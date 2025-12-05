ബിപി കൂടിയാൽ ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ! നിങ്ങളറിയുന്നതിന് മുൻപ് ആപ്പിൾ വാച്ച് അറിയും;'ഹൈപ്പർടെൻഷൻ അലേർട്ട് ഫീച്ചറു'മായി ആപ്പിൾ

ETV Bharat / automobile-and-gadgets
Published : December 5, 2025 at 3:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പുതിയൊരു ആരോഗ്യ ഫീച്ചർ കൂടെ അവതരിപ്പിച്ച് ആപ്പിൾ. പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെക്കാലമായി ആളുകൾ ആഗ്രഹിച്ചതുമായ ഒരു ഫീച്ചറുമായാണ് ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹൈപ്പർടെൻഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചറാണിത്. ഉപയോക്താവിന്റെ രക്തസമ്മർദ്ദം കാലങ്ങളോളം കണക്കാക്കുകയും, വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണോ എന്നതിൽ അലേർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യും.
രോഗ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണത്തിന് പുതിയ ഫീച്ചർ പ്രയോജനപ്പെടും. രോഗങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആപ്പിൾ വാച്ചിലെ ഈ ഫീച്ചർ സഹായിക്കും. പലപ്പോഴും ആളുകളിൽ ബിപി കൂടുതലാണെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരിക്കില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയോ, മരുന്ന് കഴിക്കുകയോ ഉണ്ടാവില്ല.
ഇത് ഒരുപക്ഷേ ഭാവിയിൽ പെട്ടന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ തന്നെ രോഗം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ കാര്യമാണ്. ആപ്പിൾ വാച്ചിലെ ഈ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ സവിശേഷത ആളുകളുടെ രോഗങ്ങൾ നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.
പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഹാർട്ട് സെൻസർ ഉണ്ട്. അത് ഉപയോക്താവിന്റെ രക്തക്കുഴലുകൾ ഹൃദയമിടിപ്പിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. 30 ദിവസത്തെ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ആപ്പിൾ വാച്ചിലെ ഈ ഫീച്ചറിലൂടെ സാധിക്കും. രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടാൽ, സ്മാർട്ട്വാച്ചിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈപ്പർടെൻഷൻ അലേർട്ട് അയയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
ആപ്പിൾ വാച്ച് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് അയയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് അവഗണിക്കരുതെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. കാരണം ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനോ, കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ആരംഭിക്കാനോ സഹായിക്കും. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ആപ്പിൾ ഈ സവിശേഷത വികസിപ്പിച്ചത്. മാത്രമല്ല, ഈ ഫീച്ചർ ക്ലിനിക്കലായി തെളിയിക്കാനും ആപ്പിളിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഫീച്ചർ പുറത്തുവന്നതോടെ ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 10 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ അവരുടെ രോഗനിർണയം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുമെന്ന് കമ്പനി കണക്കാക്കുന്നു. സെന്റർ ഫോർ ക്രോണിക് ഡിസീസ് കൺട്രോളിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ ദൊരൈരാജ് പ്രഭാകരന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്;
ലോക വ്യാപകമായി എല്ലാവർക്കുമുള്ളതും എന്നാൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തതുമായ അപകടമേറിയ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം. ആളുകൾക്ക് ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ സൂചനകൾ ലഭിച്ചാൽ, ചികിത്സയിലേക്കുള്ള പാത വളരെ എളുപ്പമാകും. ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ഉപയോക്താവിന് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ, അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അടുത്ത ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അവർ അപകടസൂചന മനസിലാക്കി നിലവാരമേറിയ മൂന്നാം കക്ഷി ബിപി മോണിറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം.
