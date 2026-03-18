വേഗതയും കരുത്തും ഒന്നിച്ചുചേരുന്നു: ഔഡിയുടെ പുതിയ ആഡംബര കാർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടും!
ക്യു8 ലൈനപ്പിലെ ഔഡി ക്യു8, ഔഡി ആർഎസ് ക്യു8 മോഡലുകൾക്കിടയിലായിരിക്കും പുതിയ ഔഡി എസ്ക്യു8ന്റെ സ്ഥാനം. വിലയും സവിശേഷതകളും....
Published : March 18, 2026 at 3:50 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഔഡി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പുതിയ ആഢംബര കാർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 'ഔഡി എസ്ക്യു8' 1.78 കോടി രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭവിലയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. കമ്പനിയുടെ മുൻനിര ക്യു8 ലൈനപ്പിലെ മൂന്നാമത്തെ ഫോണായിരിക്കും ഔഡി എസ്ക്യു8.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔഡി ക്യു8 (1.13 കോടി രൂപ), ടോപ്പ് സ്പെക്ക് ഔഡി ആർഎസ് ക്യു8 (2.34 കോടി രൂപ) എന്നിവയാണ് ഈ നിരയിലെ മറ്റ് രണ്ട് ഫോണുകൾ. രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും മധ്യത്തിലായാണ് ഔഡി എസ്ക്യു8ന്റെ സ്ഥാനം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനവും ചെറിയ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളും ഇതിൽ കാണാം. പുതിയ ആഢംബര കാറിന്റെ സവിശേഷതകളും വിലയും ഉൾപ്പെടെ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം....
ഔഡി എസ്ക്യു8: എഞ്ചിൻ
പുതിയ ഔഡി എസ്ക്യു8ൽ 4.0 ലിറ്റർ ട്വിൻ-ടർബോ വി8 പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 507 ബിഎച്ച്പി ഉത്പാദിപ്പിക്കും. നാല് വീലുകൾക്കും കരുത്ത് പകരുന്നതിന് 8-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സുമായി എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആർഎസ് ക്യു8-ലും ഇതേ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ പവർ നൽകും. അതേസമയം ആർഎസ് ക്യു8 അതേ എഞ്ചിനിൽ തന്നെ 640 ബിഎച്ച്പി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
അതേസമയം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔഡി Q8ന് 3.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ V6 എഞ്ചിൻ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് 340 bhp പവർ നൽകുന്നു. പുതിയ SQ8-ന് 4.1 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അതിന്റെ പരമാവധി വേഗത 250 കിലോമീറ്ററായി ഇലക്ട്രോണിക് ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഔഡി അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഔഡി എസ്ക്യു8: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഔഡി SQ8 എസ്ക്യു8 മോഡലിന്റെ കൂപ്പെ-എസ്യുവി സിലൗറ്റ് ഡിസൈൻ നിലനിർത്തുന്നു. ബോഡിയിലുടനീളം കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി സ്റ്റൈലിങും സിൽവർ ഡീറ്റെയിലിങും കാണാം. ഉയർന്ന വിശദമായ പാറ്റേണും കട്ടിയുള്ള അരികുകളും ഉള്ള ഒരു വലിയ സിംഗിൾ-ഫ്രെയിം ഗ്രില്ലും തിളക്കമുള്ള LED ഹെഡ്ലാമ്പുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം.
ഇതിന്റെ മുൻ ബമ്പറിൽ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ സിൽവർ ആക്സന്റുകളുള്ള വലിയ എയർ ഇൻടേക്കുകൾ ഉണ്ട്. ഇത് ഈ എസ്യുവിക്ക് കൂടുതൽ ആക്രമണാത്മക രൂപം നൽകുന്നു. അസ്കാരി ബ്ലൂ, മൈത്തോസ് ബ്ലാക്ക്, ഡേറ്റോണ ഗ്രേ, ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ്, ചിലി റെഡ്, വൈറ്റോമോ ബ്ലൂ, സാറ്റലൈറ്റ് സിൽവർ, സഖിർ ഗോൾഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആകെ എട്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഓഡി SQ8 ലഭ്യമാവുക.
സൈഡ് പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ചരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരയും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വീൽ ആർച്ചുകളും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം 21 ഇഞ്ച് മൾട്ടി-സ്പോക്ക് അലോയ് വീലുകളും ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡറുകളിൽ S ബാഡ്ജിംഗും ഉള്ള ക്യു8 ലൈനപ്പിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ നിന്ന് പുതിയ SQ8 വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. പിൻവശത്ത് വീതിയിലുള്ള പൂർണ്ണ വീതിയുള്ള LED ലൈറ്റ് ബാർ ടെയിൽഗേറ്റും ഉണ്ട്. ബമ്പറിൽ നാല് എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ഒരു ഡിഫ്യൂസർ-സ്റ്റൈൽ ഇൻസേർട്ടും ഉണ്ട്.
ഔഡി എസ്ക്യു8: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ ഔഡി SQ8 ഇന്റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, വിശാലമായ തിരശ്ചീന ഡാഷ്ബോർഡ് രൂപകൽപ്പനയുള്ള ഔഡിയുടെ പരിചിതമായ ലേഔട്ട് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. ലെതർ, അൽകന്റാര അപ്ഹോൾസ്റ്ററി എന്നിവ അതിന്റെ ഇന്റീരിയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, സീറ്റുകളിലും സ്റ്റിയറിങ് വീലിലും S ബാഡ്ജിങും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഔഡി SQ8-ൽ ഓഡിയുടെ ഇരട്ട-സ്ക്രീൻ MMI ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സജ്ജീകരണവും S-നിർദ്ദിഷ്ട ഗ്രാഫിക്സുള്ള 12.3 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേയും ഹെഡ്റെസ്റ്റിൽ S ബാഡ്ജുകളും ഉണ്ട്.
ബാങ് & ഒലുഫ്സെൻ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, മെമ്മറി ഫങ്ഷനോടുകൂടിയ പവർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, സുരക്ഷാ പാക്കേജിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്ററുള്ള 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, എല്ലാ വീലുകളിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ, ലെവൽ-2 ADAS എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
