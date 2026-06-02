ബജാജ് അവഞ്ചർ സ്ട്രീറ്റ് 220 വീണ്ടുമെത്തി, അതും ബജറ്റ് വിലയിൽ: പുതിയ ക്രൂയിസർ ബൈക്കിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും
മുൻപ് നിർത്തലാക്കിയ അവഞ്ചർ 160 സ്ട്രീറ്റ് മോഡലിന് പകരമായാണ് പുതിയ അവഞ്ചർ സ്ട്രീറ്റ് 220 എത്തിയത്. എബണി ബ്ലാക്ക്, സ്പൈസി റെഡ് എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാവുക.
Published : June 2, 2026 at 5:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ പ്രശസ്ത ക്രൂയിസർ ബൈക്കായ ബജാജ് അവഞ്ചർ സ്ട്രീറ്റ് 220 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വീണ്ടും പുറത്തിറക്കി. നഗരയാത്രകൾക്കും ലോങ് റൈഡുകൾക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ ബൈക്കാണ് ഇത്. എങ്കിലും ടൂറിങിനായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ക്രൂയിസ് പതിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പുതിയ പതിപ്പിന്റെ രൂപകൽപ്പന പ്രധാനമായും നഗര യാത്രയ്ക്കാണ്. മുൻപ് നിർത്തലാക്കിയ അവഞ്ചർ 160 സ്ട്രീറ്റ് മോഡലിന് പകരമായാണ് പുതിയ അവഞ്ചർ സ്ട്രീറ്റ് 220 എത്തിയത്.
കറുപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു മോഡേൺ ലുക്കിലാണ് സ്ട്രീറ്റ് 220 മോഡൽ വരുന്നത്. നഗരങ്ങളിലെ തിരക്കിലൂടെ എളുപ്പം ഓടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചെറിയ ഹാൻഡിൽബാറാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
ബജാജ് അവഞ്ചർ സ്ട്രീറ്റ് 220: വില, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
കേരളത്തിൽ അവഞ്ചർ സ്ട്രീറ്റ് 220ന് 1,31,535 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വില വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നഗരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. എബണി ബ്ലാക്ക്, സ്പൈസി റെഡ് എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. രണ്ട് ഷേഡുകളും ക്രൂയിസർ ശൈലിയിലുള്ള രൂപകൽപ്പനയുമായി ഒത്തുപോകുന്ന നിറങ്ങളാണ്. ബജാജിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (bajajauto.com/bikes/avenger/avenger -street-220#) വഴിയോ അടുത്തുള്ള ബജാജ് ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|കളർ ഓപ്ഷൻ
|Rs 1,31,535
|എബോണി ബ്ലാക്ക്
|കോക്ക്ടെയിൽ
വൈൻ റെഡ്
ബജാജ് അവഞ്ചർ സ്ട്രീറ്റ് 220: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
220 സിസി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, ഓയിൽ-കൂൾഡ് ട്വിൻ-സ്പാർക്ക് DTS-i, ഫ്യൂവൽ-ഇഞ്ചെക്റ്റഡ്, 4-സ്ട്രോക്ക്, SOHC 2-വാൽവ് എഞ്ചിനാണ് ബജാജ് അവഞ്ചർ സ്ട്രീറ്റ് 220ന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 8,500 ആർപിഎമ്മിൽ 18.76 bhp പവറും 7,000 ആർപിഎമ്മിൽ 17.55 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സാണ് എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡബിൾ ആന്റി-ഫ്രിക്ഷൻ ബുഷോടുകൂടിയ ഫ്രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനും പിന്നിൽ 5-സ്റ്റെപ്പ് ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഇരട്ട-ഷോക്ക് അബ്സോർബറും ഇതിലുണ്ട്. അവഞ്ചർ സ്ട്രീറ്റ് 220 ൻ്റെ ബ്രേക്കിങ് ചുമതലകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മുൻവശത്ത് ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്) ഉള്ള 280 എംഎം ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും പിന്നിൽ 180 എംഎം ഡ്രം ബ്രേക്കും ഉണ്ട്. മുന്നിലും പിന്നിലും യഥാക്രമം 17 ഇഞ്ച്, 15 ഇഞ്ച് ട്യൂബ്ലെസ് ബ്ലാക്ക് അലോയ് വീലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
13 ലിറ്ററാണ് ബൈക്കിൻ്റെ ഇന്ധന ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി. ഇതിന് 2,210 എംഎം നീളവും 806 എംഎം വീതിയും 1,070 എംഎം ഉയരവും 1,490 എംഎം വീൽബേസും ഉണ്ട്. അവഞ്ചർ സ്ട്രീറ്റ് 220-ന് 737 എംഎം സീറ്റ് ഉയരവും 169 എംഎം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസുമുണ്ട്. 160 കിലോയാണ് ഭാരം.
|സവിശേഷതകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|എഞ്ചിൻ
|220cc |സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, ഓയിൽ-കൂൾഡ്
ട്വിൻ-സ്പാർക്ക് DTS-i, ഫ്യുവൽ-ഇൻജെക്റ്റഡ്,
4-സ്ട്രോക്ക്, SOHC 2-വാൽവ്
|പവർ ഔട്ട്പുട്ട്
|8,500 ആർപിഎമ്മിൽ 18.76 ബിഎച്ച്പി
|ടോർക്ക്
|7,000 ആർപിഎമ്മിൽ 17.55 എൻഎം
|ഗിയർബോക്സ്
|5-സ്പീഡ്
|സസ്പെൻഷൻ
|ഡബിൾ ആന്റി-ഫ്രിക്ഷൻ ബുഷോടുകൂടിയ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട്
|റിയർ സസ്പെൻഷൻ
|പിൻഭാഗം: 5-ഘട്ട ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ട്വി-ഷോക്ക് അബ്സോർബർ
|ബ്രേക്ക്സ്
|മുൻവശം: ABS ഉള്ള 280mm ഡിസ്ക്
|പിൻഭാഗം: 180mm ഡ്രം
|അളവുകൾ
|2,210mm (length) | 806mm (width) |1,070mm (height)
|വീൽബേസ്
|1,490mm
|സീറ്റ് ഉയരം
|737mm
|ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്
|169mm
|ഭാരം
|160 kg
