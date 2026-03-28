ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഐഫോൺ 18 പ്രോ മുതൽ ആപ്പിൾ ടിവി വരെ, വിപണി തൂക്കാൻ ഇവരെത്തും: ഈ വർഷം പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ
ഐഫോൺ, മാക്, ഐപാഡ്, സ്മാർട്ട് ഹോം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 15 ലധികം പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇവ വരും മാസങ്ങളിലായി പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Published : March 28, 2026 at 4:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷം ആദ്യ മാസങ്ങളിലായി ആപ്പിൾ നിരവധി ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. 2026 ആദ്യ പാദം അവസാനിരിക്കെ, ആപ്പിൾ ഇനിയും നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഐഫോൺ, മാക്, ഐപാഡ്, സ്മാർട്ട് ഹോം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 15 ലധികം പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇവ വരും മാസങ്ങളിലായി പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ വർഷത്തിനുള്ളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ആപ്പിളിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നും അവയുടെ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.
വരാനിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ
ഐഫോൺ
- ഐഫോൺ 18 പ്രോ: മാക്റൂമേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഐഫോൺ 18 പ്രോയിൽ A20 പ്രോ ചിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിൽ A20 പ്രോ ചിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് ചെറുതായിരിക്കാം. ക്യാമറ കൺട്രോൾ ബട്ടണുകൾ ലളിതമായിരിക്കാം. പുതിയ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഓപ്ഷനും അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ ഗണ്യമായി ഉയർത്തുന്ന വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചർ പോലുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളും ക്യാമറയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന. സാറ്റലൈറ്റ് അധിഷ്ഠിത വെബ് ബ്രൗസിങ് പോലുള്ള സവിശേഷതകളും ഐഫോൺ 18 പ്രോയിൽ ലഭ്യമായേക്കാം. ആപ്പിളിന് സ്വന്തമായി C2 5G മോഡം ഉപയോഗിക്കാം.
- ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ: മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ: ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ ഐഫോണിന് 7.7 ഇഞ്ച് ഇന്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേയും 5.3 ഇഞ്ച് ഔട്ടർ ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചെറിയ ക്രീസുള്ള സ്ക്രീൻ ഇതിന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഫെയ്സ് ഐഡിക്ക് പകരം ടച്ച് ഐഡി പവർ ബട്ടൺ ആപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. മൾട്ടിടാസ്കിംഗിനായി iOS 27 പ്രത്യേകം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ആപ്പിൾ വാച്ചുകൾ
- ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12: ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12: വരാനിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരിസിൽ ഒരു പുതിയ ചിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തും. കമ്പനി ഡിസൈനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം. ടച്ച് ഐഡിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ കമ്പനി യാതൊരു വിവരവും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
- ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്ര 4: ഇതിന് പുതിയ ചിപ്പും ടച്ച് ഐഡിയും ഉണ്ടായിരിക്കാം.
ഐപാഡ്
- ഐപാഡ് 12: വരാനിരിക്കുന്ന ഐപാഡ് 12ൽ A16 ചിപ്പിൽ നിന്ന് A18 അല്ലെങ്കിൽ A19 ചിപ്പിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിനുള്ള പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരിക്കാം.
- ഐപാഡ് മിനി: വരാനിരിക്കുന്ന ഐപാഡ് മിനിയും A17 പ്രോയിൽ നിന്ന് A19 പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ A20 പ്രോ ചിപ്പിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തേക്കാം. ഇതിൽ OLED ഡിസ്പ്ലേ, വൈബ്രേഷൻ അധിഷ്ഠിത സ്പീക്കറുകൾ, വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ഡിസൈൻ എന്നിവയും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.
മാക്സ്
- മാക് സ്റ്റുഡിയോ: പ്രകടനത്തെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയും കരുത്തുള്ള M5 മാക്സും M5 അൾട്രാ ചിപ്പുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.
- മാക് മിനി: ഇതിൽ M5, M5 പ്രോ ചിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
- ഐമാക്: M5 ചിപ്സെറ്റിനൊപ്പം പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം.
- മാക്ബുക്ക് പ്രോ (OLED): ആപ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന മാറ്റമായിരിക്കാം ഇതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. OLED ഡിസ്പ്ലേ, ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ്, സ്ലിം ഡിസൈൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. M6 പ്രോ, M6 മാക്സ് ചിപ്പുകൾ ഇതിനെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും.
ഹോം ഡിവൈസുകൾ
- ആപ്പിൾ ടിവി: വൈ-ഫൈ 7 പിന്തുണ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നതിനായി വരാനിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ടിവിയിൽ എ17 പ്രോ ചിപ്പും എൻ1 ചിപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. വ്യക്തിഗതമാക്കിയ സിരിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
- ഹോംപോഡ് മിനി: മികച്ച ശബ്ദം, പുതിയ ചിപ്പ്, വൈ-ഫൈ 7 പിന്തുണ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
- ഹോംപോഡ്: പൂർണ്ണ വലുപ്പത്തിലുള്ള മോഡലിന് അപ്ഗ്രേഡുചെയ്ത സിരി അനുഭവവും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
- ഹോം ഹബ്: 6 മുതൽ 7 ഇഞ്ച് വരെ ഡിസ്പ്ലേയും എ18 ചിപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണമാണിത്. ഇത് വാൾ-മൗണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ-മൗണ്ടഡ് ആകാം.
- സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ/സെൻസർ: ആപ്പിൾ സ്വന്തം ഹോംകിറ്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ സുരക്ഷാ ഉപകരണവും പുറത്തിറക്കിയേക്കാം.
- ഫേസ് ഐഡി ഡോർബെൽ: ആപ്പിളിന്റെ ആ ഡോർബെൽ ഫേസ് ഐഡിയും സ്മാർട്ട് ലോക്ക് ഇന്റഗ്രേഷനുമുൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകളോടെ വന്നേക്കാം.
