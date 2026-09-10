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15 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 18 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ്: മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബാറ്ററിയുമായി വാർഷിക ഇവന്റിൽ തിളങ്ങി ആപ്പിളിന്റെ പുത്തൻ സ്മാർട്ട്വാച്ചുകൾ
പുതിയ ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകളും എഐ സവിശേഷതകളുമായാണ് ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചുകളായ വാച്ച് സീരീസ് 12 വാച്ച് അൾട്രാ 4 എന്നിവ പുറത്തിറക്കിയത്. വാച്ച് അൾട്രാ 4ന് ദൈർഘ്യമേറിയ ബാറ്ററി ലൈഫും ലഭിക്കും.
Published : September 10, 2026 at 7:17 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളായ ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ്, ഐഫോൺ ഡ്യുവോ എന്നിവ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോളവിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. "സർപ്രൈസ് ആൻഡ് ഷൈൻ" എന്ന് പേരിട്ട ഇവന്റിലെ പ്രധാന ആകർഷണം ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഐഫോൺ ഡ്യുവോ ആണ്. ഇതിനൊപ്പം കമ്പനി പുതിയ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളായ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12, ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രാ 4 എന്നിവയും, പുതിയ ഇയർബഡ്സായ എയർപോഡ്സ് 5 ഉം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ഹെൽത്ത്, ഫിറ്റ്നസ് സവിശേഷതകളും എഐ സവിശേഷതകളുമായാണ് വാച്ച് സീരീസ് 12, വാച്ച് അൾട്രാ 4 എന്നിവ പുറത്തിറക്കിയത്. രണ്ട് മോഡലുകളും വാച്ച് ഒഎസ് 27 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. ദൈനംദിന ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണത്തിനായി പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചിൽ 'റെഡിനസ് ആപ്പ്' അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർക്ക്ഔട്ട് സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേക സവിശേഷതയും ഇവയിലുണ്ട്. കൂടാതെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസിങും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു.
പുതിയ സെറാമിക് കേസ് ഓപ്ഷൻ വാച്ച് സീരീസ് 12ന്റെ ഒരു ആകർഷണം. അൾട്രാ 4 മോഡലിന് മെച്ചപ്പെട്ട ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. പുതിയ രണ്ട് സ്മാർട്ട്വാച്ചുകൾക്കും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12, ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രാ 4: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12ന് 56,900 രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം അൾട്രാ 4ന് 1,09,900 രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ട് സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും ഇപ്പോൾ പ്രീ-ഓർഡറിന് ലഭ്യമാണ്. 2026 സെപ്റ്റംബർ 18 മുതലാണ് ഇവ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
|മോഡൽ
|പ്രാരംഭ വില
|ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12
|56,900 രൂപ
|ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രാ 4
|1,09,900 രൂപ
ഡിസൈനും കളർ ഓപ്ഷനും
42mm, 46mm എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വലിപ്പത്തിൽ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12 ലഭ്യമാവും. ഇവ അലുമിനിയം, ടൈറ്റാനിയം, സെറാമിക് കേസ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അലുമിനിയം മോഡലുകൾ ഡാർക്ക് ബ്രോൺസ്, കറുപ്പ്, ലൈറ്റ് ഗോൾഡ്, സ്പേസ് ഗ്രേ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം ടൈറ്റാനിയം വേരിയന്റുകൾ റേഡിയന്റ് ഗോൾഡ്, നാച്ചുറൽ ടൈറ്റാനിയം നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. പുതിയ സെറാമിക് മോഡൽ പേൾ വൈറ്റ്, നൈറ്റ് ബ്ലൂ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
അതേസമയം ആപ്പിളിന്റെ വാച്ച് അൾട്രാ 4 നാച്ചുറൽ, ബ്ലാക്ക് ടൈറ്റാനിയം ഫിനിഷുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ട്രെയിൽ ലൂപ്പ്, ആൽപൈൻ ലൂപ്പ്, ഓഷ്യൻ ബാൻഡ് ഓപ്ഷനുകൾക്കായി കമ്പനി പുതിയ നിറങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു. ട്രെയിൽ ലൂപ്പ്, ആൽപൈൻ ലൂപ്പ്, ഓഷ്യൻ ബാൻഡ് ഓപ്ഷനുകൾക്കായി കമ്പനി പുതിയ നിറങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഷ്യൻ ബാൻഡുകൾ ഇപ്പോൾ അർദ്ധസുതാര്യ സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ അർദ്ധസുതാര്യ ഗ്രേ, കെൽപ്പ്, ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്.
ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12: സവിശേഷതകൾ
ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12ൽ നിരവധി പുതിയ സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. പുതിയ ഹെൽത്ത് സെൻസിങ് സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. ഇത് പുതിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹാർട്ട് സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഹാർട്ട് സെൻസർ വലുതും വൈദ്യുതി-കാര്യക്ഷമവുമായ പച്ച എൽഇഡികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദിവസം മുഴുവൻ ഓരോ അഞ്ച് സെക്കൻഡിലും ഹൃദയമിടിപ്പ് അളക്കുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. മുൻ മോഡലുകളേക്കാൾ 24 മടങ്ങ് HRV (Heart rate variability) അളക്കാൻ കാര്യക്ഷമമാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഹൃദയമിടിപ്പിലെ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ പോലും വോഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും അലേർട്ട് നൽകാനും പുതിയ വാച്ചിന് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ദൈനംദിന ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണത്തിനായി പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചിൽ 'റെഡിനസ് ആപ്പ്' അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിച്ച് 0 മുതൽ 10 വരെ റെഡിനസ് സ്കോറുകൾ നൽകുന്ന സംവിധാനമുണ്ട്. സമീപകാല പ്രവർത്തനം, പരിശീലന ലോഡ്, ഉറക്ക ഡാറ്റ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്താണ് സ്കോറുകൾ നൽകുന്നത്.
ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ വാച്ച് സീരീസ് 12ന് മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് 25 ശതമാനം വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് 24 മണിക്കൂർ വരെ ദൈനംദിന ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. വെറും 15 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 12 മണിക്കൂർ വരെ അധിക ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു.
വാച്ച് ഒഎസ് 27 വഴി ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12 സിരി എഐയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പുതിയ സിരി ആപ്പും സിരി മോഡുലാർ വാച്ച് ഫെയ്സും ആപ്പിൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സംഭാഷണങ്ങൾ തുടരാനും വാച്ച് ധരിച്ചുകൊണ്ട് കൈത്തണ്ടയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് കഴിവുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നു.
പുതിയ എസ് 11 ചിപ്സെറ്റിലാണ് ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പുതിയ ഓഡിയോ ഇന്റലിജൻസ് സവിശേഷതകൾ ഈ ചിപ്സെറ്റ് നകുന്നു. സൗണ്ട് റെക്കഗ്നിഷൻ, ലൈവ് റിവൈൻഡ്, സിരി റീക്യാപ്പ്, ഷാസം ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രാ 4: സവിശേഷതകൾ
ആപ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ കരുത്തുറ്റ സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ് വാച്ച് അൾട്രാ 4. ഇതിൽ വാച്ച് സീരീസ് 12ന് സമാനമായി ഹെൽത്ത് സെൻസിങ് സിസ്റ്റവും S11 ചിപ്സെറ്റും ഉണ്ട്. കൂടാതെ പുതിയ റെഡിനസ് സവിശേഷതയും ലഭിക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോക്താവിന്റെ ആക്റ്റിവിറ്റി, പരിശീലന ലോഡ്, ജീവൻ, ഉറക്ക ഡാറ്റ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്ത് റെഡിനസ് സ്കോർ നൽകുന്നു. എന്നാൽ സീരീസ് 12ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ദീർഘനേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഔട്ട്ഡോർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാണ് ഇത് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആപ്പിളിന്റെ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പെഡോമീറ്റർ മോഡലും മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. ഇൻഡോർ വർക്ക്ഔട്ടുകളിൽ ദൂര അളവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ദിവസം മുഴുവൻ കൂടുതൽ കൃത്യമായ സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് നൽകുന്നതിനും ഈ മാറ്റങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
വാച്ച് അൾട്രാ 4 വെറും 15 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 18 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിൽ 50 മണിക്കൂർ വരെയും ലോ പവർ മോഡിൽ 84 മണിക്കൂർ വരെയും ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കും.
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