതിയ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കിയേക്കില്ലെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
വീണ്ടും നിർത്തലാക്കി
നേരത്തെ 2022-ലും ബജാജ് ക്ലാസിക് പൾസർ 180 നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് 2026 ഏപ്രിലിൽ പുത്തൻ മാറ്റങ്ങളോടെ കമ്പനി വീണ്ടും വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 1.22 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വിലയിലാണ് ഇത് വിപണിയിലെത്തിയത്. എന്നാൽ, തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി 7-8 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ബജാജ് ഓട്ടോ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലാസിക് പൾസർ 180-നെ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം ഈ മോഡൽ നിർത്തലാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
തിരികെ കൊണ്ടുവരുമോ?
ക്ലാസിക് പൾസർ 125, 150 മോഡലുകൾക്ക് ബജാജ് നൽകിയ പുതിയ തലമുറ നവീകരണങ്ങൾ പൾസർ 180-ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഭാവിയിൽ ക്ലാസിക് പൾസർ 180-ൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളോ അപ്ഡേറ്റുകളോ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പൂനെയിൽ നടന്ന ഒരു മാധ്യമ സംവാദത്തിനിടെ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റഷ്ലെയ്ൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസിക് പൾസർ 125, 150 മോഡലുകൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെയുള്ള 'നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ' നവീകരണങ്ങൾ പൾസർ 180-ന് ലഭിക്കില്ലെന്നാണ് ബജാജ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
17 bhp പവറും 15 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള, 178.6cc സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എയർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിനും 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സും ഉള്ള ഒരേയൊരു മോഡൽ പൾസർ 180 ആണ്. 125cc, 150cc വിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 180cc വിഭാഗത്തിലെ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന അത്ര ഉയർന്നതല്ല. കൂടാതെ, പൾസർ 220ന് കൂടുതൽ ആരാധകരകുമുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ, ക്ലാസിക് പൾസർ 180 പ്രിയങ്കരമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ രാജ്യത്തെ വിപണിയിൽ ഈ മോഡലിനായി വളരെ ശക്തമായ ആവശ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ.
പുതിയ പൾസർ 220 വരുന്നു
പൾസർ 220-ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പുതിയ ഷാസി, റിയർ മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ, ഒരുപക്ഷേ മുൻവശത്ത് USD ഫോർക്കുകൾ, ഗൂഗിൾ മാപ്സ് മിററിംഗ് സൗകര്യമുള്ള TFT ക്ലസ്റ്റർ, പുതിയ സ്വിച്ച് ഗിയർ, ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ ബോഡി, ABS, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ABS മോഡുകൾ, റൈഡിംഗ് മോഡുകൾ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ലിവറുകൾ, പുതിയ LED ലൈറ്റിംഗ്, പുതിയ ഫ്യുവൽ ടാങ്ക്, സൈഡ് ബോഡി പാനലുകൾ, ഫെയറിംഗ് എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടും.
നിർത്തലാക്കുന്നത് ഐക്കണിക് പൾസർ മോഡൽ
വളരെ വിപുലമായ ഉൽപ്പന്ന നിരയുള്ള ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് 'പൾസർ' ശ്രേണിയാണ്. ക്ലാസിക് പൾസർ, പൾസർ N, പൾസർ NS എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പൾസർ നിര, ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും ആഗോളതലത്തിലും ബജാജിന്റെ ജനപ്രിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്.
ക്ലാസിക് പൾസർ നിരയിൽ ക്ലാസിക് പൾസർ 125, 150, 180, 220 എന്നീ മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2001-ലാണ് പൾസറെത്തുന്നത്. അന്ന് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ശക്തമായ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്നത്, ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പൾസർ 150, പൾസർ 180 എന്നീ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബജാജ് ഈ വിപണിയിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിട്ടു.
കരുത്തുറ്റ രൂപകൽപ്പനയും എഞ്ചിനും മറ്റ് മോഡലുകളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വേറിട്ടുനിർത്തി. വിപണിയെത്തന്നെ പുനർനിർവചിക്കാൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞു. ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്, സ്പോർട്ടി റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ, കരുത്തുറ്റ ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് എന്നീ ഫീച്ചറുകൾ യുവാക്കൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്കുമിടയിൽ മറ്റ് പൾസർ മോഡലുകളെ പോലെ ക്ലാസിക് പൾസർ 180-നെ പ്രിയങ്കരമാക്കി. കാലക്രമേണ, പൾസർ ശ്രേണി പലതവണ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, അതിനെ ഐക്കണിക് ആക്കി മാറ്റിയ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ അതേപടി നിലനിർത്തി.
വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ, നിരവധി സവിശേഷതകളും ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളും ചേർത്തെങ്കിലും പഴയ ക്ലാസിക് ഡിസൈൻ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഇത് പുതുതലമുറമെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമായി. കൂടാതെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ പൾസർ NS160, പൾസർ 220F എന്നിവയുടെ വിലയും പൾസർ 180ന്റെ വിലയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വന്നതോടെ, ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ മറ്റ് മോഡലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
വിൽപ്പന കുറഞ്ഞതും പുതിയ തലമുറ പൾസർ മോഡലുകൾക്ക് വിപണിയിൽ ഇടമൊരുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും 2022ൽ ബജാജ് ഓട്ടോ ക്ലാസിക് പൾസർ 180 നിർത്തലാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. പിന്നീട് നാല് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം 2026 ഏപ്രിലിൽ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും വിപണിയെ ആകർഷിക്കാനായില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ മോഡലിനെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു.
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