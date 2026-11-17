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മെറ്റയുടെ റേ ബാൻ ഗ്ലാസുകൾക്ക് വെല്ലുവിളി; ആപ്പിളിന്റെ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് വരുന്നു, ലോഞ്ച് അടുത്ത വർഷം
ആപ്പിളിന്റെ നവീകരിച്ച സിരി എഐയിലായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക.
Published : November 17, 2026 at 5:16 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിക്ക് പിന്നാലെ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് വിപണിയും കീഴടക്കാൻ ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിൾ. ആദ്യത്തെ എഐ അധിഷ്ഠിത സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് കമ്പനി വികസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2027 ജൂണിൽ നടക്കുന്ന വാർഷിക ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസായ 'വേൾഡ് വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസി'ൽ (WWDC) ഇത് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
തുടർന്ന് 2027 അവസാനത്തോടെ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബ്ലൂംബെർഗിലെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ 'പവർ ഓൺ' വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ, വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസിന്റെ ഡിസൈനും, ചാർജിങ് സംവിധാനവും, സിരി എഐ ഫീച്ചറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു.
ഡിസൈൻ
നിലവിലുള്ള പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾക്ക് 'N50' എന്ന കോഡ് നാമമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മെറ്റയുടെ രണ്ടാം തലമുറ 'റേ-ബാൻ' സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളേക്കാൾ ഇവയ്ക്ക് അൽപ്പം കൂടെ വണ്ണം കുറവാണ്. ആപ്പിളിന്റെ പഴയ വാച്ച് മോഡലുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന് സമാനമായ, എന്നാൽ പുതിയതുമായ ചിപ്പാണ് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിഷൻ ഒഎസിന്റെ ലഘൂകരിച്ച പതിപ്പാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ഫ്രെയിം സ്റ്റൈലുകളിലും നിറങ്ങളിലും ഈ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ ലഭ്യമായേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ചാർജിങ് സംവിധാനം
ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളിൽ, ഇടത് വശത്തെ ഫ്രെയിം ആമിന്റെ അറ്റത്തായി ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന, 'ടിക് ടാക്' മിഠായിയുടെ വലിപ്പമുള്ള, മൂന്ന് പിന്നുകളുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് കണക്റ്റർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാഗ്സേഫ് ചാർജറിന് സമാനമായ ഈ ചാർജർ, സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ ധരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ, അന്തിമ ഉൽപ്പന്നത്തിലും ഇതേ ഡിസൈൻ തന്നെയായിരിക്കുമോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. വൈഫൈ സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ടാകും. അതിനാൽ, ഐഫോൺ അടുത്തില്ലെങ്കിലും, തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പുകൾ ഒഴികെയുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകും.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഫോൺ ദൂരെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും വൈഫൈ വഴി മ്യൂസിക് ആസ്വദിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. മെറ്റ എഐ ഗ്ലാസുകളെപ്പോലെ, ആപ്പിളിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസിലും ക്യാമറ, മൈക്രോഫോൺ, സ്പീക്കർ സംവിധാനങ്ങളും, സിരി എഐ സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പ്രധാന ഘടകം സിരിയോ?
ആപ്പിളിന്റെ നവീകരിച്ച സിരി എഐ ആണ് പുതിയ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ആപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ നൂതന സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് 2024-ൽ തന്നെ ആപ്പിൾ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. കൂടുതൽ വിപുലമായ റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന ചട്ടക്കൂട് 'iOS 27.3 ബീറ്റ പതിപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് വിപണിക്ക് പ്രിയമേറുന്നു
ഈ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും, അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഇതിൽ അതീവ താത്പര്യമുള്ളവർ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. 2024-നെ അപേക്ഷിച്ച് 2025-ന്റെ രണ്ടാം പകുതിയോടെ ഈ മേഖലയിൽ 139 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കൗണ്ടർപോയിന്റ് റിസർച്ചിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് വിപണിയിൽ ആദ്യമെത്തിയ മെറ്റയുടെ എഐ ഗ്ലാസുകൾക്ക് വലിയ ജനപ്രീതി ലഭിച്ചതാണ് വിപണിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണവും. എന്നാൽ, ഈ ഗ്ലാസുകൾ ഗുരുതരമായ സ്വകാര്യതാ ആശങ്കകളും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകാത്ത തരത്തിൽ ഗ്ലാസുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ആപ്പിൾ എന്തുചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.
ആരാകും ആപ്പിളിന്റെ എതിരാളികൾ
സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് വിപണിയിലെ ആപ്പിളിന്റെ എതിരാളിയായി എല്ലാവരും മെറ്റയെ മാത്രമാകും കണക്കുകൂട്ടുക. എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന കമ്പനികൾ ആപ്പിളും മെറ്റയും മാത്രമല്ല. അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ സ്നാപ്പ് ഈ വർഷം തങ്ങളുടെ 'സ്പെക്സ്' ഗ്ലാസുകളുടെ പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് 2,195 ഡോളർ (ഏകദേശം 2.05 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് വില.
2013ൽ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യകാല സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസായ 'ഗൂഗിൾ ഗ്ലാസ്' പത്ത് വർഷം മുൻപെ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടുത്ത വിമർശനങ്ങളെത്തുടർന്ന്, പുറത്തിറക്കി രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ ആ ഉപകരണം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് വിപണിയിൽ തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഗൂഗിൾ. സാംസങ്, ഐവെയർ ബ്രാൻഡുകളായ വാർബി പാർക്കർ, ജെന്റിൽ മോൺസ്റ്റർ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഗൂഗിൾ ഇത്തവണ ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ്ആർ ഗ്ലാസുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. 2026 ഡിസംബർ 10 മുതൽ ഓൺലൈനിലും റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലും ലഭ്യമാകും.
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