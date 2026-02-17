ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ആപ്പിൾ ഇവന്റ് മാർച്ചിൽ: ഐഫോൺ 17e, വില കുറഞ്ഞ മാക്ബുക്ക്? എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം
ആപ്പിലിന്റെ 2026 മാർച്ചിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഐഫോൺ 17e പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതിനുപുറമെ, കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള ഒരു മാക്ബുക്കും പുറത്തിറക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
Published : February 17, 2026 at 3:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ആപ്പിൾ ഇവന്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. ഇതിലാണ് പുതിയ ഐഫോൺ സീരിസ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ മാർച്ചിൽ തങ്ങൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായി ആപ്പിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 മാർച്ച് 4ന് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 7.30ന് പരിപാടി ആരംഭിക്കും. കമ്പനി ഔദ്യോഗിക മാധ്യമ ക്ഷണക്കത്തും അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആപ്പിൾ അയച്ച മാധ്യമ ക്ഷണക്കത്തിൽ, "പ്രത്യേക ആപ്പിൾ അനുഭവം അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വ്യക്തിപരമായി ചേരൂ" എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇതിനൊപ്പം ടാഗ്ലൈൻ ഒന്നും തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഏത് ഉപകരണം പുറത്തിറക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സസ്പെൻസ് വർധിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം. ക്ഷണക്കത്തിൽ ആപ്പിളിന്റെ ലോഗോ മഞ്ഞ, പച്ച, നീല നിറങ്ങളിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നിറങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഡിസൈൻ ഭാഷയെയോ വരാനിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കളർ ഓപ്ഷനുകളോ ആയിരിക്കാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഉണ്ടാവുമോ?
ഈ പരിപാടി ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആപ്പിൾ ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ആപ്പിളിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഓൺലൈനിൽ സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിപാടി കൂടുതൽ എക്സ്ക്ലൂസീവും പ്രായോഗികവുമായ രീതിയിലായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
🚨 BREAKING: Apple announces a special “Apple Experience” event in New York on March 4.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 16, 2026
Expected launches soon:
• iPhone 17e
• M5 MacBook Pro
• New iPads
Not a traditional keynote.
No livestream mentioned.
Likely a hands-on media event.
Timing is interesting 👀
What do you… pic.twitter.com/CBxRMwby2s
എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
ചോർന്ന വിവരങ്ങളും വിതരണ ശൃംഖലകളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും അനുസരിച്ച്, ഈ പരിപാടിയിൽ നിരവധി വലിയ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഐഫോൺ 17e വരാനിരിക്കുന്ന ഇവന്റിൽ പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എഡ്ജ്-ടു-എഡ്ജ് ഡിസ്പ്ലേ, A17 ചിപ്പ്, ഒന്നിലധികം കളർ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയുള്ള ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ബജറ്റ് ഫോണായിരിക്കാം ഇത്.
കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഐഫോൺ അനുഭവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ളതായിരിക്കും ഇത്. ഇതിനുപുറമെ, പുതിയ ഐപാഡ് എയർ, ഐപാഡ് പ്രോ എന്നിവയും അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇതിൽ OLED ഡിസ്പ്ലേയും കൂടുതൽ സ്ലിം ഡിസൈനും ഉണ്ടായിരിക്കും.
വിലകുറഞ്ഞ മാക്ബുക്ക്
ഈ പരിപാടിയിൽ കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള ഒരു മാക്ബുക്കും പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. വിദ്യാർഥികളെയും ബജറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെയും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ഇതിന്റെ വില മാക്ബുക്ക് എയറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കാം. പക്ഷേ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് മികച്ച പ്രകടനം നൽകുന്ന ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ആപ്പിൾ എപ്പോഴും പുതിയ ഇവന്റിൽ സവിശേഷമായ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇത്തവണ വർണ്ണാഭമായ ആപ്പിൾ ലോഗോ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് പുതിയത് എന്തെങ്കിലും വരുന്നതിന്റെ സൂചനയാവാം. അതേസമയം ഇന്ത്യ ആപ്പിളിന്റെ വലിയ വിപണിയായതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കാഴചപ്പാടിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ, ഈ ലോഗോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്.
മാർച്ച് 4ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ഹോളി നടക്കുക. ക്ഷണക്കത്തിൽ കാണുന്ന വർണ്ണാഭമായ ലോഗോകൾ ഹോളി ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി ആപ്പിൾ പുതിയതെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയും ആവാം.
