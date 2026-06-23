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ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ മുതൽ ഹോംപോഡ് മിനി വരെ: ലോഞ്ച് കാത്തിരിക്കുന്നത് 20 ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ
ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ്, ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ, ഐപാഡ് മിനി, വാച്ച് അൾട്രാ 4, മാക്ബുക്ക് അൾട്രാ, ഹോംപോഡ് മിനി ഉൾപ്പെടെ 20ഓളം ഉപകരണങ്ങൾ 2026-27 വർഷങ്ങളിലായി പുറത്തിറക്കും.
Published : June 23, 2026 at 10:39 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2026ന്റെ ആദ്യ പകുതിയും അവസാനിക്കാറായി. ശേഷിക്കുന്ന സമയത്തും 2027-ലും ആയി ഏകദേശം 20 ഓളം പുതിയ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിൾ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബ്ലൂം ബർഗിന്റെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ പവർ ഓൺ ന്യൂസ് ലെറ്ററിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ലൈനപ്പ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐഫോണുകളുടെയും ആപ്പിൾ വാച്ചുകളുടെയും പതിവ് വാർഷിക അപ്ഡേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിപരീതമായ ഒന്നായിരിക്കും സെപ്റ്റംബറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നും പരാമർശിക്കുന്നു.
പുതിയ സ്മാർട്ട് ഹോം ഹബ്ബ്, ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ അൾട്രാ, ആപ്പിൾ ടിവിയിലും ഹോംപാഡ് മിനിയിലും ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്ന അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്നിവ ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്നു. ഒഎൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേയുള്ള പുനർരൂപകൽപ്പന മാക്ബുക്ക് അൾട്രാ 2027 ആരംഭത്തോടെ ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നനിരയിൽ ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതുക്കിയ സിരിയുടെ വരവിനായി കാത്തുനിന്ന് ലോഞ്ച് വൈകിയ നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇനി അധികം താമസിയാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം ആപ്പിൾ അടുത്തിടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം പുതുക്കിയ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് സിരി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുവർഷം മുൻപ് വേൾഡ് വൈഡ് ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസിൽ പ്രിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്ന സിരിയുടെ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പതിപ്പ് ആണ് ഇത്. പുതിയ ലൈനപ്പിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ഐഫോണുകൾ
- ഐഫോൺ 18 പ്രോ: ഇതിൽ ഒരു A20 പ്രോ ചിപ്പ്, ചെറിയ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ്, സ്ട്രീംലൈൻഡ് ക്യാമറ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ, പുതിയ ഡാർക്ക് ചെറി ഷേഡ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിൻ ക്യാമറകളിൽ ഒന്നിനെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേസമയം ആപ്പിളിന്റെ C2 മോഡം മറ്റ് അപ്ഗ്രേഡുകൾക്കൊപ്പം സാറ്റലൈറ്റ് അധിഷ്ഠിത 5G ബ്രൗസിങ് പ്രാപ്തമാക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
- ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ്: ഇത് ഐഫോൺ 18 പ്രോയുടെ ഫീച്ചർ സെറ്റിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും പ്രോ മാക്സ് നേരിയ തോതിൽ കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല.
- ഐഫോൺ അൾട്രാ: ഇത് ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായിരിക്കാം ഇത്. 7.7 ഇഞ്ച് ഇന്റേണൽ സ്ക്രീനും 5.3 ഇഞ്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേയും, രണ്ട് പിൻ ക്യാമറകളും, ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും, ഫേസ് ഐഡിക്ക് പകരം ഒരു ടച്ച് ഐഡി-പ്രാപ്തമാക്കിയ പവർ ബട്ടണും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഐഒഎസ് 27 വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഫോണിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്പ്ലിറ്റ്-സ്ക്രീൻ ആപ്പുകളും ഐപാഡുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് സമാനമായ മറ്റ് മൾട്ടിടാസ്കിങ് ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
- ഐഫോൺ എയർ 2: ഇതിൽ അൾട്രാ വൈഡ് ലെൻസ്, ഒരു A20 ചിപ്പ്, മെച്ചപ്പെട്ട ആയുസ്സുള്ള ബാറ്ററി എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കാം.
