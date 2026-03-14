ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാവുന്ന ലാപ്ടോപ്പ്; മാക്ബുക്ക് നിയോ തുറക്കുന്ന വീഡിയോ
കമ്പനി ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പെട്ടന്ന് കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാവുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് മാക്ബുക്ക് നിയോ. മൾട്ടി ടച്ച് ട്രാക്ക് പാഡുള്ള ഒരു മാജിക് കീബോർഡും ബയോമെട്രിക് സംവിധാനത്തിനുള്ള ടച്ച്ഐഡിയും ഇതിലുണ്ട്.
Published : March 14, 2026 at 8:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഈ മാസം ആദ്യമാണ് ആപ്പിളിന്റെ മാക്ബുക്ക് നിയോ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. നിലവിലെ ലാപ്ടോപ്പുകളില് നിന്നും ഒട്ടനവധി ഫീച്ചറുകള് ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് കമ്പനി പുതിയ മാക്ബുക്ക് വിപണിയിലെത്തിച്ചത്. മൾട്ടി ടച്ച് ട്രാക്ക് പാഡുള്ള ഒരു മാജിക് കീബോർഡും ബയോമെട്രിക് സംവിധാനത്തിനുള്ള ടച്ച്ഐഡിയും ഇതിലുണ്ട്.
മാക്ബുക്ക് നിരയിലെ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ താങ്ങാവുന്ന വിലയുള്ള ലാപ്ടോപ്പാണിത്. ഇത്രയും കാലമായി ആപ്പിൾ നിർമ്മിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പെട്ടന്ന് കേടുപാടുകൾ നന്നാക്കാവുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് മാക്ബുക്ക് നിയോ എന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ടെക് റീ-നു സമീപകാലത്ത് പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏകദേശം ആറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മാക്ബുക്ക് നിയോയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നു. ഈ ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു മോഡുലാർ ലേഔട്ടും ഉപകരണത്തിലുടനീളം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പശയുടെ അഭാവവുമുണ്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
മാക്ബുക്ക് നിയോ ചേസിസ് തുറക്കുന്ന വീഡിയോ
മാക്ബുക്ക് നിയോയുടെ അലുമിനിയം ചേസിസ് തുറക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. മാക്ബുക്ക് എയറിലും മാക്ബുക്ക് പ്രോയിലും കാണപ്പെടുന്ന എട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടോർക്സ് (T3, T5, T8) സ്ക്രൂകൾ താഴെയുള്ള പാനലിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്താണ് ചേസിസ് തുറന്നത്. പാനൽ നീക്കം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളുടെ സാധാരണമായ വൃത്തിയുള്ളതും വ്യക്തമായി റൂട്ട് ചെയ്തതുമായ ഘടക ലേഔട്ടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കോംപാക്റ്റ് മദർബോർഡ് മാക്ബുക്ക് നിയോയിൽ ഉണ്ടെന്ന് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നു.
മദർബോർഡ്, ആന്റിന അസംബ്ലി, സ്പീക്കറുകൾ, ഓഡിയോ ജാക്ക്, സ്ക്രീൻ അസംബ്ലി, ബാറ്ററി, ട്രാക്ക്പാഡ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഉപയോക്താവിന് തന്നെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ടെക് റീ-നുവിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. സ്പീക്കറുകൾ നാല് സ്ക്രൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം ബാറ്ററി 18 സ്ക്രൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.
മുൻ മാക്ബുക്ക് മോഡലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നിയോ മിക്കവാറും ടേപ്പോ പശയോ ആന്തരികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ട്രാക്ക്പാഡ് കേബിളിനെ പ്രധാന ലോജിക് ബോർഡിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ ചെറിയ അളവിൽ പശ മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ.
കൂടാതെ, കീബോർഡ് വെവ്വേറെ നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് ആപ്പിൾ ഒരു ഔദ്യോഗിക റിപ്പയർ മാനുവൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കമ്പനിയുടെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മോഡലുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രധാന മാറ്റമാണ്. കാരണം കീബോർഡും ബാറ്ററിയും ഒരൊറ്റ ടോപ്പ്-കേസ് അസംബ്ലിയിൽ ബണ്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് ഒരു യൂണിറ്റായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ, റിപ്പയർ മാനുവലുകൾക്കും കീബോർഡുകൾക്കുമായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടലായ iFixit അവരുടെ YouTube ചാനൽ വഴി ഒരു വീഡിയോ പങ്കിട്ടു. പശകളോ ടേപ്പുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുപകരം സ്ക്രൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററികളും കീബോർഡും ഘടിപ്പിക്കുന്നത് പോലുള്ള മുൻ ലാപ്ടോപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ആപ്പിൾ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വീഡിയോ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസ വിപണിയിൽ മികവ് പുലർത്തണമെങ്കിൽ, ആപ്പിളിന്റെ മാക്ബുക്ക് നിയോ പോലുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകൾ വിൽക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ പോര. പൊട്ടിയ സ്ക്രീനുകൾ, കേടായ പോർട്ടുകൾ, കേടുപാടുള്ള ബാറ്ററികൾ, സ്റ്റിക്കി കീകൾ മുതലായവയെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂടെയായിരിക്കണമെന്ന് ഐഫിക്സിറ്റിലെ പ്രധാന ടിയർഡൗൺ ടെക്നീഷ്യനായ ഷഹ്റാം മൊഖ്താരി പറഞ്ഞു. ലെനോവോ തിങ്ക്പാഡ് കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ 10ൽ 10 പോയിന്റുകൾ നേടി.
സെൽഫ് സർവീസ് റിപ്പയർ സപ്പോർട്ട്
ആപ്പിളിന്റെ സെൽഫ് സർവീസ് റിപ്പയർ പ്രോഗ്രാമിൽ മാക്ബുക്ക് നിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് യഥാർത്ഥ ആപ്പിൾ ഭാഗങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിലും അംഗീകൃത സേവന ദാതാക്കളിലും ലഭ്യമായ അതേ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഉറവിടങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ടൂൾ കിറ്റുകൾ വാടകയായും ലഭിക്കും. മോഡുലാർ ലേഔട്ട്, സ്ക്രൂഡ്രൈവർ-സൗഹൃദ അസംബ്ലി, സ്വയം നന്നാക്കൽ പിന്തുണ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്, നന്നാക്കാൻ ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ലാപ്ടോപ്പായി മാക്ബുക്ക് നിയോയെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാത്തതിന് മുമ്പ് ആപ്പിളിന് വിമർശനമേറ്റു വാങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രധാന മാറ്റമാണ് ഇത്.
