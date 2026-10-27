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ഐഫോൺ ഡുവോയുടെ സ്ക്രീനിലെ പൊട്ടൽ: ആപ്പിൾ പിഴവ് സമ്മതിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ, മാറ്റിവാങ്ങാൻ അവസരം
ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലോ, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലോ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായാണ് പരാതി ഉയർന്ന്. ആപ്പിൾ കെയർ വഴി ഫോൺ മാറ്റി വാങ്ങാമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Published : October 27, 2026 at 12:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഫോണായ ഐഫോൺ ഡുവോ വിപണിയിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പരാതികളുയർന്നിരുന്നു. ഗുരുതരമായ ഹാർഡ്വെയർ പ്രശ്നങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലോ, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലോ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായാണ് പരാതി. സംഭവത്തിൽ ആപ്പിൾ പിഴവ് സമ്മതിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയ ഐഫോൺ ഡ്യുവോ കൈവശമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വാറന്റിയും സാങ്കേതിക പിന്തുണയും നൽകുന്ന 'ആപ്പിൾ കെയർ' വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോൺ മാറ്റിവാങ്ങണമെന്ന് ആപ്പിൾ നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഡിസ്പ്ലേ തകരാറിലായത് കയ്യിലെത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കകം
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് ബുക്ക് സ്റ്റൈലിൽ രണ്ടായി മടക്കാവുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഐഫോൺ ഡുവോ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഒക്ടോബർ 23നാണ് ഇതിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചതായി ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. സ്ക്രീൻ മടക്കിവെക്കുന്ന ഭാഗമായ ഹിഞ്ചിന് മുകളിലായി നെടുകെയുള്ള വരയും, അതിന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് നീളുന്ന ഇടത്ത് തിരശ്ചീനരേഖയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായാണ് ഉപയോക്താക്കൾ പറയുന്നത്.
പുതിയ ഡിസ്പ്ലേയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആപ്പുകളുടെ കുറവിനെക്കുറിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവർ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിസ്പ്ലേയിലെ പ്രശ്നം ഗുരുതരമായ ഹാർഡ്വെയർ പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന് 2.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ഈ ഐഫോണാണ് ഇത്.
ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റാൻ ചെലവും കൂടുതൽ
51,900 രൂപയുടെ ആപ്പിൾ കെയർ പ്ലസ് പ്ലാനെടുക്കാത്തവർക്ക് വാറന്റി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഐഫോൺ ഡുവോ നന്നാക്കണമെങ്കിൽ വലിയ തുക നൽകണം. ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേ മാത്രം നന്നാക്കാൻ 1,49,900 രൂപ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. ഉപയോഗിച്ച് വെറും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിയ സംഭവം ഐഫോൺ ഡ്യുവോ വാങ്ങിയവരെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
വിഷയത്തിൽ പരാതികൾ ഉയർന്നപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും ആപ്പിളിൽ നിന്ന് പ്രതികരണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്റ്റോറുകൾക്കോ കസ്റ്റമർ സർവീസ് പ്രതിനിധികൾക്കോ ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നൽകിയിരുന്നില്ല. ബ്ലൂംബെർഗിലെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പ്രകാരം, ആപ്പിൾ ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചതായി ആപ്പിൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഫോൺ മാറ്റിവാങ്ങാമെന്ന് ആപ്പിൾ
"ഐഫോൺ ഡുവോയുടെ വളരെ കുറച്ച് യൂണിറ്റുകളിൽ, ഉൾഭാഗത്തെ ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം കണ്ടെത്തിയതായി ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ഐഫോൺ ഡുവോയുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിൾ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോൺ മാറ്റിവാങ്ങാവുന്നതാണ്," ആപ്പിൾ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ആപ്പിളിൽ നിന്ന് പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും വരാതെയിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഐഫോൺ ഡ്യുവോ സ്വന്തമാക്കിയവർ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നു. എന്നാൽ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക മറുപടി വന്നതോടെ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ആപ്പിൾ കെയർ പ്ലസ് പ്ലാൻ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഐഫോൺ ഡ്യുവോ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഫോണിന്റെ മൊത്തം വിലയുടെ പകുതിയോളം നൽകണം.
Apple Responds: “We are aware of an issue impacting the inner display on a small number of iPhone Duo units. If users experience issues with their iPhone Duo display, they should contact AppleCare for a replacement.”— Mark Gurman (@markgurman) October 26, 2026
മാക് റൂമേഴ്സ് നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേയിലുള്ള പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ആപ്പിൾ സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഹിഞ്ചിന് മുകളിൽ ഒരു ലംബരേഖയായും മടക്കിന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് നീളുന്ന തിരശ്ചീന രേഖകളായും വിള്ളലുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി കാണാം.
സ്ക്രീനിന് സംഭവിച്ചതെന്ത്?
പുതുതായി ഐഫോൺ ഡുവോ വാങ്ങിയവർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ റെഡ്ഡിറ്റ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഉപയോഗത്തിനിടയിൽ ഫോണിന്റെ ഹിഞ്ച് അസാധാരണമാംവിധം മുറുകിയതായി അനുഭവപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഒരു ഉപയോക്താവ് പറയുന്നത്. ഈ തടസ്സം മറികടക്കാൻ ബലം കൊടുത്ത് തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഹിഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതായി പറയുന്നു.
കുറച്ചു ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായതെന്ന് മിക്ക ഉപയോക്താക്കളും പറയുന്നു. എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നതായി ചില ഉപയോക്താക്കൾ പറയുന്നു. ഫോൺ വാങ്ങി സെറ്റിങ്സ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വെറും 3-4 തവണ തുറന്നപ്പോഴേക്കും സ്ക്രീൻ കേടായതായും പറയപ്പെടുന്നു.
അമിതമായ മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതോ, തുടർച്ചയായി മടക്കുന്നതോ, ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തു കുടുങ്ങുന്നതോ, നിർമ്മാണത്തിലെ പിഴവോ സ്ക്രീനിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്താമെന്ന് ഡിവൈസ് വിശകലന വിദഗ്ധരായ iFixit കരുതുന്നു. കൂടാതെ, വയറിങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാകാം. പവർ, മീഡിയ കൈമാറ്റം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള 'അക്കോർഡിയൻ കേബിൾ' കടന്നുപോകുന്ന ഭാഗത്താണ് തകരാർ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പല വശങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നതിനാൽ, ആ ഭാഗത്ത് സമ്മർദ്ദം കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന് ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന് iFixit സമ്മതിക്കുന്നു.
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