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രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിച്ചത് 'ഐഫോൺ 17': ആദ്യ പത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തി ആപ്പിളും സാംസങും

2026ന്‍റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഐഫോൺ 17 ആണ്. ഈ കാലയളവിലെ ആഗോള വിൽപ്പനയുടെ 26 ശതമാനവും ആപ്പിളും സാംസങും ചേർന്നാണ് നേടിയത്.

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The iPhone 17 series was launched in September 2025 (Image Credits: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2026 at 3:58 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 17ന് പൊതുവെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. മുൻഗാമിയേക്കാൾ അർത്ഥവത്തായ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ ഉള്ളതിനാലും, ആൻഡ്രോയിഡ് എതിരാളികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പണത്തിന് മൂല്യം നൽകുന്ന ഫോൺ ആയതിനാലുമാണ് വലിയ പ്രശംസ നേടാനായത്. ഈ വർഷത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ (Q2) ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട സ്മാർട്ട്‌ഫോണായി ഐഫോൺ 17 മാറിയതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കൗണ്ടർപോയിന്‍റ് റിസർച്ചിന്‍റെ ഗ്ലോബൽ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് മോഡൽ സെയിൽസ് ട്രാക്കർ അനുസരിച്ച്, 2026ന്‍റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ലോകത്തൊട്ടാകെ വിറ്റഴിച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ 6 ശതമാനവും ഐഫോൺ 17 ആണ്. മുൻ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് ഐഫോൺ 16ന് 4 ശതമാനം വിപണി വിഹിതം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റ് ആപ്പിൾ മോഡലുകളായ ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സും ഐഫോൺ 17 പ്രോയും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചു.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന 10 സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ
റാങ്ക്Q2 2026Q2 2025
1ഐഫോൺ 17ഐഫോൺ 16
2ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ്ഐഫോൺ 16 പ്രോ മാക്‌സ്
3ഐഫോൺ 17 പ്രോഐഫോൺ 16 പ്രോ
4ഗാലക്‌സി എസ്26 അൾട്രഗാലക്‌സി A16 5G
5ഗാലക്‌സി A07 4Gഗാലക്‌സി A16 4G
6ഗാലക്‌സി A17 5Gഗാലക്‌സി A06 4G
7ഐഫോൺ 17E ഐഫോൺ 16E
8ഗാലക്‌സി A17 4Gറെഡ്‌മി 14C 4G
9ഗാലക്‌സി S26 5Gഗാലക്‌സി എസ്25 അൾട്ര
10ഐഫോൺ 16 ഐഫോൺ 15

വിലക്കൊത്ത സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന വിമർശനം നേരിട്ട ഐഫോൺ 17E ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന മികച്ച 10 സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത്. അതേസമയം ഈ വർഷത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഐഫോൺ 16നേക്കാൾ കൂടുതൽ വിറ്റഴിച്ചത് ഐഫോൺ 17E ആണ്. ഗവേഷണമനുസരിച്ച്, ഐഫോൺ 17e യുഎസിലും ജപ്പാനിലും ജനപ്രീതി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

"വിപണിയിൽ വലിയ ഇടിവ് നേരിട്ടിട്ടും ആപ്പിളിന്‍റെ വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർഷം തോറും 5 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചു. ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഐഫോൺ വിൽപ്പന വർധിച്ചു. 2026 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഏകദേശം ഇരട്ടിയായി. ഇതിന് സ്വാധീനിച്ചത് ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ആണ്," കൗണ്ടർപോയിന്‍റ് റിസർച്ചിലെ സീനിയർ അനലിസ്റ്റ് കർൺ ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു.

ആദ്യ പത്തിൽ ഇടംനേടി സാംസങും

സാംസങിന്‍റെ മറ്റ് സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളും 2026ന്‍റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിച്ചവയിൽ ആദ്യ പത്തിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട നാലാമത്തെ ഉപകരണവും കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഉപകരണവുമായിരുന്നു ഗാലക്‌സി എസ് 26 അൾട്ര മാറി. 2025 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ 9-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഗാലക്‌സി എസ്25 അൾട്ര.

ബജറ്റ് അധിഷ്ഠിത ഗാലക്‌സി സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ഈ വർഷവും പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്നത് തുടരുന്നു. ഗാലക്‌സി എ07 4 ജി, ഗാലക്‌സി എ17 5 ജി എന്നിവയാണ് ആദൺ പത്തിലുള്ള മറ്റ് ഫോണുകൾ. അതേസമയം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗാലക്‌സി എസ് 26 5ജിയും ഐഫോൺ 16ന് തൊട്ടുമുകളിൽ 9-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

സ്വകാര്യതാ ഡിസ്‌പ്ലേയും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ എഐ കഴിവുകളും ഗാലക്‌സി എസ് 26 അൾട്രയെ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിർത്താൻ സഹായിച്ചതായി കൗണ്ടർപോയിന്‍റ് റിസർച്ചിലെ സീനിയർ അനലിസ്റ്റ് ഹർഷിത് റസ്തോഗി പറയുന്നു. ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലാണ് സാംസങ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. പ്രമോഷനുകളും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. വർധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾക്കിടയിൽ വരുമാന ഇടിവ് ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് തന്ത്രപരമായി വിഭവങ്ങൾ അനുവദിച്ചതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2025 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ റെഡ്‌മി 14C 4G മോഡലും ഈ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ആപ്പിളും സാംസങും മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ പട്ടികയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത്. കൂടാതെ, ആഗോള സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ യൂണിറ്റ് വിൽപ്പനയുടെ 26 ശതമാനവും ഈ രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തിലാണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് (YoY) 2 ശതമാനം വർധനവ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൗണ്ടർപോയിന്‍റ് റിസർച്ചിന്‍റെ കണക്കനുസരിച്ച്, വിപണി 11 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞതും ആഗോള റാം ക്ഷാമത്തിനിടയിൽ ബ്രാൻഡുകൾ പ്രീമിയം, കീ വോളിയം-ഡ്രൈവിംഗ് സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതും ആദ്യ പത്തിൽ ഇടം നേടാൻ ഈ ബ്രാൻഡുകളെ സഹായിച്ചു.

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