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ആപ്പിളിന്റെ സിരിക്ക് പണം നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം, റിപ്പോർട്ടുകൾ; വിശദമായി അറിയാം
വിപുലമായ സിരി എഐ കഴിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കുക എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.
Published : June 15, 2026 at 8:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ ഇത്തവണത്തെ വേൾഡ്വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്നു പുതുക്കിയ സിരിയും വിപുലമായ ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകളും. വിപുലമായ സിരി എഐ കഴിവുകളിലേക്ക് ആക്സസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കിയേക്കാമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. അടിസ്ഥാന സിരി ഫീച്ചറുകൾ സൗജന്യമായിരിക്കുമെങ്കിലും, കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ടാസ്ക്കുകൾക്കായി പണം നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നും പവർ ഓണിന്റെ പ്രതിവാര വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ഗുർമാൻ പരാമർശിക്കുന്നു.
അടുത്ത 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ പണം നൽകിയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾക്കായി സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുക എന്നതാകാം ആപ്പിൾ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്ന വലിയ ചെലവുകൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ നികത്താമെന്നും ആപ്പിൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം.
ഉപകരണങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന സവിശേഷതകളായ സിരിയും ഇമേജ് പ്ലേഗ്രൗണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്, ആപ്പിളിന് വലിയ സെർവർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആവശ്യമാണെന്ന് ഗുർമാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് ചെലവ് വർധിപ്പിക്കും. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആരംഭിച്ചാൽ അധിക ചെലവ് നികത്താമെന്നാണ് ആപ്പിൾ കരുതുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ സിരിക്ക് മുമ്പ് ലഭ്യമായിരുന്ന അടിസ്ഥാന സിരി സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് പണം ചെലവാക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് സൗജന്യമായി തന്നെ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ക്രമേണ നിരക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. iCloud+ സബ്സ്ക്രൈബർമാരെ ഉയർന്ന നിരക്ക് പരിധികൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ആപ്പിൾ നിലവിൽ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ വിപുലമായ എഐ സവിശേഷതകൾക്കായി ഒരു സമർപ്പിത സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടയർ കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ഗുർമാൻ പറഞ്ഞു.
പുതിയ സിരി എന്തൊക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും?
iOS 26-നുള്ള ഒരു അപ്ഗ്രേഡായിട്ടാണ് iOS 27 വരുന്നത്. സിരിയുടെ പുതിയ പതിപ്പായ സിരി എഐയെ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാനും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി സിരി ഗൂഗിൾ ജെമിനൈയുമായി കൈകോർക്കുന്നു. കൂടാതെ ആപ്പുകളിലും സർവീസിലും സെർച്ചിലും വോയ്സ് കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വ്യക്തിഗത സന്ദർഭ ധാരണ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും.
ചാറ്റ്ജിപിടി പോലുള്ള മുൻനിര എഐ മോഡലുകളോട് മത്സരിക്കാൻ ആപ്പിൾ പുതിയ സിരിയെ പ്രാപ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സന്ദേശങ്ങൾ, മെയിൽ, ഫോട്ടോകൾ, മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് എഐ അസിസ്റ്റന്റിന് വിവരങ്ങളെടുക്കാൻ കഴിയും. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആപ്പുകളിലുടനീളം സേവനങ്ങൾ നൽകാനും പുതിയ സിരിക്ക് കഴിയും.
സങ്കീർണ്ണവും മൾട്ടി-സ്റ്റെപ്പ് അഭ്യർത്ഥനകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നിലധികം സേവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.സമർപ്പിത സിരി ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കളെ ഒരു ഇന്റർഫേസിൽ നിന്ന് പുതിയ സംഭാഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനോ മുമ്പത്തേത് തുടരാനോ അനുവദിക്കും. iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 എന്നിവയിലെ പുതിയ Siri എഐ സവിശേഷതയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം പരിമിതമായ പിന്തുണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതൊക്കെ മോഡലുകൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- ഐഫോൺ 16 മുതലുള്ള മോഡലുകൾ, ഐഫോൺ 15 പ്രോ, ഐഫോൺ 15 പ്രോ മാക്സ്, ഐപാഡ് മിനി (A17 Pro)
- M1 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ഐപാഡ് മോഡലുകൾ
- M1 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള മാക് മോഡലുകൾ
- ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോ
- ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരിസ് 10 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള മോഡലുകൾ, ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്ര 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ളവ, ആപ്പിൾ വാച്ച് SE 3 (ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് പ്രാപ്തമാക്കിയ ഐഫോണുമായി ജോഡിയാക്കാൻ )
അതേസമയം എല്ലാ സിരി എഐ സവിശേഷതകളും എല്ലാ ഭാഷകളിലോ, പ്രദേശങ്ങളിലോ ലഭ്യമായേക്കില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ സിരി എഐ നിലവിൽ ലഭ്യമായിരിക്കില്ല. കൂടാതെ, നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിരി എഐയും ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് സവിശേഷതകളും ചൈനയിൽ ലഭ്യമാകില്ല. സിരി എഐ സവിശേഷതകൾക്കായുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡലിനെക്കുറിച്ച് ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല.
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