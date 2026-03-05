ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് എത്തി; കമ്പനി നല്കുന്നതില് ഏറ്റവും വില കുറവില് മാക്ബുക്ക് നിയോ
മാക്ബുക്ക് നിയോ പുറത്തിറക്കി ആപ്പിള്. ഇതുവരെ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയതില് വച്ച് ഏറ്റവും വില കുറവ്. ഒട്ടനവധി ഫീച്ചറുകളുള്ള നിയോ മാര്ച്ച് 11 മുതല് വാങ്ങാനാകും.
Published : March 5, 2026 at 1:52 PM IST
ഇന്ത്യന് വിപണികളില് മാക്ബുക്ക് നിയോ പുറത്തിറക്കി ആപ്പിള്. നിലവിലെ ലാപ്ടോപ്പുകളില് നിന്നും ഒട്ടനവധി ഫീച്ചറുകള് ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് കമ്പനി പുതിയ മാക്ബുക്ക് വിപണിയിലെത്തിച്ചത്. ലിക്വിഡ് റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേ, എ18 പ്രോ ചിപ്സെറ്റ്, 8 ജിബി റാം, 512 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജ്, 1080p ക്യാമറ, 20W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 36.5Wh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
മൾട്ടി ടച്ച് ട്രാക്ക് പാഡുള്ള ഒരു മാജിക് കീബോർഡും ബയോമെട്രിക് സംവിധാനത്തിനുള്ള ടച്ച്ഐഡിയും ലാപ്ടോപ്പിലുണ്ട്. ഐഫോൺ 17e, എം4 ചിപ്സെറ്റുള്ള ഐപാഡ് എയർ, എം5 പ്രോ, എം5 മാക്സ് പ്രോസസറുകളുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോ, എം5 സിസ്റ്റം-ഓൺ-ചിപ്പ് (SoC) ഉള്ള മാക്ബുക്ക് എയർ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം മാക്ബുക്ക് നിയോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
iPhone 17e, iPad Air, MacBook Air, MacBook Pro...— Tim Cook (@tim_cook) March 4, 2026
And now, say hello to the all-new MacBook Neo!
We’re so excited to bring the magic of Mac to even more people around the world. pic.twitter.com/z2w4RmShRO
മാക്ബുക്ക് നിയോ വിലയും ഓഫറുകളും: രണ്ട് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലുമാണ് മാക്ബുക്ക് നിയോ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി വിലയാകട്ടെ സ്റ്റാര്ട്ടിങ് വെറും 69,900 രൂപയാണ്. ഈ വിലയില് ലഭ്യമാകുന്ന മാക്ബുക്ക് നിയോ 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റാണ്. എന്നാല് 8 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 79,900 രൂപയാണ് വില. സിൽവർ, ബ്ലഷ്, സിട്രസ്, ഇൻഡിഗോ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്.
മാക്ബുക്ക് നിയോ വിപണിയില് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനായി പ്രീ-ഓര്ഡറുകളും ആരംഭിച്ചു. ആപ്പിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (apple.com/store) വഴിയും 30 രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ആപ്പിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. 2026 മാർച്ച് 11 മുതൽ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ വഴിയും അംഗീകൃത ആപ്പിൾ റീസെല്ലർമാർ വഴിയും ലാപ്ടോപ്പ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിത്തുടങ്ങും. ആപ്പിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റോറിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കമ്പനി 10,000 രൂപ ഓഫറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
|വേരിയന്റ്.
|ഒറിജിനല് പ്രൈസ്.
|ആപ്പിള് എഡ്യുക്കേഷന് സ്റ്റോര് വില.
|ലഭ്യത.
|8GB + 256GB
|Rs 69,900
|Rs 59,900
|ആപ്പിള് ഓണ്ലൈന് സ്റ്റോര് | ആപ്പിള് സ്റ്റോര് ആപ്പ്
|8GB + 512GB
|Rs 79,900
|Rs 69,900
മാക്ബുക്ക് നിയോ പ്രത്യേകതകള്: മാക്ബുക്ക് നിയോയ്ക്ക് 297.5mm വീതിയും 206.4mm നീളവും 12.7mm കനവുമുണ്ട്. 1.23 കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിന്റെ ഭാരം. കൂടാതെ 500 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 219 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവയുള്ള 13 ഇഞ്ച് (2408x1506 റെസല്യൂഷൻ) ലിക്വിഡ് റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേയാണ് ലാപ്ടോപ്പിനുള്ളത്. 60Hz-ൽ 4K വരെ റെസല്യൂഷനുള്ള വീഡിയോകൾ വരെ പ്ലേ ചെയ്യാന് സാധിക്കും. ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നതാകട്ടെ അഞ്ച് കോർ GPUവും 16 കോർ ന്യൂറൽ എഞ്ചിനുമായി ജോഡിയാക്കിയ ആറ് കോർ A18 പ്രോ പ്രോസസറാണ്. സിപിയു 8GB റാമും 512GB വരെ സ്റ്റോറേജുമായും യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ വീഡിയോയോട് കൂടിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇമേജ് സിഗ്നൽ പ്രോസസർ ഉൾപ്പെടുന്ന 1080p ഫേസ്ടൈം HD ക്യാമറയാണ് ഇതിനുള്ളത്.
20W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 36.5Wh ബാറ്ററിയാണ് ഇതില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മാക്ബുക്ക് നിയോ ഒറ്റ ചാർജിൽ 16 മണിക്കൂർ വരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ശബ്ദത്തിന് കൂടുതല് വ്യക്തത നല്കാനായി ഡ്യുവൽ-സ്പീക്കർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ഇതില് ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡ്യുവൽ-മൈക്ക് അറേ, വൈഡ് സ്പെക്ട്രം മൈക്രോഫോൺ, 3.5 എംഎം ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. വയർലെസ് കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതല് മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഇത് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈ-ഫൈ 6E, ബ്ലൂടൂത്ത് 6 പിന്തുണ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മാക്ബുക്ക് നിയോയിൽ ടച്ച് ഐഡിയുള്ള ഒരു മാജിക് കീബോർഡുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല മൾട്ടി-ടച്ച് ട്രാക്ക്പാഡും ഇതിലുണ്ട്.
