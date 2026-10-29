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ആവശ്യക്കാർ കൂടുതൽ: ചേതക്കിന്റെ പ്രതിമാസ ഉത്പ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ബജാജ് ഓട്ടോ
ചേതക്കിന്റെ പ്രതിമാസ ഉത്പ്പാദനം നിലവിലുള്ള 62,000 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തോടെ ഏകദേശം 80,000 യൂണിറ്റായി വർധിപ്പിക്കാനാണ് ബജാജ് ഓട്ടോ പദ്ധതിയിടുന്നത്.
Published : October 29, 2026 at 4:24 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്രവാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ ജനപ്രിയ സ്കൂട്ടറാണ് ബജാജ് ചേതക്. എതിരാളികളേക്കാൾ മികച്ചതും അത്യാധുനികവുമായ സവിശേഷതകളുമായി വിപണിയിൽ മുന്നേറാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്ന മോഡലാണ് ഇത്. തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ പ്രതിമാസ ഉത്പ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി.
നിലവിലുള്ള 62,000 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 80,000 യൂണിറ്റുകളായി പ്രതിമാസ ഉത്പ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതി. 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തോടെ (2027 ജനുവരി-മാർച്ച്) ഇത് സാധ്യമാകുമെന്നാണ് കമ്പനി കരുതുന്നത്. ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ആറാമതൊരു നിർമ്മാണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കമ്പനി സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ബജാജ് ഓട്ടോ ജോയിന്റ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രാകേഷ് ശർമ്മ അറിയിച്ചു.
നിർമ്മാണം കുറച്ചതിന് കാരണം
വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പരിമിതികൾ കാരണം, 60000 യൂണിറ്റുകൾ വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പ്രതിമാസം ഏകദേശം 40,000 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ ബജാജ് ഓട്ടോയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. നിലവിൽ ഉൽപ്പാദനം പൂർണ്ണ ശേഷിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും, ആവശ്യമായ സ്കൂട്ടറുകളുടെ എണ്ണം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് രാകേഷ് ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി. 2027 ജനുവരി-മാർച്ച് പാദത്തോടെ, നിലവിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പ്രതിമാസ ഉത്പ്പാദനം ഏകദേശം 80,000 യൂണിറ്റുകളായി വർധിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് കമ്പനി പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
പുതിയ പ്ലാന്റ് വരുന്നു
അതേസമയം ഉത്പ്പാദന ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ ബജാജ് ചേതക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ, ഇന്റേണൽ കംബഷൻ എഞ്ചിൻ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലും ബജാജ് ഓട്ടോ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതെന്നും രാകേഷ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ആറാമത്തെ പ്ലാന്റ് എവിടെ സ്ഥാപിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ ഗൗരവമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ വച്ച് പരിശോധന നടത്തുന്നതായും നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിക്ഷേപം, ഉൽപ്പാദന ശേഷി, സ്ഥലം, സമയക്രമം പോലുള്ളവയുടെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ബജാജ് ഓട്ടോ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം സ്കൂട്ടർ വിൽപ്പനയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വിഹിതം നിലവിൽ ഏകദേശം 25 ശതമാനമാണെന്നും, അടുത്ത മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് 50 ശതമാനത്തിലെത്തിയേക്കാമെന്നും ശർമ്മ പറഞ്ഞു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ വിഹിതത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒഡീഷയിൽ ഇത് ഏകദേശം 40 ശതമാനവും, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 30-35 ശതമാനവും, ഗുജറാത്തിൽ 10-12 ശതമാനവുമാണ്. കൂടുതൽ ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി, അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ബജാജ് ചേതക് ശ്രേണി വിപുലീകരിക്കാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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