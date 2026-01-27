ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കാറിന്‍റെ താക്കോലോ ലഗേജോ കുടയോ എന്തുമാകട്ടെ, എവിടെയെങ്കിലും മറന്നുവച്ചാൽ ടെൻഷനടിക്കേണ്ട! കണ്ടെത്താൻ ആപ്പിളിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ എയർടാഗ്‌

പുതിയ എയർടാഗിൽ മുൻ തലമുറ മോഡലിനേക്കാൾ നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ 50 ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ ഹാപ്റ്റിക്, വിഷ്വൽ, ഓഡിയോ ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിന്‍റെ വിലയും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.

APPLE NEW AIRTAG APPLE AIRTAG PRICE APPLE AIRTAG USE APPLE AIRTAG FEATURES
Apple Launches Second-Generation AirTag For Rs 3,790 (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ലഗേജോ, ബാഗോ, സൈക്കിളോ, താക്കോലുകളോ എന്തുമായിക്കോട്ടേ... ഒരു വസ്‌തു കാണാതായാൽ കണ്ടെത്താൻ ഉപകരിക്കുന്ന ആപ്പിളിന്‍റെ ഉപകരണമാണ് എയർടാഗ്. ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം തലമുറ എയർടാഗ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ. മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ കണക്റ്റിവിറ്റി റേഞ്ച്, കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഉച്ചത്തിലുള്ള സ്‌പീക്കർ, ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രിസിഷൻ ഫൈൻഡിങ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ പുതിയ എയർടാഗിൽ ഉണ്ട്.

2021 ഏപ്രിലിലാണ് ആപ്പിൾ എയർടാഗ്‌ എന്ന ഉത്‌പന്നം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് ഉപയോക്താക്കളുടെ എന്തെങ്കിലും ഉപകരണവുമായി ഘടിപ്പിച്ചാൽ, ഉപകരണം നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ടാലോ എവിടെയെങ്കിലും മറന്നുവെച്ചാലോ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. എയർടാഗ്‌ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് കേസ്, ബാഗ്, ലഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരിയറിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ 'ആപ്പിളിന്‍റെ ഫൈൻഡ് മൈ' ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്‍റെ സ്ഥാനം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

APPLE NEW AIRTAG APPLE AIRTAG PRICE APPLE AIRTAG USE APPLE AIRTAG FEATURES
Apple AirTag features (Image Credit: Apple)

വാഹനങ്ങളുടെ താക്കോലോ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മറക്കുമ്പോഴോ, കാണാതാവുമ്പോഴോ ആണ് എയർടാഗ് ശരിക്കും ഉപകാരപ്പെടുക. ഇത്തരം വസ്‌തുക്കളിൽ എയർടാഗ് വെറുതെ ഘടിപ്പിച്ചുവെച്ചാൽ മതി. ഉപയോക്താവിന്‍റെ ഐഫോണോ, മറ്റ് ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താം. എയർടാഗിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിന്‍റെ വിലയും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.

APPLE NEW AIRTAG APPLE AIRTAG PRICE APPLE AIRTAG USE APPLE AIRTAG FEATURES
AirTag with Finewoven Key Ring (Image Credit: Apple)

ആപ്പിൾ എയർടാഗ്: വില, ലഭ്യത
പുതിയ ആപ്പിൾ എയർടാഗിന്‍റെ വില 3,790 രൂപയാണ്. ഇത് സിംഗിൽ പീസായും നാലെണ്ണമുള്ള ബണ്ടിലായും ലഭ്യമാകും. നാല് പായ്ക്ക് ബണ്ടിലിന് 12,900 രൂപയാണ് വില. എയർടാഗ് ഘടിപ്പിക്കുന്ന എയർടാഗ് ഫൈൻവോവൻ കീ റിങിന് 3,900 രൂപയാണ് വില. ഇത് ഫോക്‌സ് ഓറഞ്ച്, മിഡ്‌നൈറ്റ് പർപ്പിൾ, നേവി, മോസ്, ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവും.

