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ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വിപണിയിൽ ഏഥറിന് ചരിത്രനേട്ടം; മൂന്ന് ലക്ഷം ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കമ്പനി
ടിവിഎസിനും ബജാജിനും പിന്നാലെ ഈ വർഷം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം സ്കൂട്ടറുകൾ വിറ്റഴിച്ച് പുതിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏഥർ എനർജി.
Published : November 9, 2026 at 8:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഏഥർ എനർജി ഈ വർഷം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം സ്കൂട്ടറുകൾ വിറ്റഴിച്ച് പുതിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടിവിഎസ് മോട്ടോർ, ബജാജ് ഓട്ടോ എന്നീ കമ്പനികൾക്ക് ശേഷം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം സ്കൂട്ടറുകൾ വിറ്റഴിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കമ്പനിയാണ് ഏഥർ. കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹന കമ്പനി 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ നവംബർ 6 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 3.01 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകളാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറിയത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 67 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് കമ്പനി കൈവരിച്ചത്. വിപണി വിഹിതം 16.32 ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ ഈ വിൽപ്പന കണക്കുകൾ സഹായിച്ചു. 2025-ൽ 16.12 ശതമാനമായിരുന്നു വിപണി വിഹിതം. ഏഥർ എനർജി ഇതുവരെ കൈവരിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിപണി വിഹിതമാണിത്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏഥറിന്റെ വിൽപ്പന 3 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ പിന്നിടുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.
അടുത്ത ലക്ഷ്യം
ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ 3.50 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ച് റെക്കോർഡ് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ടിവിഎസ് മോട്ടോറിനും ബജാജ് ഓട്ടോയ്ക്കും പിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഏഥർ എനർജി. നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള വിഡയേക്കാൾ ഒരുപാട് മുന്നിലാണ് ഏഥറിന്റെ നിലവിലെ വിൽപ്പന കണക്കുകൾ.
ഉയർന്ന പ്രതിമാസ വിൽപ്പന
2026 മാർച്ചിൽ 36,630 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിമാസ വിൽപ്പന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 30,000 യൂണിറ്റുകൾ എന്ന കടമ്പ ഈ വർഷം കമ്പനി മറികടന്നത് ഈ സമയത്താണ്. എന്നാൽ 2025 ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ആറ് തവണ കമ്പനി ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി 2026 ഒക്ടോബറിലും ഈ നേട്ടം ആവർത്തിച്ചു.
നേട്ടം കൈവരിച്ചത് രണ്ട് മോഡലുകളിലൂടെ
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 29നാണ് കമ്പനി പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറായ 'ഏഥർ കൊണാർക്ക്' പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിലൂടെ മികച്ച വിൽപ്പന പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഉൽപ്പാദന ശേഷിയിലുള്ള കുറവ് കാരണം ഷോറൂമുകളിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമുണ്ടായി. നിലവിലുള്ള മോഡലുകളായ 'ഏഥർ 450' (S, X പതിപ്പുകൾ), 'ഏഥർ റിസ്റ്റ' എന്നിവയിലൂടെയാണ് കമ്പനി നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
ഏഥർ കൊണാർക്ക് പ്രധാനമായും സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. വേരിയന്റുകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന രീതിയിൽ കമ്പനി മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇനി മുതൽ അടിസ്ഥാന വകഭേദത്തിന് മുൻപായി ഇടത്തരം വകഭേദങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തും. അടിസ്ഥാന വകഭേദം 2027-ലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ (Q1) പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
നിലവിലുള്ള സ്കൂട്ടറുകൾക്കുള്ള ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ഏഥർ എനർജി പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം വരുന്നത്. ഉയർന്നുവരുന്ന ഈ ആവശ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി, ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിൽ പുതിയൊരു നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
കുതിപ്പ് തുടർന്ന് ഏഥർ
'വാഹൻ' പോർട്ടലിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, 2018 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏഥർ ആകെ 8,43,276 യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചു. 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ കണക്ക് 8 ലക്ഷം പിന്നിട്ടു. അതായത്, ഈ വർഷം വിറ്റഴിച്ച 3.01 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ, കമ്പനിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ആകെ വിൽപ്പനയുടെ 36 ശതമാനത്തോളം വരും.
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