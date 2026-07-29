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ആദ്യം വാങ്ങുന്ന 10,000 പേർക്ക് 10,000 രൂപ വിലക്കുറവ്: മൂന്ന് വേരിയന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുമായി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്
EX1, EX2, EX2 S എന്നീ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിൽ അവോർ EX ലഭ്യമാകും. ബുക്കിങുകൾ നിലവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെലിവറി അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ.
Published : July 29, 2026 at 4:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹന സ്റ്റാർട്ടപ്പായ അവോർ ഇലക്ട്രിക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുത്തൻ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് പുറത്തിറക്കി. അവോർ EX എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ പുറത്തിറക്കിയത്. 1.25 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ലോഞ്ച് ഓഫർ ആണ്.
EX1, EX2, EX2 S എന്നീ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിൽ ഈ ബൈക്ക് ലഭ്യമാണ്. ആദ്യം വാങ്ങുന്ന 10,000 പേർക്ക് 1.25 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള EX1 മോഡൽ 10,000 രൂപ വിലക്കുറവിൽ സ്വന്തമാക്കാം. അതേസമയം EX2ന് 1.50 ലക്ഷം രൂപയും EX2 Sന് 1.70 ലക്ഷം രൂപയും വില നൽകണം. പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിന്റെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
അവോർ EX ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക്: ഡിസൈൻ
നേക്കഡ് സ്ട്രീറ്റ് ബൈക്ക് ലുക്കിലാണ് അവോർ EX പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിലെ ആംഗുലർ സ്റ്റൈലിംഗ് ഘടകങ്ങൾ വാഹനത്തിന് സ്പോർട്ടി ലുക്ക് നൽകുന്നു. ബാറ്ററി പായ്ക്ക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണയായി എഞ്ചിൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നയിടത്താണ്. അതേസമയം പിൻവശത്തെ സ്വിംഗാർമിലാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിൻ ചക്രത്തിലേക്ക് പവർ കൈമാറാൻ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
അവോർ EX ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക്: ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകൾ
3.24 kWh ബാറ്ററി പാക്കാണ് EX1 ന് ഉള്ളത്. ഇത് 160 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് നൽകും. ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ പരമാവധി 7.5 kW പവർ നൽകുന്നു. 3.2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ ബൈക്കിന് 0 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവോർ അവകാശപ്പെടുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയർന്ന വേഗത.
EX2 ലും ഇതേ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് 5 കിലോവാട്ടിന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് റേഞ്ച് 255 കിലോമീറ്ററായി വർധിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും പെർഫോമൻസ് EX1ന് സമാനമാണ്.
പുതിയ EX2 Sന്റെ പവർ 10.5 kW ആയി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2.8 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ ബൈക്കിന് 0 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 114 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇതിന് 260 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ലഭിക്കുന്നു. മൂന്ന് വേരിയന്റുകളുടെയും വീൽ ടോർക്ക് 250 Nm ആണെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
EX2, EX2 S എന്നിവയ്ക്ക് 1500W ചാർജർ ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. Avore EX1 ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5A ചാർജറുമായി വരുന്നു.
അവോർ EX ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക്: സവിശേഷതകൾ
ഫ്രണ്ട്, റിയർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഉള്ള ഒരു കോമ്പി-ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അവോർ EX ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിന്റെ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലും ലഭിക്കുന്നു. മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളിലും സ്റ്റാൻഡേർഡായി 7 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും Avore EX2 Sൽ TFT യൂണിറ്റ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ എഐ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്.
ബിൽറ്റ്-ഇൻ GPS, എംബഡഡ് 4G സിം, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി, വൈ-ഫൈ പിന്തുണ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളിലും കാണാം. പുതിയ മോഡലുകളുടെ ഡെലിവറി അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ദക്ഷിണേന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഡീലർഷിപ്പുകൾ തുറക്കാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നു. ഇതിനായുള്ള ബുക്കിങുകൾ നിലവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാം.
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