APPLE NEW AIRTAG APPLE AIRTAG PRICE APPLE AIRTAG USE APPLE AIRTAG FEATURES
AirTag Finewoven Key Ring (Image Credit: Apple)

ആപ്പിളിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്, ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ആപ്പ്, ആപ്പിൾ അംഗീകൃത റീസെല്ലറുകൾ എന്നിവ വഴി ഏറ്റവും പുതിയ എയർടാഗ് വാങ്ങാം. ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലും ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ആപ്പിലും വാങ്ങുന്നവർക്ക് ചെക്ക്ഔട്ട് സമയത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ എയർടാഗിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതം ഒരു കൊത്തുപണിയുള്ള ഡിസൈൻ സൗജന്യമായി ചേർക്കാനും കഴിയും. അക്കങ്ങളോ, ഇമോജികളോ ഇങ്ങനെ ചേർക്കാം. ഷോപ്പിങ് ബാഗിലേക്ക് എയർടാഗ്‌ സെലക്‌ട് ചെയ്‌ത് വെച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഡിസൈൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും, ഓർഡർ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി കാണുകയും ചെയ്യാം. ഈ ആഴ്‌ച അവസാനത്തോടെ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിൽ പുതിയ എയർടാഗ് ലഭ്യമാകും.

ആപ്പിൾ എയർടാഗ്: ഫീച്ചറുകൾ
ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്കിങിനായി ആപ്പിൾ എയർടാഗിൽ രണ്ടാം തലമുറ അൾട്രാ വൈഡ്‌ബാൻഡ് (യുഡബ്ല്യുബി) ചിപ്പ് ലഭിക്കും. ഇത് ഐഫോൺ 17 ലൈനപ്പിലും ഐഫോൺ എയറിലും, ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രാ 3, ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 11 പോലുള്ള മറ്റ് ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ എയർടാഗിൽ നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രിസിഷൻ ഫൈൻഡിങ് സവിശേഷത കൂടുതൽ മികച്ചതാണ്. ഇത് മുൻ തലമുറ എയർടാഗിനേക്കാൾ നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ 50 ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ ഹാപ്റ്റിക്, വിഷ്വൽ, ഓഡിയോ ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കും.

ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരിസ് 9 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള പതിപ്പുകളിലും, ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രാ 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള പതിപ്പുകളിലും പ്രിസിഷൻ ഫൈൻഡിങ് സവിശേഷത ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു. ഇതിൽ ഒരു നവീകരിച്ച ബ്ലൂടൂത്ത് ചിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാക്കും. കൂടാതെ പുതിയ ഡിവൈസിന് ഒരു ആന്തരിക ഡിസൈൻ അപ്‌ഡേറ്റും ലഭിക്കും.

മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 2 മടങ്ങ് അകലെ നിന്ന് 50 ശതമാനം കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്‌ദം കേൾക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഷെയർ ഐറ്റം ലൊക്കേഷൻ സവിശേഷ കൂടെ പുതിയ എയർടാഗിൽ ലഭിക്കും. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ കാണാതായ ഉപകരണങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ എയർലൈനിന്‍റെ ഉപഭോക്തൃ സേവന ടീമുമായി പങ്കിടാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഷെയർ ഐറ്റം ലൊക്കേഷൻ ലിങ്കുകൾ സ്വകാര്യമായും സുരക്ഷിതമായും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് 50-ലധികം എയർലൈനുകളുമായി നേരിട്ട് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു.

ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റ സ്വകാര്യമായും സുരക്ഷിതമായും സൂക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ട്രാക്കിങ് ഉപകരണം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് മൈ നെറ്റ്‌വർക്കുമായുള്ള എല്ലാ ആശയവിനിമയങ്ങളെയും എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും എയർടാഗിന്‍റെ ഉടമയ്ക്ക് മാത്രമേ അതിന്‍റെ ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്നും ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒരു ഉപകരണത്തിന്‍റെയും ഐഡന്‍റിറ്റിയോ ലൊക്കേഷനോ അറിയാൻ കഴിയില്ലെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

Also Read:

  1. റോബോട്ടിക് ആം ഉള്ള സ്വയം കറങ്ങുന്ന ക്യാമറ! ഇത് സാധാരണ ഫോണല്ല, ഹോണറിന്‍റെ റോബോട്ട് ഫോണിനെ കുറിച്ചറിയാം
  2. നൂതന ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകളോടെ മോട്ടോറോളയുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ: 'മോട്ടോ വാച്ചി'ന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും
  3. താരകങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള തിളക്കമാര്‍ന്ന ജീവിതം: ബഹിരാകാശ യാത്രകളെയും നാസയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് സുനിത വില്യംസ് ഇടിവിയോട് മനസ് തുറന്നപ്പോള്‍...

TAGGED:

APPLE NEW AIRTAG
APPLE AIRTAG PRICE
APPLE AIRTAG USE
APPLE AIRTAG FEATURES
APPLE SECOND GENERATION AIRTAG

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.