- ഐഫോൺ 20 പ്രോ, ഐഫോൺ 20 പ്രോ മാക്സ്: ആപ്പിളിന്റെ 20-ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഹാൻഡ്സെറ്റുകളായി ഇവ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇതിന് ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ആപ്പിൾ വാച്ചുകൾ
- ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരിസ് 12: ടച്ച് ഐഡി, അധിക ഹെൽത്ത്-ട്രാക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം, വേഗതയേറിയ S11 ചിപ്സെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള പതിപ്പോ ഈ സീരിസിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ സവിശേഷതകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
- ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രാ 4: ടച്ച് ഐഡിയിലും ഹെൽത്ത് സെൻസറുകളിലും സമാനമായ മാറ്റങ്ങളോടെ, നവീകരിച്ച S11 ചിപ്സെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പിൻഗാമിയോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. സാറ്റലൈറ്റ് പ്രവർത്തനം അൾട്രാ 3 വരെ വ്യാപിച്ചേക്കാം. സാറ്റലൈറ്റ് അധിഷ്ഠിത ആപ്പിൾ മാപ്പുകളും സാറ്റലൈറ്റ് വഴി സന്ദേശങ്ങൾ വഴി കൈമാറാനുള്ള കഴിവും ഇതിന് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
ഐപാഡുകൾ
- ഐപാഡ് 12: നിലവിലുള്ള A16 ചിപ്പിൽ നിന്ന് A18 അല്ലെങ്കിൽ A19 ചിപ്പിലേക്ക് ഇത് മാറാം. ഇത് ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് അനുയോജ്യത കൊണ്ടുവരും.
- ഐപാഡ് മിനി: OLED സ്ക്രീൻ, വൈബ്രേഷൻ-ഡ്രൈവൺ സ്പീക്കർ സജ്ജീകരണം, വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നിവ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, ഇതിന് A17 പ്രോ ചിപ്പിൽ നിന്ന് A19 പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ A20 പ്രോ ചിപ്പിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മാക്സ്
- മാക് സ്റ്റുഡിയോ: M4 മാക്സ്, M3 അൾട്രാ ചിപ്പുകളിൽ നിന്ന് M5 മാക്സ്, M5 അൾട്രാ വേരിയന്റുകളിലേക്ക് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
- മാക് മിനി: M4, M4 പ്രോ ചിപ്പുകളിൽ നിന്ന് M5, M5 പ്രോ എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമായവയിലേക്ക് ഇത് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
- ഐമാക്: പുതിയ നിറങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇത് M4 ചിപ്സെറ്റിൽ നിന്ന് M5 ചിപ്പിലേക്ക് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
- മാക്ബുക്ക് അൾട്രാ: 2026 അവസാനമോ 2027ന്റെ തുടക്കത്തിലോ മാക്ബുക്ക് പ്രോ നിരയിൽ കാര്യമായ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. M6 പ്രോ, M6 മാക്സ് ചിപ്പുകൾ, ഒരു OLED ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഒരു ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ്, ഒരു മെലിഞ്ഞ ചേസിസ് എന്നിവ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ ലാപ്ടോപ്പ് മാക്ബുക്ക് അൾട്രാ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് ടച്ച്-ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഇന്റർഫേസോടെ മാക്ഒഎസ് 27ൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഹോം, എയർപോഡുകൾ, സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ
- ആപ്പിൾ ടിവി: അപ്ഗ്രേഡിന് ശേഷമുള്ള കൂടുതൽ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ സിരി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന ഒരു A17 പ്രോ ചിപ്പും വൈ-ഫൈ 7 കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി ഒരു N1 ചിപ്പും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത ആവർത്തനത്തിൽ ഇത് ഫീച്ചർ ചെയ്യുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ഒരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഫേസ്ടൈം ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.
- ഹോംപോഡ് മിനി: വൈ-ഫൈ 7-നുള്ള N1 ചിപ്പ്, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഓഡിയോ പ്രകടനം, രണ്ടാം തലമുറ അൾട്രാ വൈഡ്ബാൻഡ് ചിപ്പ്, ചുവപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ നിറങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം നവീകരിച്ച സിരിക്കായി ഒരു S9 ചിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചിപ്സെറ്റ് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
- ഹോംപോഡ്: അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സിരി അനുഭവത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ച ഒരു പുതിയ പൂർണ്ണ വലിയ ഹോംപോഡ് പതിപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
- ഹോം ഹബ്: പുതിയ സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ സിരി, 6 മുതൽ 7 ഇഞ്ച് വരെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചതുര ഡിസ്പ്ലേ, ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിനുള്ള A18 ചിപ്പ്, ഫേസ്ടൈം പിന്തുണ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടാം. ടേബിൾടോപ്പ് പ്ലേസ്മെന്റിനോ വാൾ മൗണ്ടിനോ വേണ്ടി ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കും.
- എയർപോഡ്സ് അൾട്രാ: സിരിയുടെ AI-അധിഷ്ഠിത വിഷ്വൽ ഇന്റലിജൻസ് സവിശേഷതകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബിൽറ്റ്-ഇൻ ക്യാമറകൾ ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം.
- ആപ്പിൾ ഗ്ലാസുകൾ: ഓവൽ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറകളും ഇഷ്ടാനുസൃത ഫ്രെയിം ഡിസൈനുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾക്കായി ആപ്പിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
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