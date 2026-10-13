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'വെൽക്കം ഹോം': പുത്തൻ സ്മാർട്ട് ഹോം ഉത്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ ആപ്പിൾ, ഇവന്റ് ഇന്ന്
ന്യൂയോർക്കിലെ ട്രൈബെക്കയിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 6.30നാണ് വെൽക്കം ഹോം ഇവന്റ് ആരംഭിക്കുക.
Published : October 13, 2026 at 3:40 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ 'ഹോം' ഉപകരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിൾ. ഇന്ന് (2026 ഒക്ടോബർ 13) നടക്കാനിരിക്കുന്ന വെൽക്കം ഹോം ഇവന്റിലാണ് പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആപ്പിളിന്റെ വേൾഡ്വൈഡ് മാർക്കറ്റിങ് വിഭാഗം സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ഗ്രെഗ് ജോസ്വിയക്, 'വെൽക്കം ഹോം' എന്ന ടാഗ്ലൈനോടുകൂടിയ ഒരു ടീസർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 6.30ന് ന്യൂയോർക്കിലെ ട്രൈബെക്കയിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക. ആപ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ്' പരിപാടിയിലേക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് കമ്പനി ക്ഷണക്കത്തുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവന്റിൽ പുതിയ ആപ്പിൾ ടിവി 4കെ, ഹോംപോഡ് മിനി 2, പുതിയ സ്മാർട്ട് ഹോം ഹബ് എന്നിവ കമ്പനി പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ സ്മാർട്ട് ഹോം ഹബിന് 'ഹോംപാഡ്' എന്ന് പേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ
എൽജിയുമായി ചേർന്ന് ആപ്പിൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നിരവധി സ്മാർട്ട് ഹോം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. പുതിയ ആപ്പിൾ ടിവി 4കെ കഴിഞ്ഞ ശരത്കാലത്തിൽ (സെപ്റ്റംബറിൽ) പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ സിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ കാരണം അത് വൈകുകയായിരുന്നു. പുതുക്കിയ സിരി എഐ നിലവിൽ ലഭ്യമായതിനാൽ, ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്ന ആപ്പിൾ ടിവി 4കെ ഒടുവിൽ വിപണിയിലെത്തിയേക്കും.
പരിഷ്ക്കരിച്ച സിരി റിമോട്ട്, ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകൾ, പുതിയ എ-ക്ലാസ് ചിപ്പ്, എൻ1 വയർലെസ് ചിപ്പ് എന്നിവ ഈ ഉപകരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നിലവിലുള്ള എസ്5 ചിപ്പിന് പകരമായി പുതിയ ചിപ്പ് ഹോംപോഡ് മിനി 2-ലും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ എൻ1 ചിപ്പ്, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ അൾട്രാ-വൈഡ്ബാൻഡ് ചിപ്പ്, മികച്ച ഓഡിയോ നിലവാരം, പുതിയ നിറങ്ങൾ, പുതിയ സിരി, ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകൾക്കുള്ള പിന്തുണ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
Apple Home event invites just dropped. October 13 https://t.co/gA5ephErP5— Marques Brownlee (@MKBHD) October 8, 2026
സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണമായ ഹോംപോഡ് ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹോംപാഡിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പലതവണ ചോർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. മാർച്ചിൽ ഇത് പുറത്തിറക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണെങ്കിലും സിരി എഐ നവീകരണങ്ങൾ കാരണം വൈകുകയായിരുന്നു.
7 ഇഞ്ച് ചതുരശ്ര ആകൃതിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേയും, സഫാരി, മ്യൂസിക്, നോട്ട്സ്, ഫോട്ടോസ്, റിമൈൻഡേഴ്സ്, കലണ്ടർ തുടങ്ങിയ സിസ്റ്റം ആപ്പുകൾ മുൻകൂട്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പുതിയ 'ഹോംഒഎസ്' സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇതിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഐഫോണിലെ 'സ്റ്റാൻഡ്ബൈ' മോഡിന് സമാനമായി, ഹോംപാഡിലും വിജറ്റ് പിന്തുണ ലഭ്യമായേക്കാം.
ആപ്പിളും എൽജിയും കൈകോർക്കുന്നു
സ്മാർട്ട് ഹോം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ആപ്പിളും എൽജിയും സഹകരിക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അടുത്തിടെ ബ്ലൂംബെർഗ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വെൽക്കം ഹോം പരിപാടിയിൽ ആപ്പിൾ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. ഡോർബെൽ, തെർമോസ്റ്റാറ്റ്, സ്മാർട്ട് ഡെഡ്ബോൾട്ട് ലോക്ക്, ഇൻഡോർ-ഔട്ട്ഡോർ സുരക്ഷാ ക്യാമറകൾ, ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് ക്യാമറ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എൽജിയുടെ ബ്രാൻഡിംഗിലാകും പുറത്തിറങ്ങുകയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായ വിരങ്ങൾക്കായി ലോഞ്ച് വരെ കാത്തിരിക്കണം.
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