ആപ്പിളിന്‍റെ പുതിയ മാക്‌ബുക്ക് പ്രോ വരുന്നു: ഈ മാസം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചന; വിശദാംശങ്ങൾ

പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ ലോഞ്ച് തീയതി ആപ്പിൾ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

The Apple's new MacBook Pro laptop would come in a Sky Blue. (Image Credit: X/@gregjoz)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 7:18 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ മാക്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ആപ്പിളെന്നാണ് സൂചന. കമ്പനിയുടെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഗ്രെഗ് ജോസ്വിയാക് എക്‌സിൽ പങ്കിട്ട വീഡിയോ ഏറ്റവും പുതിയ മാക്‌ബുക്ക് ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന നൽകുന്നത്. പുതിയ M5 സീരിസ് ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ഗ്രെഗ് ജോസ്വിയാക് എക്‌സിൽ പങ്കിട്ട വീഡിയോയിൽ 'V' ആകൃതിയിൽ മടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ മാക്ബുക്കിന്‍റെ സിലൗറ്റ് കാണാം. "ഉടൻ വരുന്നു", "ശക്തമായത് എന്തോ വരാനിരിക്കുന്നു" എന്നീ അടിക്കുറിപ്പുകളോടെയാണ് ടീസർ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. അതേസമയം റോമൻ അക്കങ്ങളിൽ V എന്നത് 5 എന്ന അക്കത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരുപക്ഷേ, പുതിയ M5 സീരിസിലെ ചിപ്പുകളെയാകാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അതുമാത്രമല്ല, ടീസറിൽ നൽകിയ അടിക്കുറിപ്പിലെ 'പവർഫുൾ' എന്ന വാക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഒരു മാക്ബുക്ക് പ്രോ ആയിരിക്കാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജോസ്വിയാക് പങ്കിട്ട ടീസർ മാക്ബുക്ക് പ്രോയെക്കുറിച്ചാണെന്നാണ് ആപ്പിളിന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ബ്ലൂംബെർഗിന്‍റെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ പറയുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണം M5 ചിപ്പുകളിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നാണ് ഗുർമാനും പറയുന്നത്.

2024 ഒക്ടോബറിൽ M4, M4 പ്രോ, M4 മാക്‌സ് ചിപ്പുകൾക്കൊപ്പമാണ് ആപ്പിൾ മാക്ബുക്ക് പ്രോ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് വരാനിരിക്കുന്നത് പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ ആകുമെന്നും, ഇതിൽ എം5 ചിപ്‌സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുമുള്ള മാർക്ക് ഗുർമന്‍റെ വാക്കുകൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു. ആപ്പിൾ പുതിയ തലമുറ ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണം അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌തേക്കാം.

പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ ലോഞ്ച് തീയതി ആപ്പിൾ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. J714, J716 എന്നീ കോഡ്‌നാമങ്ങളുള്ള രണ്ട് മാക്ബുക്ക് പ്രോ മോഡലുകൾക്കായി ആപ്പിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ട് മോഡലുകളിലും ആപ്പിളിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ M5 ചിപ്‌സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. TSMC യുടെ 3nm സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും ഇത്.

റഷ്യൻ യൂട്യൂബർ വൈൽസാകോമിന്‍റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പുറത്തിറക്കിയേക്കാവുന്ന M5 പ്രോസസർ M4 ചിപ്പിനേക്കാൾ 12 ശതമാനം മികച്ച സിപിയുവും 36 ശതമാനം ജിപിയു പ്രകടനവും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇത് ഐപാഡ് പ്രോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതേ ചിപ്‌സെറ്റ് ഉള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോ കുറച്ചു കൂടെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വെയ്‌ക്കാനാണ് സാധ്യത.

10-കോർ സിപിയു ഉള്ള ഒരു 14 ഇഞ്ച് വേരിയന്‍റിൽ മാത്രമേ പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ ലഭ്യമാകൂ. സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, ആപ്പിൾ അതിന്‍റെ പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോയിൽ എന്തൊക്കെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം.

