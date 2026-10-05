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മാക്ബുക്ക് പ്രോയിൽ വമ്പൻ മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി ആപ്പിൾ: വണ്ണവും ഭാരവും കുറയും, ഒപ്പം ടച്ച്സ്ക്രീനും വരുന്നു
M5 പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ M5 മാക്സ് ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും, ടച്ച്സ്ക്രീൻ OLED പാനൽ പിന്തുണയുള്ളതും, കൂടുതൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആപ്പിൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Published : October 5, 2026 at 6:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അമേരിക്കൻ ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിളിന്റെ മാക്ബുക്ക് നിരയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മാക്ബുക്ക് പ്രോ. എന്നാൽ മറ്റ് 'എയർ' മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് താരതമ്യേന വണ്ണവും ഭാരവും കൂടുതലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോ മോഡലുകൾ നിലവിലുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വണ്ണവും ഭാരവും കുറഞ്ഞതായേക്കാമെന്നും, ടച്ച്സ്ക്രീൻ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ബ്ലൂംബെർഗിന്റെ 'പവർ ഓൺ' ന്യൂസ്ലെറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിൽ മാർക്ക് ഗുർമാൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത തലമുറ മാക്ബുക്ക് പ്രോ മോഡലുകളുടെ ഡിസൈനിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഉപകരണത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഘടകങ്ങളുടെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കുകയും അവയുടെ ക്രമീകരണം മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആന്തരിക ഘടന പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
M5 മാക്സ് ചിപ്പ് 16 ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് പ്രോയ്ക്ക് ഏകദേശം 2.15 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. എന്നാൽ 15-ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് എയറിന് 1.5 കിലോഗ്രാം ഭാരം മാത്രമേയുള്ളൂ. വരാനിരിക്കുന്ന മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ ഭാരത്തിൽ എത്രത്തോളം കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും, വലിയ മോഡലിൽ ഈ മാറ്റം കൂടുതൽ പ്രകടമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വണ്ണം കുറഞ്ഞതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ബോഡിക്ക് പുറമേ, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ ടച്ച്സ്ക്രീൻ OLED പാനലും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ മാക്ബുക്കിൽ ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം വരുന്നത് ഇതാദ്യമായിരിക്കും. ആപ്പിളിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ 'ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ്' ശൈലിയിലുള്ള കട്ട്-ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഫേസ് ഘടകം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുൻപും പല റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നിരുന്നു.
ഡിസൈനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ടെർണസ്
പുതിയ സിഇഒ ആയി നിയമിക്കപ്പെട്ട ജോൺ ടെർണസ്, ആപ്പിളിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ, ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫേസ് എന്നീ രണ്ട് ഡിസൈൻ വിഭാഗങ്ങളിലും കാര്യമായ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് വരാനിരിക്കുന്ന മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ജോൺ ടെർണസ് സിഇഒ ആകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, ഈ വിഭാഗങ്ങൾ നേരിട്ട് സിഇഒയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതായി ഗുർമാൻ പറയുന്നു.
പുതിയ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ടെർണസ് ഏറ്റെടുത്ത പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. മാത്രമല്ല, സിഇഒ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല ആയിരുന്നു ടെർണസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഡിസൈനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല.
മാക്ബുക്കിലെ ഹാർഡ്വെയർ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പുറമേ, അവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നിരവധി സോഫ്റ്റ്വെയർ മാറ്റങ്ങളും ആപ്പിൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ടച്ച് ഇൻപുട്ടും ഡൈനാമിക് ഐലൻഡും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി macOS ഗോൾഡൻ ഗേറ്റിൽ (ഏറ്റവും പുതിയ മാക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം) മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. അടുത്ത മാസം പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോയിൽ, M6 ശ്രേണിയിലെ ഉയർന്ന പതിപ്പുകൾക്ക് പകരം നിലവിലുള്ള M5 Pro, M5 Max ചിപ്പുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക.
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