എൽഇഡി ലൈറ്റിങും പുതുക്കിയ സ്റ്റൈലിങും: അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പൾസർ 150 ഇന്ത്യയിൽ വിപണിയിൽ; പുതിയ വിലയറിഞ്ഞോ?

കോസ്‌മെറ്റിക്, ലൈറ്റിങ് മാറ്റങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസിക് പൾസറിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ്. അതേസമയം മറ്റ് ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളും അതേപടി തുടരുന്നു.

Bajaj Auto Launches Updated Pulsar 150 with LED Lighting New Color Options (Image credit - Bajaj Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 25, 2025 at 11:10 AM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ വിപണിയിൽ പുതുക്കിയ പൾസർ 150 മോഡലുമായി ബജാജ് ഓട്ടോ. 1.09 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് കമ്പനി പൾസർ 150യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. പൾസർ 150 SD, പൾസർ 150 SD UG, പൾസർ 150 TD UG എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളായാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.

എൽഇഡി ലൈറ്റിങും പുതുക്കിയ സ്റ്റൈലിങും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ്. പുതുക്കിയ പൾസർ 150യുടെ രൂപകൽപ്പന മുൻമോഡലിന് സമാനമാണ്. മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളും അതേപടി തുടരുന്നു. അതേസമയം വില അൽപ്പം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ ബജാജ് പൾസർ 150: വിവിധ വേരിയന്‍റുകളുടെ വില
ഇതിൽ പൾസർ 150 SD വേരിയന്‍റിന് 1.09 ലക്ഷം രൂപയും, പൾസർ 150 SD UG വേരിയന്‍റിന് 1.12 ലക്ഷം രൂപയും, പൾസർ 150 TD UG വേരിയന്‍റിന് 1.15 ലക്ഷം രൂപയും എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്. മുൻ പതിപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച്, പുതുക്കിയ പതിപ്പിൽ അടിസ്ഥാന വിലയിൽ 3,600 രൂപയുടെ വർധനവുണ്ട്. പുതിയ മോഡലിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

2026 Bajaj Pulsar 150 (Image credit - Bajaj Auto)

പുതിയ ബജാജ് പൾസർ 150: ഡിസൈൻ
കോസ്‌മെറ്റിക്, ലൈറ്റിങ് മാറ്റങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസിക് പൾസറിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ്. പൾസർ 150 മോഡലിൽ ഇപ്പോൾ പുതുക്കിയ ഗ്രാഫിക്‌സും എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റും എൽഇഡി ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും ലഭിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, പുതുക്കിയ പൾസർ 220F മോഡലിലെ പോലെ ഓറഞ്ചും പച്ചയും ഗ്രാഫിക്‌സും, കറുപ്പുമായി ജോഡിയാക്കിയ നീല, ഗ്രേ, ചുവപ്പ് നിറങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ ഗ്രാഫിക്‌സ്-പെയിന്‍റ് സ്‌കീമുകളും ലഭിക്കും. അതേസമയം നിറത്തിലെയും ഗ്രാഫിക്‌സിലെയും മാറ്റമൊഴിച്ചാൽ ഡിസൈൻ മുൻ മോഡലിന് സമാനമാണ്.

പുതിയ ബജാജ് പൾസർ 150: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, ഫീച്ചറുകൾ
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുതിയ ബജാജ് പൾസർ 150യുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ മുൻ മോഡലിന് സമാനമായി തുടരുന്നു. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ എൽസിഡി ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് കൺസോൾ, തത്സമയ കോൾ, എസ്എംഎസ് അലേർട്ടുകൾ, ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഡിസ്റ്റൻസ്-ടു-എംപ്റ്റി (ഡിടിഇ) റീഡൗട്ടുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി ബജാജ് റൈഡ് കണക്ട് ആപ്പുമായി സംയോജിപ്പിച്ച സിസ്‌റ്റം, സ്റ്റാൻഡേർഡായി സംയോജിത യുഎസ്ബി ചാർജിങ് പോർട്ട് എന്നിവ ബജാജ് പൾസർ 150ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ ബജാജ് പൾസർ 150: എഞ്ചിൻ
49 സിസി സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ എയർ-കൂൾഡ് മോട്ടോർ ആണ് പുതിയ പൾസർ 150 മോഡലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുൻ മോഡലിന് സമാനമാണ്. ഇത് 8,500 ആർപിഎമ്മിൽ പരമാവധി 13.8 bhp പവറും 6,500 ആർപിഎമ്മിൽ 13.4 Nm ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കും. 5-സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് മോട്ടോർ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ ബൈക്കിന്‍റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

കമ്മ്യൂട്ടർ, സ്‌പോർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടർ വിഭാഗങ്ങളിൽ ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ സാന്നിധ്യം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മോഡലാണ് ബജാജ് പൾസർ 150. ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ ട്രെൻഡുകൾ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയ മോഡലുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൾസർ 150 കുറച്ചുകാലമായി അതേപടി തുടരുകയായിരുന്നു. ചെറിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചത്.

