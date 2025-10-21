ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഐഫോൺ 17 സീരിസിന് വൻ ഡിമാൻഡ്: വിജയക്കുതിപ്പിൽ ആപ്പിൾ; വിപണിമൂല്യം 4 ട്രില്യൺ ഡോളറിലേക്ക്
Published : October 21, 2025 at 8:28 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുറത്തിറക്കിയിട്ട് അധികമായില്ലെങ്കിലും, എളുപ്പം തന്നെ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ 17 സീരിസ്. വിവിധ ആഗോള മാർക്കറ്റുകളിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ട് അധികം ദിവസങ്ങളായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ഇത് ടെക് ഭീമനായ ആപ്പിളിന്റെ ഓഹരികൾ റെക്കോഡിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ വിപണിമൂല്യം 4 ട്രില്യൺ ഡോളറിനടുത്ത് എത്താറായി.
അമേരിക്കയിലെയും ചൈനയിലെയും വിപണിയിൽ ഐഫോൺ 17 സീരിസിന് ആവശ്യക്കാരേറിയതാണ് വിപണിമൂല്യത്തിലെ കുതിപ്പിന് കാരണം. 4 ട്രില്യൺ ഡോളറെന്ന് നാഴികക്കല്ലിനടുത്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ആപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നേട്ടമാണ്. നിലവിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിപണി മൂലധനമുള്ള കമ്പനി ചിപ്പ് നിർമാതാവായ എൻവിഡിയ ആണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 4.45 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വിപണി മൂലധനമുണ്ട്.
എൻവിഡിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ ആപ്പിളും
ആദ്യമായി 4 ട്രില്യൺ ഡോളർ കടന്നതും എൻവിഡിയയാണ്. രണ്ടാമതായി 4 ട്രില്യൺ ഡോളറെന്ന നാഴികക്കല്ല് കടന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ്. 4 ട്രില്യൺ ഡോളർ കടക്കാനായാൽ ആപ്പിളായിരിക്കും മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഇപ്പോൾ വിപണിമൂല്യം കൂപ്പുകുത്തിയ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ പിന്നിലാക്കി ആപ്പിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപണിമൂല്യമുള്ള രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയായി.
വിപണിമൂല്യം 4 ട്രില്യൺ ഡോളർ കടന്നാൽ എൻവിഡിയയ്ക്ക് ശേഷം ഇത്രയും വിപണിമൂല്യം കടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കമ്പനിയാവും ആപ്പിൾ. കൗണ്ടർപോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ചൈനയിലെയും യുഎസിലെയും ആദ്യകാല വിൽപ്പനയിൽ തന്നെ ഐഫോൺ 16ന്റെ വിൽപ്പനയെ മറികടന്നു. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും ലഭ്യത ആരംഭിച്ച് ആദ്യ പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ 17 സീരിസിന്റെ വിൽപ്പന ഐഫോൺ 16 സീരിസിനേക്കാൾ 14 ശതമാനം കടന്നു.
ഇതോടെ ആപ്പിളിന്റെ ഓഹരി 4.2 ശതമാനം ഉയർന്ന് 262.9 ഡോളറിലെത്തി. ഇത് കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂലധനം ഏകദേശം 3.9 ട്രില്യൺ ഡോളറാക്കി. ഇത് എൻവിഡിയയ്ക്ക് ശേഷം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയാക്കി ആപ്പിളിനെ മാറ്റി. പട്ടികയിലെ മൂന്നാമതുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും 3 ട്രില്യൺ ഡോളറിലധികം വിപണി മൂലധനമുണ്ട്.
4 ട്രില്യൺ ഡോളറിലേക്ക് കടക്കാൻ ആപ്പിൾ
സാമ്പത്തിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ എവർകോർ ഐഎസ്ഐ ആപ്പിളിന്റെ ഓഹരി അവരുടെ ടാക്റ്റിക്കൽ ഔട്ട്പെർഫോം പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള 2025ന്റെ അവസാനപാദത്തിൽ ആപ്പിൾ 4 ട്രില്യൺ ഡോളർ മറികടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചൈനയിൽ ഐഫോൺ 17 സീരിസിന്റെ ഓൺലൈൻ ഓർഡറുകൾ ആരംഭിച്ചത് വിൽപ്പനയിലെ വളർച്ചയിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നതെന്ന് എവർകോർ ഐഎസ്ഐ വിശകലന വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു.
2025 സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ്, ഐഫോൺ എയർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫോൺ സീരിസ് ആപ്പിൾ ആഗോള വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ പ്രീ-ഓർഡറുകൾ സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ ചൈനയിൽ ആരംഭിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കാൻ വൈകി. ചില മോഡലുകൾക്കായി ഒക്ടോബർ പകുതി വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു.
ഐഫോൺ 17 സീരിസിന് ഡിമാൻഡേറെ
ബ്രാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും സ്ലിം ഫോണായ ഐഫോൺ എയർ പ്രീ-ഓർഡർ ആരംഭിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വിറ്റുതീർന്നതായും ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ പുതിയ ഐഫോൺ സീരീസിന്റെ വില ചൈനയിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിലനിർത്തിയതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചൈനയിലെ ശക്തമായ മത്സരവും, കൂടാതെ ചൈന, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉയർന്ന താരിഫുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വവും കാരണം ഈ വർഷം ആദ്യം ആപ്പിളിന്റെ ഓഹരികൾ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം മുതൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ നേരിയ തോതിൽ ഉയർന്നു. ഇതിന് കാരണം അവർ 100 ബില്യൺ ഡോളർ അധിക യുഎസ് നിക്ഷേപം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ്. ഇത് ആപ്പിളിനെ താരിഫുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
