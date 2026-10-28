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ആപ്പിളിന്റെ കരുത്തുറ്റ 'M6' ചിപ്പിൽ അത്യുഗ്രൻ പ്രകടനവുമായി പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ
പെർഫോമൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ മുൻ മോഡലുകളേക്കാൾ മികവ് പുലർത്തുന്ന M6 ചിപ്പാണ് പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോയിൽ നൽകിയത്.
Published : October 28, 2026 at 10:45 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 14 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിപ്പാണ്. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ന്യൂതനവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതുമായ 'M6' ചിപ്പാണ് ഇതിലുള്ളത്.
മുൻപുണ്ടായിരുന്ന M5 മാക്ബുക്ക് പ്രോയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫോമൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പുരോഗതിയോടെയാണ് M6 ചിപ്പ് വരുന്നത്. കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾ, ബിസിനസ്സ് ഉപയോക്താക്കൾ, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർ എന്നിവരെ പ്രത്യേകം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ മാക്ബുക്ക് പ്രോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ 14 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ മാത്രമാണ് കമ്പനി പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ 2,39,900 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പലിശരഹിത തവണ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ 18,742 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ 'നോ-കോസ്റ്റ് EMI' ഓപ്ഷനിലും ഇത് വാങ്ങാനുള്ള അവസരം ആപ്പിൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്കും ലഭിക്കും. സ്പേസ് ബ്ലാക്ക്, സിൽവർ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒക്ടോബർ 28 മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാനാവുക. നവംബർ 6 മുതൽ ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ഇതിന് എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
കരുത്തും വേഗതയേറിയ പ്രകടനവും
ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ M6 ചിപ്പ് കരുത്തുറ്റതും വേഗതയേറിയതുമാണ്. 12-കോർ സിപിയു ഉള്ള M6 ചിപ്പ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സിപിയു കോറുകളിൽ ഒന്നാണ്. ദൈനംദിന ജോലികൾ മുതൽ വലിയ ടാസ്ക്കുകൾ വരെ വളരെ വേഗത്തിലും സുഗമമായും ചെയ്യാൻ ഈ ചിപ്പ് സഹായിക്കുന്നു. മുൻ തലമുറ മോഡലായ M5 ചിപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതിലെ 12-കോർ സിപിയു ഗ്രാഫിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ 30% വരെ കൂടുതൽ വേഗത നൽകുന്നുവെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
എഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വേഗത 25% വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. M1 ചിപ്പുള്ള പഴയ മാക്ബുക്കിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഗ്രാഫിക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 11 മടങ്ങും, എഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 13 മടങ്ങും വരെ വേഗത വർധിക്കും. പഴയ ചിപ്പുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയ മോഡലിലേക്ക് മാറുന്നവർക്ക് ഈ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടും.
ജിപിയുവിലെ ഓരോ കോറിലും 'ന്യൂറൽ ആക്സിലറേറ്ററുകൾ' നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആപ്പിൾ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, ഇതിൽ ഡ്യുവൽ 16-കോർ ന്യൂറൽ എഞ്ചിനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിരി എഐ, ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്, ലോക്കൽ LLM എന്നിവ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എഐ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉപകരണത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നതിനാൽ, ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. ഇതിൽ 16GB വരെ 'യൂണിഫൈഡ് മെമ്മറി' (unified memory) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 32GB വരെ വികസിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. മെമ്മറി ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് 170GB/s വരെയാണ്.
ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനുള്ള സവിശേഷതകൾ
പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോയിലെ ബാറ്ററി, ഡിസ്പ്ലേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനുള്ള സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് 24 മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. മാക്ബുക്കുകളിൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്ററി ബാക്കപ്പാണിത്. ആപ്പിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് M6 ചിപ്പുള്ള പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജറിൽ ഘടിപ്പിച്ചാലും ബാറ്ററിയുടെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഒരേ പെർഫോമൻസ് നൽകും.
30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 50% വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. 1600 നിറ്റ്സ് വരെ ഉയർന്ന ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും മികച്ച കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോയുമുള്ള 'ലിക്വിഡ് റെറ്റിന XDR' ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നാനോ-ടെക്സ്ചർ ഓപ്ഷനും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
വീഡിയോ കോളുകൾക്കിടയിൽ ഉപയോക്താവിനെ എപ്പോഴും ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 12MP സെൻ്റർ സ്റ്റേജ് ക്യാമറയാണ് പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോയിലുള്ളത്. കൂടാതെ, സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ പിന്തുണയുള്ള ആറ് സ്പീക്കറുകളുള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ഇതിലുണ്ട്. ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കുന്നതിനായി സ്റ്റുഡിയോ നിലവാരത്തിലുള്ള മൂന്ന് മൈക്രോഫോണുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കണക്റ്റിവിറ്റിയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും
വൈ-ഫൈ 7, ബ്ലൂടൂത്ത് 6 എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റി ഫീച്ചറുകളെ പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, പോർട്ടുകളിൽ HDMI, MagSafe 3, മൂന്ന് തണ്ടർബോൾട്ട് 4, SDXC കാർഡ് സ്ലോട്ട്, ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ട് ഔട്ടർ ഡിസ്പ്ലേകളും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് macOS 27 ഗോൾഡൻ ഗേറ്റുമായാണ് വരുന്നത്. പഴയ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് സിരി AI, ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് സവിശേഷതകൾ, സിസ്റ്റം പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സഫാരിയിലെ ടാബ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഷോർട്ട്കട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ, ഫോട്ടോസ് ആപ്പിലെ സ്മാർട്ട് എഡിറ്റിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
|സവിശേഷത
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ചിപ്പ്
|M6 (12-കോർ CPU, 12-കോർ GPU)
|എഐ
|ഡ്യുവൽ 16-കോർ ന്യൂറൽ എൻജിൻ +
ജിപിയു ന്യൂറൽ ആക്സിലറേറ്ററുകൾ
|ബാറ്ററി ലൈഫ്
|24 മണിക്കൂർ വരെ
|മെമ്മറി
|16GB സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 32GB വരെ
|ഡിസ്പ്ലേ
|ലിക്വിഡ് റെറ്റിന XDR,
നാനോ-ടെക്സ്ചർ ഓപ്ഷൻ
|കണക്റ്റിവിറ്റി
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6, മൂന്ന് Thunderbolt 4
|ക്യാമറ
|12MP സെന്റർ സ്റ്റേജ്
|ലഭ്യത
|പ്രീ-ഓർഡർ ഒക്ടോബർ 28ന്,
ലഭ്യത നവംബറിൽ
|വില
|Rs. 2,39,900
M6 ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ 16 ഇഞ്ച് മോഡൽ ആപ്പിൾ ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ ഭാവിയിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. എങ്കിലും ഇത് എപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നും ഇതിന് എത്ര വില വരുമെന്നും കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. മികച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമത, ദീർഘനേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫ്, AI ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവ ഒരേ ഉപകരണത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പുതിയ 14 ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് പ്രോ ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനായിരിക്കും. പഴയ ഇന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ M1 പ്രോസസറുകളുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് M6 ചിപ്പുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോയിലേക്ക് മാറുന്നത് വലിയ അപ്ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും.
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