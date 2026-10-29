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ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ടച്ച്സ്ക്രീൻ മാക്ബുക്ക് പ്രോ വിപണിയിൽ: വിലയും സവിശേഷതകളും
14 ഇഞ്ച്, 16 ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ വലുപ്പങ്ങളിൽ പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ (ടച്ച്) ലഭ്യമാണ്. ഇത് M5 പ്രോ, അല്ലെങ്കിൽ M5 മാക്സ് ചിപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
Published : October 29, 2026 at 12:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടച്ച് സ്ക്രീനോട് കൂടിയ പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ അവതരിപ്പിച്ച് ആപ്പിൾ. PROLED XDR ഡിസ്പ്ലേയുള്ള പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ 14 ഇഞ്ച്, 16 ഇഞ്ച് വലിപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. മാക് നിരയിൽ ആദ്യമായി ടച്ച് സൗകര്യമുള്ള 'ടാൻഡം ഒഎൽഇഡി' സ്ക്രീനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇത്. ഒക്ടോബർ 28 ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10.30ന് ആഞ്ചലസിൽ നടന്ന 'പ്രോ ആൻഡ് ടെൽ' ഇവന്റിലാണ് ആപ്പിൾ ടച്ച് സ്ക്രീനുള്ള പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ കൊണ്ടുവന്നത്.
കൂടുതൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ഡിസൈനിലാണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എത്തുന്നത്. ഇതിന് 24 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. M5 പ്രോ, M5 മാക്സ് ചിപ്സെറ്റുകളാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. 128GB വരെ യൂണിഫൈഡ് മെമ്മറിയും 16TB വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്, സിരി എഐ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന macOS 27 സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 6 സ്പീക്കറുകളുള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, തണ്ടർബോൾട്ട് 5 പോർട്ടുകൾ, 12MP സെന്റർ സ്റ്റേജ് ക്യാമറ, സ്റ്റുഡിയോ നിലവാരമുള്ള മൈക്രോഫോണുകൾ എന്നിവയും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
ഇന്ത്യയിലെ വിലയും ലഭ്യതയും
M5 പ്രോ ചിപ്പുള്ള പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ 14 ഇഞ്ച് മോഡലിന് 3,49,900 രൂപയും, 16 ഇഞ്ച് മോഡലിന് 4,09,900 രൂപയുമാണ് വില. അതേസമയം, കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ M5 മാക്സ് ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ 14 ഇഞ്ച് മോഡലിന് 5,49,900 രൂപയും, 16 ഇഞ്ച് മോഡലിന് 5,89,900 രൂപയുമാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
|മോഡൽ
|ചിപ്പ്
|പ്രാരംഭവില
|14-ഇഞ്ച്
|M5 പ്രോ
|Rs 3,49,900
|16-ഇഞ്ച്
|Rs 4,09,900
|14-ഇഞ്ച്
|M5 മാക്സ്
|Rs 5,49,900
|16-ഇഞ്ച്
|Rs 5,89,900
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നാനോ-ടെക്സ്ച്ർ ഗ്ലാസ്, കൂടുതൽ CPU, GPU കോറുകൾ, കൂടുതൽ യൂണിഫൈഡ് മെമ്മറി, ഉയർന്ന സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാ മോഡലുകളും ഇപ്പോൾ പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാനാകും. 2026 നവംബർ 6 മുതലാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക.
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിലേക്ക്
OLED ടച്ച്സ്ക്രീനുള്ള ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യ മാക്ബുക്ക് പ്രോ മോഡൽ 2000 നിറ്റ്സ് പീക്ക് HDR, SDR ബ്രൈറ്റ്നെസ്, 120Hz വേരിയബിൾ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, P3, Adobe RGB എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്ക്രോളിങ്, പിഞ്ചിങ്, റൊട്ടേറ്റിങ്, ഡ്രോയിങ് എന്നിവയും അതിലേറെയും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന മൾട്ടി-ടച്ച് ആംഗ്യങ്ങളെ സ്ക്രീൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സ്പോട്ട്ലൈറ്റ്, ലൈവ് ആക്റ്റിവിറ്റികൾ, സിരി AI എന്നിവയുടെ ഹോം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡൈനാമിക് ഐലൻഡും സ്ക്രീനിലുണ്ട്.
പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ 14 ഇഞ്ച് മോഡലിന് ഏകദേശം 1.38 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. അതേസമയം 16 ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് പ്രോയ്ക്ക് ഏകദേശം 1.82 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രേഡ് ഹാർഡ്വെയറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് പ്രോ മാക്ബുക്കുകളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നു. പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ (ടച്ച്) മൂന്ന് തണ്ടർബോൾട്ട് 5 പോർട്ടുകൾ, ഒരു HDMI പോർട്ട്, ഒരു MagSafe 3 പോർട്ട്, ഒരു SDXC കാർഡ് സ്ലോട്ട്, ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്, Wi‑Fi 7, ബ്ലൂടൂത്ത് 6 എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
M5 പ്രോ, M5 മാക്സ് ചിപ്പുകൾ നൽകുന്ന പുതിയ ഉപകരണം, വേഗത്തിലുള്ള ഏകീകൃത മെമ്മറിയും സ്റ്റോറേജും സഹിതം പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത തെർമൽ ആർക്കിടെക്ചർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ചിപ്പുകളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഷേഡർ കോറുകളും മൂന്നാം തലമുറ റേ-ട്രേസിംഗ് എഞ്ചിനും ഉള്ള ഒരു ജിപിയു, ജിപിയു ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓൺ-ചിപ്പ് മെമ്മറിക്കായി ഡൈനാമിക് കാഷിംഗ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും ഉണ്ടെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് മികച്ച 3D മോഡലിങ് അനുഭവത്തിലേക്കും മാക്ബുക്ക് പ്രോയിലെ (ടച്ച്) ബ്ലെൻഡർ, യൂണിറ്റി എഡിറ്റർ, എഎഎ ഗെയിമിംഗ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നതിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും.
ഇതിലെ M5 പ്രോ ചിപ്പ് M1 പ്രോയേക്കാൾ 10.9 മടങ്ങ് വേഗതയുള്ളതാണെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് പ്രധാനമായും ശാസ്ത്രജ്ഞർ, എഞ്ചിനീയർമാർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർമാർ, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണെന്നും ആപ്പിൾ പറയുന്നു. അതേസമയം, ആപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ചിപ്പുകളിലൊന്നാണ് M5 മാക്സ്. ഇത് M1 മാക്സിനേക്കാൾ 12 മടങ്ങ് വേഗതയുള്ളതാണ്. 3D VFX ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും AI ഡെവലപ്പർമാർക്കും ഫിലിം കമ്പോസർമാർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിനേയും സിരി എഐയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനു പുറമേ, പുതിയ ടച്ച് സ്ക്രീനുള്ള മാക്ക്ബുക്ക് പ്രോ ഇമേജ് ജനറേഷനായി Comfy Desktop, LLM-കൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് Msty Studio, LM Studio, വീഡിയോ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി Topaz വീഡിയോ എന്നിവ പോലുള്ള വിപുലമായ AI ആപ്പുകളും പ്രാദേശികമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കും.
വോയ്സ് ഐസൊലേഷനോടുകൂടിയ സ്റ്റുഡിയോ നിലവാരമുള്ള മൂന്ന് മൈക്ക് അറേ, പുതിയ വൂഫർ ഡിസൈനുള്ള ആറ് സ്പീക്കറുകൾ, മികച്ച ബാസ് നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്ററുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വീഡിയോ കോളുകൾക്കിടയിൽ ഉപയോക്താക്കളെ ഫ്രെയിമിൽ നിർത്താൻ 12MP സെൻ്റർ സ്റ്റേജ് ക്യാമറ സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് വ്യൂ. ടച്ച് ഐഡി, ബിൽറ്റ്-ഇൻ എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് പാസ്വേഡ് ആപ്പ്, ആൻ്റിവൈറസ് പരിരക്ഷണം, ഫയൽ വോൾട്ട്, ഫൈൻഡ് മൈ എന്നിവ ഈ ഉപകരണത്തിലെ സ്വകാര്യത സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
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