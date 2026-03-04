ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മികച്ച വിഷ്വൽ അനുഭവം നൽകുന്ന മോണിറ്ററുകളുമായി ആപ്പിൾ: പുതിയ സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ പുറത്തിറക്കി
രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേകളുടെയും പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 7:45ന് ആപ്പിൾ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴി ആരംഭിക്കും. 2026 മാർച്ച് 11 മുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ലൊക്കേഷനുകളിലും ആപ്പിൾ അംഗീകൃത റീസെല്ലറുകളിലും ഡെലിവറി ആരംഭിക്കും.
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളിൽ ആപ്പിൾ സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേയുടെയും സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDR-ന്റെയും 2026 മോഡൽ പുറത്തിറക്കി. പുതിയ മോണിറ്ററുകൾ 27 ഇഞ്ച് 5K റെറ്റിന പാനലും മിനി LED ബാക്ക്ലൈറ്റിങുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് 5K റെറ്റിന XDR പാനലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക്, തണ്ടർബോൾട്ട് 5 കണക്റ്റിവിറ്റി, ഡെസ്ക് വ്യൂ പിന്തുണയുള്ള 12MP സെന്റർ സ്റ്റേജ് ക്യാമറ എന്നീ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്.
പുതിയ മോണിറ്ററുകൾ സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ചില ജോലികൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിഷ്വലും മികച്ച വർണ്ണവും ബ്രൈറ്റ്നെസും ആവശ്യമുള്ളവരെയാണ് XDR മോഡൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മാത്രമല്ല മാക്ബുക്ക് പ്രോ, മാക്ബുക്ക് എയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ, സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDR: വില, ലഭ്യത
സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്ലാസ് പതിപ്പിന് 1,89,900 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം ആപ്പിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റോറിൽ ഇതിന്റെ വില 1,77,900 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDR 3,99,900 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അതേസമയം എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റോറിൽ 3,87,900 രൂപയാണ് വില.
|മോഡൽ
|യഥാർത്ഥ വില
|എഡ്യുക്കേഷൻ സ്റ്റോർ വില
|സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ
|Rs 1,89,900 മുതൽ
|Rs 1,77,900 മുതൽ
|സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDR
|Rs 3,99,900 മുതൽ
|Rs 3,87,900 മുതൽ
രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേകളുടെയും പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ഇന്ന് (മാർച്ച് 4) ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 7:45ന് ആപ്പിൾ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ആപ്പ് വഴിയും ആരംഭിക്കും. 2026 മാർച്ച് 11 മുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ലൊക്കേഷനുകളിലും ആപ്പിൾ അംഗീകൃത റീസെല്ലറുകളിലും യൂണിറ്റുകളുടെ ഷിപ്പിംഗ് ലഭ്യമാകും. ഇതോടൊപ്പം, ആപ്പിൾ അനുയോജ്യമായ ആക്സസറികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ടച്ച് ഐഡിയും ന്യൂമെറിക് കീപാഡും ഉള്ള മാജിക് കീബോർഡിന് 19,500 രൂപയും മാജിക് ട്രാക്ക്പാഡിന് 14,500 രൂപയും മാജിക് മൗസിന് 9,500 രൂപയുമാണ് വില. സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേയും സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDR മോണിറ്ററുകളും കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
|ആക്സസറികൾ
|വില
|ടച്ച് ഐഡിയും ന്യൂമെറിക് കീപാഡും
ഉള്ള മാജിക് കീബോർഡ്
|Rs 19,500
|മാജിക് ട്രാക്ക്പാഡ്
|Rs 14,500
|മാജിക് മൗസ്
|Rs 9,500
സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ, സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDR: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ടിൽറ്റ്-അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്റ്റാൻഡുള്ള സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് 478.5 x 622.7 x 168mm അളവുകളും 6.31kg ഭാരവുമുണ്ട്. ടിൽറ്റ്-ഉം ഉയരവും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സ്റ്റാൻഡുള്ള സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDR-ന് 583.2 x 622.7 x 213.7mm വരെ അളവുകളും 8.48 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്. സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 5,120 x 2,880 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള 27 ഇഞ്ച് 5K റെറ്റിന പാനൽ, 218ppi പിക്സൽ സാന്ദ്രത, ആകെ 14 ദശലക്ഷത്തിലധികം പിക്സലുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഇത് 60Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 600 nits വരെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്, ഒരു ബില്യൺ നിറങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ, P3 വൈഡ് കളർ ഗാമട്ട്, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് വൈറ്റ് ബാലൻസ് യാന്ത്രികമായി ക്രമീകരിക്കുന്ന ട്രൂ ടോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയുണ്ട്.
സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDR-ലും അതേ 27-ഇഞ്ച് 5K റെസല്യൂഷനും 218ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയും ഉണ്ട്. എന്നാൽ കൂടുതൽ കൃത്യമായ ബ്രൈറ്റ2നെസ് നിയന്ത്രണത്തിനും കോൺട്രാസ്റ്റിനും വേണ്ടി 2,304 ലോക്കൽ ഡിമ്മിങ് സോണുകളുള്ള ഒരു മിനി-LED ബാക്ക്ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 1,000 nits വരെ SDR തെളിച്ചം, 2,000 nits വരെ പീക്ക് HDR തെളിച്ചം എന്നിവ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് P3, Adobe RGB വൈഡ് കളർ ഗാമട്ടുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോ, വീഡിയോ വർക്കുകൾക്ക് നന്നായി യോജിക്കുന്നു.
രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേകളിലും ഡെസ്ക് വ്യൂ പിന്തുണയുള്ള 12MP സെന്റർ സ്റ്റേജ് ക്യാമറ ഉൾപ്പെടുന്നു. വീഡിയോ കോളുകൾക്കിടയിൽ സെന്റർ സ്റ്റേജ് ഉപയോക്താവിനെ യാന്ത്രികമായി കേന്ദ്രീകൃതമായി നിലനിർത്തുന്നു. അതേസമയം ഡെസ്ക് വ്യൂ ഡെസ്ക് പ്രതലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കാഴ്ച നൽകുന്നു. അവതരണങ്ങൾക്കും ട്യൂട്ടോറിയലുകൾക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ദിശാസൂചന ബീംഫോമിങും ഉയർന്ന സിഗ്നൽ-ടു-നോയ്സ് അനുപാതവുമുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡിയോ-ഗുണനിലവാരമുള്ള മൂന്ന്-മൈക്രോഫോൺ അറേയാണ് ഓഡിയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഫോഴ്സ്-കാൻസലിങ് വൂഫറുകളും വൈഡ് സ്റ്റീരിയോ ശബ്ദവുമുള്ള ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യതയുള്ള ആറ്-സ്പീക്കർ സിസ്റ്റത്തിനൊപ്പം ഇത് വരുന്നു.
ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഉള്ളടക്കം പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീക്കറുകൾ സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ വൂഫറുകൾ മുൻ തലമുറയേക്കാൾ 30 ശതമാനം വരെ ആഴത്തിലുള്ള ബാസ് നൽകുമെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു. രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേകളും "ഹേ സിരി" വോയ്സ് കമാൻഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി, സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേയിലും സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDR-ലും 120Gbps വരെ ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ വേഗത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തണ്ടർബോൾട്ട് 5 പോർട്ടുകളും 10Gbps വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് യുഎസ്ബി-സി പോർട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു തണ്ടർബോൾട്ട് 5 പോർട്ട് ഹോസ്റ്റ് ഉപകരണത്തിലേക്കുള്ള അപ്സ്ട്രീം കണക്ഷനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ഹൈ-സ്പീഡ് ആക്സസറികൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഡെയ്സി-ചെയിനിങ് അധിക ഡിസ്പ്ലേകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഒരു ഡൗൺസ്ട്രീം പോർട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
പെരിഫറലുകൾ, സ്റ്റോറേജ് ഉപകരണങ്ങൾ, നെറ്റ്വർക്കിങ് ആക്സസറികൾ എന്നിവയ്ക്കായി യുഎസ്ബി-സി പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഏകദേശം 60 ദശലക്ഷം പിക്സലുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് നാല് സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റുകൾ വരെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആപ്പിൾ പറയുന്നു. സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ, ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തണ്ടർബോൾട്ട് 5 പ്രോ കേബിൾ വഴി 96W വരെ ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 14 ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് പ്രോ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDR 140W വരെ ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കും.
16 ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് പ്രോ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേകളും macOS Tahoe 26.3.1 അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന Apple Silicon Mac കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മോഡലുകളിൽ MacBook Pro (2021 ഉം അതിനുശേഷമുള്ളതും), MacBook Air (2020 ഉം അതിനുശേഷമുള്ളതും), Mac Studio, Mac mini, Mac Pro, 24-ഇഞ്ച് iMac (2021 ഉം അതിനുശേഷമുള്ളതും) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. iPadOS 26.3.1 അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ളതും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുയോജ്യമായ iPad മോഡലുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
എം1 മുതൽ എം3 വരെയുള്ള ചിപ്പുകളുള്ള മാക്കുകൾ 60Hz വരെ സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDR-നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അതേസമയം പുതിയ മോഡലുകൾ പൂർണ്ണ 120Hz പുതുക്കൽ നിരക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. M5-പവർ ചെയ്ത ഐപാഡ് പ്രോയും 120Hz ഔട്ട്പുട്ടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അതേസമയം മറ്റ് അനുയോജ്യമായ ഐപാഡുകൾ 60Hz ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേയും സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ XDR-ഉം ടിൽറ്റ്-ഉം ഉയരം-ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സ്റ്റാൻഡുമായി ലഭ്യമാണ്. ഇത് -5 മുതൽ +25 ഡിഗ്രി വരെ ടിൽറ്റ് ശ്രേണിയും 105mm വരെ ഉയര ക്രമീകരണവും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, പോർട്രെയിറ്റ് ഓറിയന്റേഷനുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 100 x 100mm VESA മൗണ്ട് അഡാപ്റ്ററും രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും ലഭ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ടിൽറ്റ്-ഒൺലി സ്റ്റാൻഡ് ഓപ്ഷനും സ്റ്റുഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
