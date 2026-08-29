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വില ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ: പുത്തൻ ഫാമിലി ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമായി ഏഥർ എനർജി, 'കൊണാർക്കി'നെ കുറിച്ചറിയാം

ബ്രാൻഡിന്‍റെ ആദ്യത്തെ മെറ്റൽ ബോഡിയിലുള്ളതും പുതിയ EL പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അവതരിപ്പിച്ചതുമായ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറാണിത്.

ATHER KONARC PRICE ATHER KONARC FEATURES ATHER KONARC RANGE ഏഥർ കൊണാർക്ക്
Ather Konarc Launched at a starting price of Rs.99,999 (Ather Energy)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2026 at 8:06 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഏഥർ എനർജി പുതിയ ഫാമിലി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറായ കൊണാർക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഇഎൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ മോഡലാണിത്. വാർഷിക കമ്മ്യൂണിറ്റി ദിനത്തിലാണ് ഏഥർ പുതിയ ഇവി പുറത്തിറക്കുന്നത്.

സ്പോർട്ടി ലുക്കിലുള്ള 450 സീരിസിൽ നിന്നും മാറി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് കൊണാർക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം (ബെംഗളൂരു) വിലയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ നഗരങ്ങളിലും എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വിലയിൽ ചെറിയ തോതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.

ATHER KONARC PRICE ATHER KONARC FEATURES ATHER KONARC RANGE ഏഥർ കൊണാർക്ക്
Ather Konarc (Ather Energy)

EL-പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്

പുതിയ ഫാമിലി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറായ കൊണാർക്കിന് 90mm ഫ്രണ്ട് സസ്‌പെൻഷനും 100mm റിയർ സസ്‌പെൻഷൻ ട്രാവലുമുണ്ട്. ഇത് മെച്ചപ്പെട്ട യാത്രാ സുഖവും സ്ഥിരതയും നൽകും. ഏതൊരു ഏഥർ സ്‌കൂട്ടറിലും ഉള്ളപോലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള 1,352mm വീൽബേസും 14 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് വീലും 12 ഇഞ്ച് റിയർ വീലും ഇതിനുണ്ട്. എസ് 100ന് രണ്ട് അറ്റത്തും ഡ്രം ബ്രേക്കുകൾ ലഭിക്കും. അതേസമയം S 125, S 161 എന്നിവയ്ക്ക് 220mm ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കും 130mm റിയർ ഡ്രമ്മും ലഭിക്കുന്നു.

ATHER KONARC PRICE ATHER KONARC FEATURES ATHER KONARC RANGE ഏഥർ കൊണാർക്ക്
Ather Konarc (Ather Energy)

ബാറ്ററിയും റേഞ്ചും

മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളിലാണ് ഏഥർ നിലവിൽ കൊണാർക്ക് ലഭ്യമാവുക. എസ് 100ന് 2.1kWh ബാറ്ററിയുണ്ട്. അതേസമയം S 125ന് 2.7kWh ബാറ്ററിയും S 161ന് 3.5kWh ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്. മൂന്നിനും 70kph പരമാവധി വേഗത ലഭിക്കും. ഇവയുടെ യഥാർത്ഥ റേഞ്ച് യഥാക്രമം 80km, 100km, 130km എന്നിങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ എസ് 100ന് 100 km, S 125ന് 125 km, S 161ന് 161 km എന്നിങ്ങനെയാണ് IDC റേഞ്ച് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ Z 125, Z 161 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയന്‍റുകൾ പുറത്തിറക്കാനുണ്ട്. ഇവയുടെ വില നിലവിൽ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇവ 2027ൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കൊണാർക്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി 450W ഓൺബോർഡ് ചാർജറാണുള്ളത്. 900W ഓഫ്-ബോർഡ് ചാർജറുമായി ഇത് സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഏഥർ പറയുന്നു. ഇത് മൊത്തം 1.35kW ചാർജിങ് ശേഷി നൽകുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർജറിൽ 0-80 ശതമാനം മുതൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ എസ് 100 ന് 4 മണിക്കൂറും, എസ് 125ന് 4 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റും, എസ് 161ന് 5 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റും സമയമെടുക്കും. S 100 ന് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 13 കിലോമീറ്ററും S 125, S 161 എന്നിവയ്ക്ക് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 15 കിലോമീറ്ററും ചാർജിങ് വേഗത അവകാശപ്പെടുന്നു.

