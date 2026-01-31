ഐഫോൺ 18 സീരിസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 'ഐഫോൺ 18' 2026ൽ പുറത്തിറക്കില്ല: കാരണമിത്, റിപ്പോർട്ടുകൾ

ETV Bharat / automobile-and-gadgets

In picture: iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, and iPhone 16e (Image Credits: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 31, 2026 at 6:33 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: എല്ലാ വർഷവും സെപ്‌റ്റംബർ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ആപ്പിളിന്‍റെ വാർഷിക ഇവന്‍റിലാണ് ഐഫോണുകൾ അടക്കമുള്ള ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ റിലീസ് സൈക്കിളിൽ ആപ്പിൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതായാണ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. ഐഫോൺ 18 സീരിസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലായ ഐഫോൺ 18ന്‍റെ ലോഞ്ചിൽ കാലതാമസമുണ്ടായേക്കാമെന്ന് ഒന്നിലധികം റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.

റിലീസ് രണ്ട് വ്യത്യസ്‌ത സമയങ്ങളിലായി നടക്കുമെന്നാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്. 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഐഫോൺ 18 പ്രോയും ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സും, കൂടാതെ ആപ്പിൾ ആരാധകർ വളരെക്കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഡിവൈസായ ഐഫോൺ ഫോൾഡും പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം ഈ സീരിസിലെ പ്രോ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന വിലക്കുറവുള്ള ഐഫോൺ 18e, ഐഫോൺ എയർ 2 മോഡലുകൾക്കൊപ്പം 2027 മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിനിടയിലായിരിക്കും ബേസ് മോഡലായ ഐഫോൺ 18 പുറത്തിറക്കുകയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

രണ്ട് തവണകളിലായി പുറത്തിറക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണം?
രണ്ട് തവണകളിലായി റിലീസ് നടത്തുന്നത് പൂർണമായും ആപ്പിളിന്‍റെ വിൽപ്പന തന്ത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ചിപ്പ് ക്ഷാമമാണ് രണ്ട് തവണകളായി ഐഫോൺ 18 സീരിസ് പുറത്തിറക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്നാണ് ടോക്കിയോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്രസിദ്ധീകരണമായ നിക്കി ഏഷ്യയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിനുപുറമെ, മറ്റൊരു കാരണമായി പറയുന്നത്, ഫോൾഡബിൾ അടക്കമുള്ള ഡിവൈസുകൾ ചേർത്ത് പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വികസിക്കുന്നതിനൊപ്പം അത് കൃത്യമായി വിപണനം ചെയ്യുകയെന്ന വിൽപ്പന തന്ത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗം കൂടെയായിരിക്കാമെന്നാണ്. ഇത് ഐഫോൺ 18 സീരിസ് രണ്ട് തവണകളിലായി പുറത്തിറക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിവയ്‌ക്കുന്നു.

നിക്കി ഏഷ്യയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, "മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്നതിനിടയിൽ വിഭവങ്ങൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും പ്രീമിയം മോഡലുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും ലാഭവും പരമാവധിയാക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്" ആപ്പിളിന്‍റെ പുതിയ നീക്കം. ഒരുപക്ഷേ റിലീസ് രണ്ട് സമയങ്ങളിലായി നടത്തുന്നത് 'e' വേരിയന്‍റിന്‍റെയും 'എയർ' വേരിയന്‍റിന്‍റെയും വിൽപ്പന വർധിപ്പിക്കാനും കമ്പനിയെ സഹായിച്ചേക്കാം. ആപ്പിളിന്‍റെ തന്നെ പ്രോ, നോൺ-പ്രോ മോഡലുകൾ തമ്മിലുള്ള ആന്തരിക മത്സരം കുറയ്ക്കുക എന്നതും ആപ്പിൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടാകാം.

എല്ലാ വർഷവും ശരത്കാലത്തിലാണ് പുതിയ ഐഫോൺ ലൈനപ്പ് പുറത്തിറക്കാറ്. ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ, മിനി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വേരിയന്‍റുകൾ, പ്രോ മോഡലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2020ലാണ് ആപ്പിൾ ആദ്യമായി ഐഫോൺ 12 സീരിസിനൊപ്പം മിനി മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് 2021ൽ ഐഫോൺ 13 മിനിയും അവതരിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് കോം‌പാക്റ്റ് മോഡൽ ഉപേക്ഷിച്ചു.

2014ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പ്ലസ് മോഡൽ ആപ്പിൾ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലിന്‍റെ അത്രയും ചിലവില്ലാതെ വലിയ സ്‌ക്രീൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി 2022ൽ ഐഫോൺ 14 പ്ലസ് അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഐഫോൺ 16 പ്ലസ് വരെയുള്ള ലൈനപ്പിൽ പ്ലസ് മോഡൽ തുടർന്നു. എന്നാൽ സീരിസിലെ മറ്റ് മോഡലുകളുടെ ആവശ്യകതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് 2025ൽ ആപ്പിൾ പ്ലസ് മോഡലിന് പകരം സൂപ്പർ-സ്ലിം എയർ പതിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് ഐഫോൺ 17 സീരിസിനൊപ്പമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.

പിന്നീട് 2025ലെ വസന്തകാലത്താണ് ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 16e പുറത്തിറക്കിയത്. ഐഫോൺ SE ലൈനപ്പിന്‍റെ പിൻഗാമിയായി ആണ് ഈ ഫോണെത്തുന്നത്. ഐഫോൺ 16 ലൈനപ്പിലെ താങ്ങാവുന്ന വിലയിലുള്ള മോഡലെന്ന ഖ്യാതിയിലാണ് ഐഫോൺ 16e എത്തുന്നത്. എന്നാൽ 'e' വേരിയന്‍റിന് ഡിമാൻഡ് കുറവായിരുന്നു. പ്ലസ് മോഡലിനും ആപ്പിൾ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഇതോടെ പ്ലസ് മോഡലിന് പകരം 2025ൽ ഐഫോൺ 17 സീരിസിനൊപ്പം ഒരു പുതിയ സൂപ്പർ-സ്ലിം എയർ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ശരിയായ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ നൽകിയ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 17ന് പ്രശംസകൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും, 'ഇ', 'എയർ' വകഭേദങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരെ വലിയ തോതിൽ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ഇത് പരാജയപ്പെട്ടു.

ഐഫോൺ ലോഞ്ച് വിൻഡോ രണ്ടു സമയങ്ങളിലാക്കുന്നത് ഷിപ്പ്‌മെന്‍റ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക മാത്രമല്ല, ഐഫോൺ പ്രോ മോഡലുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര വിപണി ലഭിക്കാൻ സമയം നൽകുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും 2026 സെപ്‌റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ ശേഷം 2027 മാർച്ചിൽ ബേസിക് മോഡൽ പുറത്തിറക്കുന്നത് വരെയുള്ള സമയം കൊണ്ട് വിപണി പിടിച്ചടക്കാനാവുമോ എന്നത് കണ്ടറിയണം.

