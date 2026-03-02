ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മാഗ്‌സേഫ് ചാർജിങും ശക്തിയേറിയ A19 ചിപ്‌സെറ്റും: ഐഫോൺ 17 സീരിസിലേക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഫോണുമായി ആപ്പിൾ

6.1 ഇഞ്ച് OLED സ്‌ക്രീൻ, 48 മെഗാപിക്‌സൽ ക്യാമറ, 512ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജ്, A19 ചിപ്പ്, മാഗ്‌സേഫ് പിന്തുണ, സെറാമിക് ഷീൽഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ പുതിയ ഐഫോൺ 17ഇയിലുണ്ട്. കൂടുതലറിയാം...

APPLE IPHONE 17E PRICE APPLE IPHONE 17E FEATURES ഐഫോൺ 17ഇ വില ആപ്പിൾ
iPhone 17e Launched in India With MagSafe, Ceramic Shield and A19 Chip (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 2, 2026 at 8:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്‍റെ പുതുതലമുറ ഐഫോൺ സീരിസിലെ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ള മോഡലായ ഐഫോൺ 17e പുറത്തിറക്കി. ഐഫോൺ 17 പരമ്പരയിലെ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ഐഫോൺ 16eയുടെ പിൻഗാമിയായ ഐഫോൺ 17e പുതിയ A19 ചിപ്പ്, മാഗ്‌സേഫ് പിന്തുണ, സെറാമിക് ഷീൽഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചില ശ്രദ്ധേയമായ അപ്‌ഗ്രേഡുകളുമായാണ് വരുന്നത്.

നോച്ച് ഉള്ള 60Hz 6.1 ഇഞ്ച് OLED സ്‌ക്രീനും 48 മെഗാപിക്‌സൽ പിൻ ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. 256GBയുടെ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് ഇത് മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഐഫോൺ 17eയുടെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

ഐഫോൺ 17e: വില
ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 17eയുടെ 256 ജിബി ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 64,900 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില. 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 84,900 രൂപയാണ് വില. കറുപ്പ്, സോഫ്റ്റ് പിങ്ക്, വെള്ള എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ ഐഫോൺ 17e മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ആപ്പിളിന്‍റെ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും ഇന്ത്യയിലെ അംഗീകൃത റീട്ടെയിലർമാർ വഴിയും മാർച്ച് 11 മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും.

ഐഫോൺ 17e: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മുൻഗാമിയെപ്പോലെ ഐഫോൺ 17e ഒരു ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ+ഇസിം) സ്മാർട്ട്‌ഫോണാണ്. ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് iOS 26 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ഐഫോൺ 16e മോഡലിന്‍റെ അതേ 6.1-ഇഞ്ച് (1,170×2,532 പിക്‌സൽ) സൂപ്പർ റെറ്റിന XDR (OLED) ഡിസ്‌പ്ലേ, ട്രൂ ടോൺ, 800 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്. ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 17e-യിൽ സെറാമിക് ഷീൽഡ് 2 സംരക്ഷണം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഐഫോൺ 16e-യിലെ ഗ്ലാസുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 3 മടങ്ങ് മികച്ച സ്‌ക്രാച്ച് പ്രതിരോധം നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

TAGGED:

APPLE IPHONE 17E PRICE
APPLE IPHONE 17E FEATURES
ഐഫോൺ 17ഇ വില
ആപ്പിൾ
APPLE IPHONE 17E LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.