സവിശേഷതകൾ

കൊണാർക്ക് സ്‌കൂട്ടറിന് 31 ലിറ്റർ അണ്ടർസീറ്റ് സ്റ്റോറേജ്, 18W യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, അണ്ടർസീറ്റ് ലാമ്പ് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു. എസ് 100 ന് 4.2 ഇഞ്ച് ഡീപ്‌വ്യൂ ഡിസ്‌പ്ലേ ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം ഉയർന്ന വേരിയന്‍റുകൾക്ക് 7 ഇഞ്ച് ഡീപ്‌വ്യൂ ഡിസ്‌പ്ലേ ലഭിക്കുന്നു. കൂട്ടർ പിന്നിലേക്ക് നീക്കാൻ മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് റിവേഴ്‌സ്, സ്‌കൂട്ടർ നിർത്തുമ്പോൾ നിശ്ചലമായി നിലനിർത്തുന്ന ഓട്ടോഹോൾഡ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.

അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (AEBS) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഥറിന്‍റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വരാനിരിക്കുന്ന കൊണാർക് -Zൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്കിങ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോണിക് നിയന്ത്രണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് നിർത്തൽ ദൂരം കുറയ്ക്കുകയും പിൻ-ചക്ര ലോക്കുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സമയത്ത് കൂടുതൽ ബ്രേക്കിംഗ് നിയന്ത്രണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യും.

ഫിസിക്കൽ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുപകരം ആതർ ആപ്പ് വഴി സ്കൂട്ടറിന്റെ ബൂട്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ റൈഡറെ അനുവദിക്കുന്ന മാജിക് കീയും Z-ൽ ലഭ്യമാണ്. കൊണാർക്ക് Z 161-ൽ, മാജിക് കീ ബൂട്ടിന്‍റെ ഓട്ടോപോപ്പ് ഫംഗ്ഷനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ബൂട്ട് യാന്ത്രികമായി തുറക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്‌സും വാട്ട്‌സ്ആപ്പും മറ്റ് Z-നിർദ്ദിഷ്ട സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം സ്കൂട്ടർ നിശ്ചലമായിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. തെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടോ അലേർട്ടുകൾ, റൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്, ഫൈൻഡ് മൈ സ്കൂട്ടർ, റിമോട്ട് ചാർജിങ്-സ്റ്റാറ്റസ് മോണിറ്ററിംഗ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളുള്ള ഏഥർ കണക്റ്റ് കൊണാർക്കിൽ ലഭ്യമാണ്. OTA അപ്‌ഡേറ്റുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൊണാർക്കിൽ IP67 സംരക്ഷണമുള്ള ഒരു PMSM മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ബാറ്ററിക്ക് IP67-റേറ്റിങ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അലുമിനിയം കേസിങിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. S 100 ന് 126.5 കിലോഗ്രാം ഭാരവും S 161 ന് 129 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.

വിലയും വാറന്‍റി

10,000 കിലോമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെയോ വാറന്‍റി ഇതിന് ലഭിക്കും. ഏതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് എന്നതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാറന്‍റി ലഭിക്കുക. ഓരോ വേരിയന്‍റുകളുടെയും വില പരിശോധിക്കാം. കൊണാർക്ക് Z 125, കൊണാർക്ക് Z 161 എന്നിവ ഏഥർ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും വില ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

കൊണാർക്ക് എസ് 100₹99,999100km2.1kWh
കൊണാർക്ക് എസ് 125₹1,21,999 125km2.7kWh
കൊണാർക്ക് എസ് 161₹1,44,999161km3.5kWh
കൊണാർക്ക് Z 125പ്രഖ്യാപിക്കും125kmവ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല
കൊണാർക്ക് Z 161പ്രഖ്യാപിക്കും161kmവ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല

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