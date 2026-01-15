ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വില 91,399 രൂപ! 113 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ ചേതക് C25: ഫീച്ചറുകൾ അറിയാം

2.5 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററിയുമായി ആണ് ചേതക് C25 പുറത്തിറക്കിയത്. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 100 ​​ശതമാനം ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വിശദമായി....

BAJAJ CHETAK C25 PRICE BAJAJ CHETAK C25 RANGE BAJAJ CHETAK C25 FEATURES BAJAJ CHETAK C25 BATTERY
Bajaj Chetak C25 Electric Scooter (Photo - Bajaj Auto)
Published : January 15, 2026 at 1:41 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബജാജ് ഓട്ടോ പുതിയ ചേതക് വേരിയന്‍റ് പുറത്തിറക്കി. 91,399 രൂപ വിലയിലാണ് കമ്പനി ചേതക് C25 പുറത്തിറക്കിയത്. പിഎം ഇ-ഡ്രൈവ് സബ്‌സിഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലയാണിത്. നിലവിലുള്ള പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ 30, 35 സീരീസുകൾക്ക് താഴെയാണ് പുതിയ ബജാജ് ചേതക് C2501 സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഹബ്-മൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുള്ള ആദ്യത്തെ ചേതക് മോഡലാണിത്. പുതിയ ചേതകിന്‍റെ ഡിസൈനും ഫീച്ചറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്....

ബജാജ് ചേതക് C2501: ഡിസൈൻ
ചേതക് C25 സീരിസ് ഒരു മെറ്റൽ ബോഡി ഷെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിലയേറിയ മോഡലുകളിൽ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന പോലെ, അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ള ബജാജ് ചേതക്കിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചില ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്. മുൻവശത്തെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ആപ്രോണിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾക്കൊപ്പം ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും കൗളിംഗിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുൻവശത്തെ പ്രൊഫൈലിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആപ്രോണിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾക്കൊപ്പം ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും കൗളിംഗിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സൈഡ് പാനലിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നിൽ, 30, 35 സീരിസുകളുടെ ഇരട്ട ലൈറ്റ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ ഒരു സിംഗിൾ എഡ്‌ജ്-ടു-എഡ്‌ജ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചേതക് C25 മോഡലിന് മുന്നിൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോർക്കുകളും പിന്നിൽ ഇരട്ട ഷോക്കുകളും ഉള്ളതിനാൽ കമ്പനി അതിന്‍റെ സസ്‌പെൻഷൻ സജ്ജീകരണത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, 30, 35 സീരിസുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ലീഡിങ് ലിങ്ക് സജ്ജീകരണവും പിന്നിൽ ഒരു മോണോഷോക്കും ഉണ്ട്. അതിന്റെ മറ്റ് മോഡലുകളെപ്പോലെ, ചേതക് C25 നും ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്.

ബജാജ് ചേതക് C2501: മോട്ടോർ, റേഞ്ച്
2.5 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററിയുമായി ഈ മോട്ടോർ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്‌കൂട്ടറിന് 113 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. 750W ഓഫ്-ബോർഡ് ചാർജറുമായാണ് ചേതക് C25 വരുന്നത്. 0-80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 2 മണിക്കൂർ 25 മിനിറ്റും, 100 ​​ശതമാനം ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റും സമയമെടുക്കും. 2.2 കിലോവാട്ട് പവറും, തുടർച്ചയായ ഉപയോഗത്തിൽ 1.8 kW പവറും പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട് നൽകാൻ ഈ സ്‌കൂട്ടറിന് കഴിയും. ഇത് മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വേഗത നൽകുന്നു.

ബജാജ് ചേതക് C2501: ഫീച്ചറുകൾ
എൽസിഡി ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, എൽഇഡി ഡിആർഎൽ, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി, റിവേഴ്‌സ് മോഡ്, 25 ലിറ്റർ അണ്ടർസീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ ഈ സ്‌കൂട്ടറിൽ ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം, ഓപ്‌ഷണൽ ടെക്ക്പാക്കിൽ ഹിൽ ഹോൾഡ്, രണ്ട് റൈഡ് മോഡുകൾ, ഗൈഡ് മി ഹോം ലൈറ്റുകൾ, മ്യൂസിക് കൺട്രോളുകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

