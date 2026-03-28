ലോക്ക്ഡൗൺ മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണോ? ഐഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയേ ഇല്ലെന്ന് ആപ്പിൾ

2022ലാണ് ആപ്പിൾ ഐഫോണുകളിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചത്. ആപ്പ് പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വെബ് ബ്രൗസിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌താണ് ഈ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

According to Apple, no mercenary spyware attacks have been successful on any device with Lockdown Mode enabled, demonstrating the robustness of this feature. (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 28, 2026 at 1:32 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: അത്യാധുനിക സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന സുരക്ഷാ സവിശേഷതയായ ലോക്ക്ഡൗൺ മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ ഒരു ഐഫോൺ പോലും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന അവകാശവാദവുമായി മുൻനിര ടെക് കമ്പനിയായ ആപ്പിൾ. അപകടസാധ്യതയുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത് ആപ്പ് പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വെബ് ബ്രൗസിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. 2022ലാണ് ആപ്പിൾ ഐഫോണുകളിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചത്.

മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോ, രാഷ്‌ട്രീയക്കാരോ, ബിസിനസുകാരോ, അഭിഭാഷകരോ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ആക്രമണ സാധ്യതയേറെയുള്ളവർക്കായാണ് ഈ ഫീച്ചർ പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. ആപ്പിളിന്‍റെ ലോക്ക്ഡൗൺ മോഡ് ഐഫോണുകളിൽ മാത്രമല്ല, ഐപാഡുകളിലും മാക്‌ ബുക്കുകളിലും ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഓണാക്കിയാൽ നിരവധി സവിശേഷതകൾ പരിമിതമായിരിക്കും.

ഈ സവിശേഷത ഓണാക്കുമ്പോൾ, മെസേജുകളിലെ മിക്ക അറ്റാച്ചുമെന്‍റുകളും തടയുകയും സങ്കീർണ്ണമായ വെബ് ബ്രൗസിങ് സാങ്കേതികവിദ്യകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വൈ-ഫൈ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്ക് ഉപകരണം യാന്ത്രികമായി കണക്റ്റുചെയ്യുന്നതും തടയും. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ആക്രമണകാരികൾക്ക് ഉപകരണം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗൺ സവിശേഷതയുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആപ്പിളിന് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ആപ്പിൾ തുറന്ന പ്രതികരണം നടത്തിയത്.

ആപ്പിളിന്‍റെ പ്രതികരണം
ടെക് ക്രഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ലോക്ക്ഡൗൺ മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണത്തിലും വിജയകരമായ സ്പൈവെയർ ആക്രമണങ്ങളുടെ രേഖകളൊന്നുമില്ലെന്ന് ആപ്പിൾ വക്താവ് പ്രസ്‌താവിച്ചു. സ്പൈവെയറിന്‍റെ വിജയകരമായ ആക്രമണങ്ങളൊന്നും നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആംനസ്റ്റി ഇന്‍റർനാഷണലിന്‍റെ സുരക്ഷാ ലാബിന്‍റെ തലവനായ ഡോൺച ഓ സിയർബെയിലും സമ്മതിക്കുന്നു.

Apple launched Lockdown Mode with the iOS 16 update in 2022 (Image Credit: Apple)

പെഗാസസ്, പ്രെഡേറ്റർ പോലുള്ള സ്പൈവെയറുകൾ ലോക്ക്ഡൗൺ മോഡ് തടഞ്ഞ രണ്ട് കേസുകൾ പോലും സിറ്റിസൺ ലാബ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ മോഡ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ചില സ്പൈവെയർ കോഡുകൾ യാന്ത്രികമായി ആക്രമണം നിർത്തുന്നുവെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധൻ പാട്രിക് വാർഡിൽ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളിലുള്ള ഈ സുരക്ഷാ സവിശേഷതയെ പ്രശംസിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്.

അതേസമയം സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ മോഡ് അത്യാവശ്യമല്ലെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കാരണം ഇത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയാൽ സാധാരണ ഉപകരണ സവിശേഷതകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകും. ഇത് സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കും. എന്നാൽ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ ഭയക്കുന്നവർക്ക്, ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ഒരു കവചമായി ഈ സവിശേഷത ഉപയോഗിക്കാം.

