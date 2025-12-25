ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഐഫോണ് ഫോള്ഡ് ഉടൻ; 2026ൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യത, കൂടുതൽ വിവരങ്ങള് പുറത്ത്
വർഷങ്ങളായി വിപണി അടക്കി വാണിരുന്ന സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫോൾഡും ഗൂഗിളിൻ്റെ പിക്സൽ ഫോൾഡ് സീരീസിനെയും മറികടന്ന് ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഐഫോൺ 2026ൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകള്.
Published : December 25, 2025 at 3:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിള് ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഐഫോണ് ഫോള്ഡ്. ഇതുവരെ ലോഞ്ച് ചെയ്തതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വിലയേറിയ മോഡല് ആയിരിക്കും എന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ഫോള്ഡിനെക്കുറിച്ച് പല അഭ്യൂഹങ്ങളും ഇതിനോടകം പ്രചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ 2026ല് തന്നെ ഫോണ് അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോള് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
വർഷങ്ങളായി വിപണി അടക്കി വാണിരുന്ന സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫോൾഡും ഗൂഗിളിൻ്റെ പിക്സൽ ഫോൾഡ് സീരീസിനെയും മറികടന്ന് ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഐഫോൺ 2026ൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകള്. ആപ്പിള് ഫോൾഡബിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോം ഫാക്ടറും ക്യാമറ പ്ലെയ്സ്മെൻ്റുകളും പിന്തുടരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റ് ഫോള്ഡബിളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മധ്യഭാഗത്തെ ചുളിവ് ഐഫോണിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണത്തിന് പിന്നാലെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഫോണിന് ഏറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ടെന്നും പ്രശസ്ത യൂട്യൂബർ ജോൺ പ്രോസർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഐപാഡ് മിനിയുടെ 8.3 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനിന് ഏതാണ്ട് തുല്യമാക്കുന്നതാണ് ബുക്ക് സ്റ്റൈൽ ആപ്പിള്. ബാഹ്യ ഡിസ്പ്ലേ 5.5 ഇഞ്ച്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസ്പ്ലേ 7.8 ഇഞ്ചും ആകുമെന്നും ജോൺ തൻ്റെ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടാതെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൾഡബിളിനെ പോലെ അകത്തെ സ്ക്രീനിലെ കോർണറിൽ ഒരു പഞ്ച് ഹോൾ സെൽഫി ക്യാമറയുണ്ട്. ബാഹ്യ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഫേസ് ഐഡിയിൽ നിന്ന് മാറി മുകളിലെ മധ്യഭാഗത്ത് മറ്റൊരു പഞ്ച്-ഹോൾ സെൽഫി ക്യാമറയുമുണ്ട്. പവർ ബട്ടണിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടച്ച് ഐഡി മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.
ആപ്പിൾ ഫോൾഡബിള് മടക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് മില്ലീമീറ്റർ കനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ജോൺ പ്രോസർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ തുറക്കുമ്പോൾ 4.5 മില്ലീമീറ്റർ ആയി കുറയുകയും ചെയ്യും. ഈ അളവുകൾ ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫോൾഡ് ഏഴിനേക്കാൾ അൽപം കൂടുതലാണ്. 8.9 മില്ലീമീറ്റർ ഇസഡ് ഫോൾഡ് മടക്കിവയ്ക്കുമ്പോഴും 4.2 മില്ലീമീറ്റർ ഓപ്പണ് ആക്കുമ്പോഴുമുള്ള കണക്ക്. എന്നാൽ പിക്സൽ ഫോൾഡുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ ആപ്പിള് മെലിഞ്ഞതാണെന്ന് പറയേണ്ടിവരും.
അതേസമയം തുടക്ക വേരിയൻ്റിന് വില രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയോളം വന്നേക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോള് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഐഫോണ് ഫോള്ഡ് 2026 സെപ്റ്റംബറില് പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വില്പ്പനയ്ക്ക് എത്തണമെങ്കില് പിന്നെയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.
Also Read: എൽഇഡി ലൈറ്റിങും പുതുക്കിയ സ്റ്റൈലിങും: അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പൾസർ 150 ഇന്ത്യയിൽ വിപണിയിൽ; പുതിയ വിലയറിഞ്ഞോ?