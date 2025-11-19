ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഐഫോൺ നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ടോ... പേടിക്കണ്ട! കമ്പനി തരും പുതിയൊരെണ്ണം, ഇൻഷുറൻസ് കവറേജുമായി ആപ്പിൾ: വിശദാംശങ്ങൾ

ഐഫോണിന് പുറമെ, മാക്, ഡിസ്പ്ലേ, ഐപാഡ്, വാച്ച്, ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ, ടിവി, ഹോംപോഡ് എന്നിവയ്ക്കും ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഐഫോണുകൾ നഷ്‌ട്ടമായാൽ തെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സേവനവും ലഭ്യമാവും.

AppleCare+ covers iPhone, Mac, Display, iPad, Watch, Headphones, TV and HomePod (Photo: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 19, 2025 at 7:25 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കളറിഞ്ഞോ.... ഉപയോക്താവിന്‍റെ ഐഫോൺ ആരെങ്കിലും മോഷ്‌ടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധത്തിൽ നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ടാലോ, ആപ്പിൾ പുതിയൊരെണ്ണം പകരം നൽകും. ആപ്പിൾ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആപ്പിൾകെയർ+ സംരക്ഷണ പ്ലാനിന് കീഴിലാണ് ഈ പുതിയ ഫീച്ചർ വരുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓപ്‌ഷനുകൾ ലഭിക്കും.

എന്താണ് ആപ്പിൾകെയർപ്ലസ്?
ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വാറന്‍റി കവറേജ് നൽകുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനാണ് ആപ്പിൾകെയർപ്ലസ്. ഐഫോണിന് മാത്രമല്ല, മാക്, ഡിസ്പ്ലേ, ഐപാഡ്, വാച്ച്, ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ, ടിവി, ഹോംപോഡ് എന്നിവയ്ക്കും ഇത് വാറന്‍റി കവറേജ് നൽകും. ഇത് സാങ്കേതിക പിന്തുണ, ഹാർഡ്‌വെയർ റിപ്പയർ, റീപ്ലേസ്‌മെന്‍റ് എന്നീ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഉപകരണങ്ങളിലെ പെട്ടന്നുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ, ബാറ്ററി പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും സാധാരണയായി കമ്പനി സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു വർഷത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാറന്‍റിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ആപ്പിൾകെയർ+ പ്ലാനുകൾ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കും.

ആപ്പിൾകെയർപ്ലസ് പ്ലാനിൽ പുതിയതെന്ത്‌?
ആപ്പിൾകെയർപ്ലസിലെ പുതിയ ഫീച്ചർ ഐഫോണിനുള്ള തെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സേവനം ആണ്. പ്രതിമാസം 799 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വഴി നിങ്ങളുടെ ഐഫോൺ ആരെങ്കിലും മോഷ്‌ടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധത്തിൽ നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ടാലോ, കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുതിയത് കൈപ്പറ്റാൻ സാധിക്കും. പുതിയ ഐഫോൺ നൽകുമെങ്കിലും, ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടായാൽ വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ മാത്രമേ പുതിയ ഐഫോൺ നൽകൂ. പ്രതിമാസം 799 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ. ഈ പ്ലാനിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വാർഷിക ഇൻഷുറൻസായി ഉപയോക്താക്കൾ 9,588 രൂപ വരെ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും.

ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐഫോൺ നഷ്‌ട്ടപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ധനനഷ്‌ട്ടം തടയാൻ ഇത്തരം പ്ലാനുകൾ അനിവാര്യമാണ്. നിലവിൽ ഇത്തരം ഇൻഷുറൻസിനായി ഇവർ മൂന്നാം കക്ഷി കമ്പനികളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഐഫോൺ 13 സീരിസ് മുതൽ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ എല്ലാ മോഡലുകൾക്കും, ഐഫോൺ എസ്ഇ മോഡലുകൾക്കും വരെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ലഭിക്കും.

ഇതിനുപുറമെ, ആപ്പിൾകെയർ+ പ്ലാനിൽ പതിവ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിലെ ആനുകൂല്യങ്ങളും കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ഒറിജിനൽ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിധിയില്ലാത്ത അപകട നാശനഷ്‌ട്ട റീപ്പെയറുകൾ, 24/7 മുൻഗണനയോടെയുള്ള കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട്, ഒരു നിശ്ചിത നിലയിലെത്തുമ്പോൾ ബാറ്ററി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണികളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കലുകളും ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിലോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ആപ്പിൾ അംഗീകൃത സേവന ദാതാക്കളോ വഴി ലഭിക്കും.

മുംബൈയിലെ ആപ്പിൾ ബികെസി, ന്യൂഡൽഹിയിലെ ആപ്പിൾ സാകേത്, ബെംഗളൂരുവിലെ ആപ്പിൾ ഹെബ്ബാൾ, പൂനെയിലെ ആപ്പിൾ കൊറെഗാവ് പാർക്ക് എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ നാല് ആപ്പിൾ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളുണ്ട്. ആപ്പിൾ അംഗീകൃത സേവന ദാതാവിനെ കണ്ടെത്താൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡർ ഓൺലൈനായി ഉപയോഗിക്കാം. ആപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് വെബ്‌സൈറ്റും പരിശോധിക്കാം.

ആപ്പിൾകെയർപ്ലസ് പ്ലാനിന് നിങ്ങൾ യോഗ്യരാണോ? എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം
നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഉപകരണത്തിന് ആപ്പിൾകെയർപ്ലസ് പ്ലാനിന്‍റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയും. ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, മാക് എന്നിവയിലെ സെറ്റിങ്‌സ് ആപ്പിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് AppleCare+ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ വാങ്ങാനും യോഗ്യത പരിശോധിക്കാനും എല്ലാ പ്ലാൻ ഓപ്ഷനുകളും കാണാനും കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത് അവർക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

