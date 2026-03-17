ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ആക്റ്റീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ: ആപ്പിളിന്‍റെ 'എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2ൽ അഡാപ്റ്റീവ് ഓഡിയോ, സംഭാഷണ അവബോധം, വോയ്‌സ് ഐസൊലേഷൻ, തത്സമയ വിവർത്തനം തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. മുൻതലമുറ അപേക്ഷിച്ച് ANC 1.5 മടങ്ങ് മികച്ചതാണ് ഇത്.

The AirPods Max 2 comes with 1.5 times better ANC. (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 17, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ടെക്‌ ഭീമൻ ആപ്പിളിന്‍റെ എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ആപ്പിളിൻ്റെ H2 ചിപ്പുമായാണ് പുതിയ ഉപകരണം എത്തിയത്. കൂടാതെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ആക്റ്റീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷനും(ANC) ഇതിലുണ്ട്. മുൻതലമുറ എയർപോഡ് മാക്‌സിനെ അപേക്ഷിച്ച് 1.5 മടങ്ങ് മികച്ചതാണ് പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയത്.

കൂടാതെ, എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2 -ൽ അഡാപ്റ്റീവ് ഓഡിയോ, സംഭാഷണ അവബോധം, വോയ്‌സ് ഐസൊലേഷൻ, തത്സമയ വിവർത്തനം തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. ഇത് ആപ്പിൾ ആദ്യമായാണ് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോഡ്‌കാസ്റ്റർമാർക്കും സംഗീതജ്ഞർക്കും കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കും എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2 അനുയോജ്യമാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ ഉപയോക്താക്കളെ അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവിറ്റി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും സ്റ്റുഡിയോ നിലവാരമുള്ള ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ പരാമർശിക്കുന്നു.

ആപ്പിൾ എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2: വില, ലഭ്യത
എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2ൻ്റെ വില 67,900 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. മിഡ്‌നൈറ്റ്, സ്റ്റാർലൈറ്റ്, ബ്ലൂ, പർപ്പിൾ, ഓറഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 30ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ ലഭ്യമാണ്. ആപ്പിളിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് (apple.com/in) അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ആപ്പ് വഴി 2026 മാർച്ച് 25 ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ സന്ദർശിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കാം.

The Digital Crown on the AirPods Max2 allows users to capture photos and record videos. (Image Credit: Apple)

എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2ന് ആപ്പിൾകെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാനുകളും ലഭിക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഉൽപ്പന്നത്തിനായുള്ള AppleCare+ പ്ലാനോ ഒന്നിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് AppleCare One (യുഎസിൽ മാത്രം ലഭ്യമാണ്) തിരഞ്ഞെടുക്കാം. രണ്ട് പ്ലാനുകളിലും ആക്‌സിഡൻ്റ് കവറേജ് (ഡ്രോപ്പുകൾ, സ്പില്ലുകൾ), മോഷണം/നഷ്ട സംരക്ഷണം, ബാറ്ററി റീപ്ലേസ്‌മെൻ്റ് സേവനം, ആപ്പിൾ വിദഗ്ധരുടെ 24/7 പിന്തുണ എന്നിവ ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല, പുതിയ വരിക്കാർക്ക് എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2 വാങ്ങുന്നതിലൂടെ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ആപ്പിൾ മ്യൂസിക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.

ആപ്പിൾ എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മുൻ തലമുറ എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സിൽ ഉള്ള എച്ച് 1 ചിപ്പിന് പകരമായി ഒരു എച്ച് 2 ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുൻഗാമിയെ അപേക്ഷിച്ച് 1.5 മടങ്ങ് മെച്ചപ്പെട്ട ANC ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. ഈ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ANC ഹെഡ്‌ഫോണുകളെ എയർപ്ലെയിൻ എഞ്ചിനുകൾ, യാത്രക്കാരുടെ ശബ്ദം എന്നിവ പോലുള്ള നോയിസുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.

പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസിങിനൊപ്പം ട്രാൻസ്‌പാരൻസി മോഡും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓഡിയോ ശബ്ദത്തെ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമാക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ അവരുടെ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുന്നുവെന്ന് ആപ്പിൾ പരാമർശിക്കുന്നു.

Airpods Max 2 in five colour options. (Image Credit: Apple)

എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2 ക്ലീനർ ഓഡിയോയ്‌ക്കായി ഒരു പുതിയ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ആംപ്ലിഫയർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ ഉള്ളടക്കം മുൻപത്തേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. യുഎസ്ബി-ടൈപ്പ് സി കേബിളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് 24-ബിറ്റ്, 48 kHz നഷ്ടരഹിതമായ ഓഡിയോയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് ഹെഡ്‌ഫോണിൻ്റെ കഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സംഗീത സ്രഷ്‌ടാക്കളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു.

IOS, macOS, iPadOS ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉടനീളം ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രതികരണശേഷിയുള്ളതും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ അനുഭവമാക്കുന്ന വയർലെസ് ഓഡിയോ ലേറ്റൻസി കുറയ്ക്കുന്നത് ഹെഡ്‌ഫോണുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2 അഡാപ്റ്റീവ് ഓഡിയോ, സംഭാഷണ അവബോധം, തത്സമയ വിവർത്തനം, വോയ്സ് ഐസൊലേഷൻ തുടങ്ങിയ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ തത്സമയ വിവർത്തന സവിശേഷത എല്ലാ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും ലഭ്യമായേക്കില്ല.

ഹെഡ്‌ഫോണിൽ നിലവിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്രൗണിൻ്റെ സഹായത്തോടെ, ഐഫോണിലോ ഐപാഡിലോ ക്യാമറ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫോട്ടോകളെടുക്കാനോ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനോ കഴിയും. മാത്രമല്ല, എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2ൽ ലൗഡ് സൗണ്ട് റിഡക്ഷൻ, വ്യക്തിഗതമാക്കിയ വോളിയം, സിരി ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

TAGGED:

APPLE AIRPODS MAX 2 PRICE
APPLE AIRPODS MAX 2 FEATURES
ആപ്പിൾ എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2
APPLE HEADPHONE
APPLE LAUNCHES AIRPODS MAX 2

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.