ഗൂഗിളിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല: നീണ്ട മുപ്പത് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് വിരാമമിട്ട് ആസ്‌ക്.കോം

യാഹൂ, ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലുള്ള കമ്പനികളുമായി ഒരുകാലത്ത് കടുത്ത മത്സരം കാഴ്‌ച വെച്ച കമ്പനിയാണ് ആസ്‌ക് ജീവ്സ്.

Ask.com logo (Image Credit: Ask.com)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 5, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: നീണ്ട മുപ്പത് വർഷത്തോളം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച ശേഷം ഇന്‍റർനെറ്റിലെ ആദ്യകാല സെർച്ച് സംവിധാനമായ Ask.com പ്രവർത്തനമവസാനിപ്പിച്ചു. മുൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്‍റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെരയലുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സുപരിചിതമായ സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ആസ്‌ക്.കോം അഥവാ ആസ്‌ക് ജീവ്സ്. 2026 മെയ് 1 മുതലാണ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനം നിർത്തിയത്.

യാഹൂ, ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് (ബിംഗ്) തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുമായി ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒരുകാലത്ത് കടുത്ത മത്സരം കാഴ്‌ച വെച്ചിരുന്നു. ചാറ്റ്‌ജിപിടി, ജെമിനൈ, Claude AI തുടങ്ങിയ ആധുനിക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് (AI) ചാറ്റ്ബോട്ടുകളുടെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പെ, സ്വാഭാവിക ഭാഷയിൽ ഉപയോക്തൃ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന സെർച്ച് ആണ് ആസ്‌ക്.കോം.

അടച്ചുപൂട്ടിയതിന് പിന്നിലെ കാരണം?
ഗൂഗിൾ, ബിംഗ്, യാഹൂ, തുടങ്ങിയ പോലുള്ള സെർച്ച് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് പുറമെ, എഐ പവർ ടൂളുകളും കൂടെ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ചോദ്യോത്തര സെർച്ച് എഞ്ചിനായ Ask.comന് പ്രസക്തി നഷ്‌ട്ടമാവുന്നത്. നിർത്തലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ബദലോ മറ്റ് പദ്ധതികളോ കൊണ്ടുവരുന്നതായി കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. സെർച്ച് ബിസിനസിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ഒരു പുറത്തുകടക്കലാണ് കമ്പനി ഇതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

Screenshot of Ask.com's discontinuation message on official website. (Image Credit: Ask.com)

ആസ്‌ക്.കോമിന്‍റെ ചരിത്രം
ആസ്‌ക് ജിവ്‌സ് എന്ന പേരിൽ 1996-ൽ ആണ് Ask.com ആരംഭിച്ചത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു സംഭാഷണ സമീപനം ആയിരുന്നു ഇത്. ഗാരറ്റ് ഗ്രൂണറും ഡേവിഡ് വാർതനും ചേർന്നാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. കീവേഡുകൾ നൽകുന്നതിനുപകരം, Ask.comന്‍റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്‌സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് ആധുനിക AI- പവർഡ് ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ സ്വീകരിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ്.

2005-ൽ, IAC (InterActiveCorp) ആസ്‌ക് ജീവ്‌സിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയും Ask.com എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. 2010-ൽ കമ്പനി പരമ്പരാഗത വെബ് സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ചോദ്യോത്തര (ചോദ്യോത്തര) ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറി. അത് Quora-യോട് വളരെ സാമ്യമുള്ളതായിരുന്നു. Ask.com ഇപ്പോൾ ഒരു സജീവ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമല്ലെങ്കിലും, ആധുനിക സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളുടെയും AI അസിസ്റ്റന്‍റുകളുടെയും യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് Ask.com അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആശയത്തി നിന്നാണ്.


