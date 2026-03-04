ETV Bharat / automobile-and-gadgets

512 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, കൂടുതൽ വേഗതയേറിയ പെർഫോമൻസ്: ആപ്പിളിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയർ പുറത്തിറക്കി

സ്കൈ ബ്ലൂ, മിഡ്‌നൈറ്റ്, സ്റ്റാർലൈറ്റ്, സിൽവർ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയർ ലഭ്യമാണ്. പ്രീ-ഓർഡർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 7:45ന് ആരംഭിക്കും. മാർച്ച് 11 മുതൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാകും.

The MacBook Air (2026) comes in Sky Blue, Midnight, Starlight, and Silver colours. (Image Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 4, 2026 at 3:55 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോളവിപണികളിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയർ പുറത്തിറക്കി. 13 ഇഞ്ച്, 15 ഇഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഡിസ്‌പ്ലേ വലിപ്പങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. M5 ചിപ്‌സെറ്റുമായി വരുന്ന ഈ ലാപ്‌ടോപ്പ് 32 ജിബി വരെ റാമും 4 ടിബി സ്റ്റോറേജും, 12 മെഗാപിക്‌സൽ സെന്‍റർ സ്റ്റേജ് ക്യാമറയും, 70W വരെ ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 66.5Wh വരെ ബാറ്ററിയും നൽകും.

മാക്‌ഒഎസിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. കൂടാതെ ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയറിനൊപ്പം കമ്പനി മാക്ബുക്ക് പ്രോയുടെ 2026 മോഡലും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ മാക്‌ബുക്ക് എയറിന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

മാക്ബുക്ക് എയർ 2026: വില, ലഭ്യത
2026 മാക്ബുക്ക് പ്രോയ്‌ക്ക് സമാനമായി പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയറും വിവിധ റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. മാക്ബുക്ക് പ്രോ (2026) പോലെ, മാക്ബുക്ക് എയർ (2026) വിവിധ റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 13 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയുള്ള 16 ജിബി റാമും 512 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ബേസ് മോഡലിന് 1,19,900 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 15 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള 16 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 1,44,900 രൂപ മുതൽ വില ആരംഭിക്കുന്നു. ഇത് സ്കൈ ബ്ലൂ, മിഡ്‌നൈറ്റ്, സ്റ്റാർലൈറ്റ്, സിൽവർ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. മാക്ബുക്ക് എയറിന്‍റെ (2026) പ്രീ-ഓർഡർ ഇന്ന് (മാർച്ച് 4) വൈകുന്നേരം 7:45 ന് ആരംഭിക്കും. മാർച്ച് 11 മുതൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാകും.

മോഡൽവേരിയന്‍റ് വില കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
13 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ16GB + 512GBRs 1,19,900സ്‌കൈ ബ്ലൂ, മിഡ്‌നൈറ്റ്, സ്റ്റാർലൈറ്റ്, സിൽവർ
15 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ 16GB + 512GBRs 1,44,900

2026 മാക്ബുക്ക് എയർ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
13 ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് എയറിന് 304.1 മില്ലീമീറ്റർ വീതിയും 215 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവും 11.3 മില്ലീമീറ്റർ ഉയരവുമുണ്ട്. ഇതിന് 1.23 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. 15 ഇഞ്ച് മോഡലിന് 340.4mm വീതിയും 237.6mm ആഴവും 11.5mm വണ്ണവുമുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ ഭാരം 1.51 കിലോഗ്രാം ആണ്. 500 നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ2നെസും 1 ബില്യൺ നിറങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണയുമുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേയാണ് പുതിയ മാക്ബുക്ക് എയറിന്‍റെ സവിശേഷത.

10-കോർ സിപിയു ഉള്ള ഒരു M5 ചിപ്പാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഓരോ കോറിലും ന്യൂറൽ ആക്‌സിലറേറ്ററുള്ള 10-കോർ വരെ ജിപിയുവും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. M4 ഉള്ള മാക്ബുക്ക് എയറിനേക്കാൾ 4 മടങ്ങ് വേഗതയേറിയ പ്രകടനം M5 ഉള്ള പുതിയ മോഡൽ AI ടാസ്‌ക്കുകൾക്കായി നൽകുന്നുവെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. 32GB വരെ റാമും 4TB വരെ ഇന്റേണൽ SSD സ്റ്റോറേജും ഈ ഉപകരണത്തിനുണ്ട്.

ഡെസ്‌ക് വ്യൂ പിന്തുണയുള്ള 12 മെഗാപിക്‌സൽ സെന്‍റർ സ്റ്റേജ് ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂന്ന് മൈക്ക് അറേയും സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ, ഡോൾബി അറ്റ്‌മോസ് പിന്തുണയുള്ള സ്‌പീക്കർ യൂണിറ്റും ഇതിലുണ്ട്. എല്ലാ മോഡലുകളിലും ബ്ലൂടൂത്ത് 6, വൈ-ഫൈ 7, കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി ആപ്പിളിന്‍റെ ഇൻ-ഹൗസ് N1 വയർലെസ് നെറ്റ്‌വർക്കിങ് ചിപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, ആക്‌സസറികൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാക്ബുക്ക് എയറിൽ രണ്ട് തണ്ടർബോൾട്ട് 4 പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ രണ്ട് ബാഹ്യ ഡിസ്‌പ്ലേകൾ വരെ പിന്തുണയ്ക്കാനും കഴിയും. 2026 മോഡൽ മാക്ബുക്ക് എയർ 70W വരെ ചാർജിങ് പിന്തുണയോടെ 66.5Wh വരെ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് മാകോസ് ടഹോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

