16 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ: വില അറിഞ്ഞോ?

128 ജിബി വരെ റാമും 8 ടിബി വരെ സ്റ്റോറേജുമായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ വരുന്നത്. ഇത് സ്പേസ് ബ്ലാക്ക്, സിൽവർ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ പതിപ്പുകളുമായി ആപ്പിൾ. 14 ഇഞ്ച്, 16 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ വലുപ്പങ്ങളിലാണ് 2026 മാക്ബുക്ക് പ്രോ പതിപ്പുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. M5 പ്രോ, M5 മാക്‌സ് ചിപ്‌സെറ്റുകളിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ ലാപ്‌ടോപ്പിൽ 120Hz വരെ ലിക്വിഡ് റെറ്റിന XDR ഡിസ്‌പ്ലേ, 36GB വരെ ഏകീകൃത റാമും 2TB സ്റ്റോറേജും, 12MP സെന്റർ സ്റ്റേജ് ക്യാമറ, 96W വരെ ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 100Wh വരെ ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളുണ്ട്. എല്ലാ മോഡലുകളും മാക്‌സ്ഒസിലും ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെ വിലയും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.

2026 മാക്ബുക്ക് പ്രോ: വില, ലഭ്യത
പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോയ്ക്ക് റാമും സ്റ്റോറേജും കണക്കിലെടുത്ത് ആപ്പിൾ ധാരാളം കസ്റ്റമൈസേഷൻ നൽകുന്നു. M5 പ്രോ പ്രോസസറുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് 14 ഇഞ്ച് 2026 മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ 24 ജിബി റാം + 1 ടിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 2.49 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. 36 ജിബി റാം + 2 ടിബി സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് M5 മാക്സ് ചിപ്‌സെറ്റ് മോഡലിന് 3.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില.

18-കോർ സിപിയു, 32-കോർ ജിപിയു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന M5 മാക്‌സ് സിസ്റ്റം-ഓൺ-ചിപ്പ് (SoC) യുടെ 18-കോർ സിപിയു, 40-കോർ ജിപിയു പതിപ്പിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 30,000 രൂപ അധികമായി നൽകാം. അതേസമയം, M5 പ്രോ ചിപ്‌സെറ്റുള്ള 16 ഇഞ്ച് 2026 മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ 24 ജിബി റാം + 1 ടിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 2.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. 36 ജിബി റാം + 2 ടിബി സ്റ്റോറേജുള്ള എം5 മാക്‌സ് പ്രോസസർ മോഡലിന് 4.29 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില.

64 ജിബി റാമിന് 20,000 രൂപയും 4 ടിബി സ്റ്റോറേജിന് 60,000 രൂപയും അധികമായി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ മോഡലുകളും സ്പേസ് ബ്ലാക്ക്, സിൽവർ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ മാക്ബുക്ക് പ്രോ ഇന്ന് (മാർച്ച് 4) മുതൽ പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാനാവും. ഇത് 2026 മാർച്ച് 11 മുതൽ ലഭ്യമാകും.

മോഡൽപ്രോസസർവേരിയന്‍റ്വില
14 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേM5 പ്രോ24GB + 1TB Rs 2,49,900
M5 മാക്‌സ്36GB + 2TBRs 3,99,900
16 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേM5 പ്രോ24GB + 1TBRs 2,99,900
M5 മാക്‌സ്36GB + 2TBRs 4,29,900

2026 മാക്ബുക്ക് പ്രോ: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആപ്പിളിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ മാക്‌ബുക്ക് പ്രോയുടെ 14 ഇഞ്ച് വേരിയന്‍റിന് 312.6mm വീതിയും 221.2mm ആഴവും 15mm വണ്ണവും ഉണ്ട്. M5 പ്രോ ചിപ്പ് വേരിയന്‍റിന് 1.60 കിലോഗ്രാം ഭാരവും M5 മാക്‌സ് പ്രോസസർ മോഡലിന് 1.62 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്. അതേസമയം, 16 ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് പ്രോയ്‌ക്ക് 355.7mm വീതിയും 248.1mm ആഴവും 16.8mm കനവും ഉണ്ട്. M5 പ്രോ മോഡലിന് 2.14 കിലോഗ്രാം ഭാരവും M5 മാക്‌സ് വേരിയന്‍റിന് 2.15 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.

ഈ ലാപ്‌ടോപ്പ് 3,456 x 2,234 പിക്‌സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള ലിക്വിഡ് റെറ്റിന XDR പ്രോമോഷൻ സ്‌ക്രീനുമായി വരുന്നു. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 1,600 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, ഒരു ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, ഒരു P3 വൈഡ് കളർ ശ്രേണി, ഓപ്ഷണൽ നാനോ-ടെക്‌സ്ചർ ഫിനിഷ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 18-കോർ സിപിയു, 20-കോർ ജിപിയു, ന്യൂറൽ ആക്സിലറേറ്ററുകൾ, ഹാർഡ്‌വെയർ-ആക്സിലറേറ്റഡ് റേ ട്രെയ്‌സിംഗ്, 16-കോർ ന്യൂറൽ എഞ്ചിൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന M5 പ്രോയാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.

M5 മാക്‌സ് മോഡലും 40-കോർ ജിപിയു ഉള്ള അതേ 18-കോർ സിപിയു സജ്ജീകരണം പങ്കിടുന്നു. അതേസമയം പ്രോ ചിപ്പിന്‍റെ മറ്റെല്ലാ സവിശേഷതകളും ഇതിലുമുണ്ട്. 128 ജിബി വരെ റാമും 8 ടിബി വരെ ഇന്‍റേണൽ എസ്എസ്‌ഡി സ്പേസും ഇതിലുണ്ട്. ആപ്പിളിന്‍റെ സെന്‍റർ സ്റ്റേജ്, ഡെസ്‌ക് വ്യൂ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയുള്ള 12 മെഗാപിക്സൽ വെബ്‌ക്യാം ലാപ്‌ടോപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എല്ലാ മോഡലുകളും വൈ-ഫൈ 7, ബ്ലൂടൂത്ത് 6, ആപ്പിളിന്‍റെ N1 നെറ്റ്‌വർക്കിങ് ചിപ്പ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ഈ ഉപകരണം 100Wh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ USB-C പോർട്ട് വഴി 140W വരെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ ലാപ്‌ടോപ്പിന് 24 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്കും വൈ-ഫൈ വഴി 17 മണിക്കൂർ വരെ വെബ് ബ്രൗസിംഗും നിലനിൽക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. പോർട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഇതിൽ ഒരു SDXC കാർഡ് സ്ലോട്ട്, ഒരു HDMI പോർട്ട്, ഒരു 3.5mm ഹെഡ്‌ഫോൺ ജാക്ക്, രണ്ട് തണ്ടർബോൾട്ട് 5 പോർട്ടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.ആപ്പിളിന്‍റെ ബാക്ക്‌ലിറ്റ് മാജിക് കീബോർഡ്, ഒരു ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഒരു ടച്ച് ഐഡി ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ എന്നിവയും ഉപകരണത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇത് മാക്ഒഎസ് ടാഹോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

