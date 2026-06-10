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ഡ്രൈവിങിനിടെ ടച്ച്സ്ക്രീൻ സ്പർശിക്കേണ്ട! വോയിസ് കമാൻഡിലൂടെ കോൾ ചെയ്യാം, ഏഥർ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ പുതിയ എഐ ഫീച്ചർ
ഏഥറിന്റെ മൂന്നാം തലമുറ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിലാണ് 'വോയിസ് ഓൺ ഏഥർ' സവിശേഷത ലഭ്യമാവുക. 2025 ലെ ഏഥർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദിനത്തിലാണ് ഈ ഫീച്ചർ ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
Published : June 10, 2026 at 5:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒന്നാണ് ഏഥർ എനർജി. ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനി മികച്ച പെർഫോമൻസും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളുമായി എപ്പോഴും വിപണിയിലെത്താറുണ്ട്. സാധാരണ കുടുംബങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുറത്തിറക്കുന്ന സ്കൂട്ടർ മുതൽ സ്പോർട്ടി ഡിസൈനും മികച്ച പിക്കപ്പും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മോഡലുകൾ വരെ ഏഥറിന്റെ കൈവശമുണ്ട്.
തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾക്കായി പുത്തൻ എഐ വോയിസ് കമാൻഡ് ഫീച്ചർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏഥർ. 'വോയിസ് ഓൺ ഏഥർ' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചത്. സ്കൂട്ടറിലെ ഒരൊറ്റ ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് റൈഡർമാർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ എഐ അസിസ്റ്റന്റിനോട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാം.
ഏഥർ സ്റ്റാക്ക്7 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള (OS) ഓവർ-ദി-എയർ (OTA) അപ്ഡേറ്റിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിലൂടെ ഫോണോ സ്കൂട്ടറിന്റെ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഡാഷ്ബോർഡോ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ വോയ്സ് കമാൻഡുകൾ വഴി മിക്ക ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും. Gen 3 ഹാർഡ്വെയറോ പുതിയ പതിപ്പുകളോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 450X, 450 Apex, Rizta Z എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മോഡലുകൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാകും.
അതേസമയം ഏഥറിന്റെ 450S, Rizta S പോലുള്ള മോഡലുകൾ പുതിയ സവിശേഷത പിന്തുണയ്ക്കില്ല. ഏഥർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡേ 2025 പരിപാടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഫീച്ചറാണ് ഇത്. നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇതിനകം അപ്ഡേറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഇവി ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് ക്രമേണ വോയ്സ് ഓൺ ആതർ ഫീച്ചർ എത്തുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Future of all interfaces on a two wheeler - voice!— Tarun Mehta (@tarunsmehta) June 9, 2026
We have been excited about it for a long time. Ather pretty much invented the concept of touch screens on 2Ws (being the first to do that on a production bike) and we continue to invest heavily into capabilities and feature sets… pic.twitter.com/ziqEOOLW1l
വോയ്സ് ഓൺ ഏഥർ ഫീച്ചർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
വോയ്സ് ഓൺ ഏഥർ ഫീച്ചർ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലിലും (LLM) നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിങിലും പ്രവർത്തിക്കും. ഇത് റൈഡർമാർക്ക് ഡ്രൈവിങിനിടെ ടച്ച്സ്ക്രീൻ സ്പർശിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുന്നു. നാവിഗേഷൻ, വെഹിക്കിൾ സെറ്റിങ്സ്, കോൺടാക്റ്റുകൾ, മീഡിയ പ്ലേബാക്ക് എന്നിവ റൈഡറുടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പുതിയ ഫീച്ചർ സഹായിക്കും. നാവിഗേഷനായി, റൈഡർമാർക്ക് "നാവിഗേറ്റ് ഹോം", "Take me to [location]", "ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ് ?" തുടങ്ങിയ കമാൻഡുകൾ നൽകാൻ കഴിയും.
ലൊക്കേഷൻ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല, വെഹിക്കിൾ സെറ്റിങ്സ് ഹാൻഡ്സ്-ഫ്രീ ആയി ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയും. സ്ക്രീൻ ബ്രൈറ്റ്നെസ്, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ മോഡ്, മാജിക് ട്വിസ്റ്റ് റീജനറേഷൻ ലെവലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെവ ക്രമീകരിക്കാൻ പുതിയ ഫീച്ചർ സഹായിക്കും.
ഇനി റൈഡിനിടയിൽ ഒരു കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ തൊടാതെ തന്നെ കൺക്റ്റാക്കിയ സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റുകളിലേക്ക് റൈഡർമാർക്ക് സ്ക്രീനിൽ തൊടാതെ തന്നെ കോളുകൾ ചെയ്യാം. ഹാൻഡിൽബാറിൽ നിന്ന് കൈകൾ എടുക്കാതെ തന്നെ റൈഡർമാർക്ക് ട്രാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാനോ പ്ലേബാക്ക് താൽക്കാലികമായി നിർത്താനോ കഴിയും. ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് പുതിയ സവിശേഷത.
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