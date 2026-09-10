ETV Bharat / automobile-and-gadgets

സിരി എഐ പിന്തുണയിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ പ്രീമിയം ഇയർബഡ്‌സ്: ആപ്പിൾ എയർപോഡ്‌സ് 5ന്‍റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം

എയർപോഡ്‌സ് 4നെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ഇയർബഡ്‌സിന് 50 ശതമാനം വരെ ബാഹ്യ ശബ്‌ദം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ആക്‌ടീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ, ട്രാൻസ്‌പാരൻസി മോഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്.

APPLE LATEST EARBUDS AIRPODS 5 PRICE AIRPODS 5 FEATURES ആപ്പിൾ എയർപോഡ്‌സ് 5
AirPods 5 deliver the industry’s best Active Noise Cancellation in an open-ear design (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2026 at 11:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഐഫോൺ ഡ്യുവോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോഡലുകളുമായി ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 18 സീരിസ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോളവിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം കമ്പനി പുതിയ ഇയർബഡ്‌സായ എയർപോഡ്‌സ് 5, പുതിയ സ്‌മാർട്ട് വാച്ചുകളായ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12, ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രാ 4 എന്നിവയും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വയർലെസ് ചാർജിംഗ് കേസോടെയും പുതിയ ഇയർബഡ്‌സ് ലഭ്യമാണ്.

ആക്‌ടീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ (ANC), അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത അക്കൗസ്റ്റിക് ആർക്കിടെക്‌ചർ, പുതിയ ഓഡിയോ സവിശേഷതകൾ എന്നിവയോടെയാണ് ആപ്പിളിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇയർബഡ്‌സ്‌ ആയ 'എയർപോഡ്‌സ് 5' വിപണിയിലെത്തിയത്. ആക്‌ടീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ സവിശേഷതയുള്ള എയർപോഡ്‌സ് 4 നെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ഇയർബഡ്‌സിന് 50 ശതമാനം വരെ ബാഹ്യ ശബ്‌ദം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.

അടുത്ത തലമുറ അഡാപ്റ്റീവ് ഇക്യു വഴി ഇതിന് മെച്ചപ്പെട്ട ശബ്‌ദ നിലവാരവും ആർക്കും സുഖമായി ധരിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ മികച്ച ഫിറ്റും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. എയർപോഡ്‌സ് 5 ഹാൻഡ്‌സ്-ഫ്രീ സിരി AI സവിശേഷതകളും ലൈവ് ട്രാൻസ്ലേഷനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതിന് മറ്റ് ഏതെല്ലാം സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

APPLE LATEST EARBUDS AIRPODS 5 PRICE AIRPODS 5 FEATURES ആപ്പിൾ എയർപോഡ്‌സ് 5
Battery life is improved with AirPods 5 with Wireless Charging Case, delivering up to five hours of playback with ANC on a single charge. (Image Credit: Apple)

ആപ്പിൾ എയർപോഡ്‌സ് 5: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത

ആപ്പിൾ എയർപോഡ്‌സ് 5ന് 14,900 രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വില വരുന്നത്. അതേസമയം വയർലെസ് ചാർജിംഗ് കേസുള്ള എയർപോഡ്‌സ് 5 ന് 17,900 രൂപയുമാണ് വില. രണ്ട് മോഡലുകളും മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ലഭ്യമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 18 മുതൽ ഇതിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. ഇതിന് യുഎസിൽ $129 (ഏകദേശം 12,300 രൂപ) ഉം, വയർലെസ് ചാർജിംഗ് കേസുള്ള എയർപോഡ്‌സ് 5 ന് $149 (ഏകദേശം 14,200 രൂപ) വിലയുണ്ട്. യുഎസ് വിപണിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അൽപ്പം കൂടെ വില വർധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയർപോഡ്‌സ് 5 ചാർജിങ് കേസുമായാണ് വരുന്നത്. അതേസമയം ഉയർന്ന പതിപ്പിൽ വയർലെസ് ചാർജിങ് കേസ് ചേർക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേതിൽ സ്റ്റെംസിലെ വോളിയം നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ?

ആക്ടീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഉള്ള ആപ്പിളിന്‍റെ എയർപോഡ്‌സ് 5-ൽ മുൻ മോഡലായ എയർപോഡ്സ് 4-നേക്കാൾ 50 ശതമാനം വരെ ബാഹ്യ ശബ്‌ദം കുറവായിരിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇയർബഡ്‌സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനിടെ ഉപയോക്താവ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മീഡിയ വോളിയം കുറയ്ക്കുന്ന അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത ട്രാൻസ്പരൻസി മോഡ്, അഡാപ്റ്റീവ് ഓഡിയോ, സംഭാഷണ അവയർനെസ് എന്നിവയും ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓഡിയോയ്‌ക്കായി, എയർപോഡ്സ് 5-ന് ഒരു പുതിയ മൾട്ടിപോർട്ട് അക്കൗസ്റ്റിക് ആർക്കിടെക്ചറും അടുത്ത തലമുറ അഡാപ്റ്റീവ് ഇക്യുവും ലഭിക്കുന്നു.

APPLE LATEST EARBUDS AIRPODS 5 PRICE AIRPODS 5 FEATURES ആപ്പിൾ എയർപോഡ്‌സ് 5
AirPods 5 with Wireless Charging Case feature a force sensor with volume swipe to quickly adjust volume on the stem. (Image Credit: Apple)

വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് ചെവിയുടെ ആകൃതി മാറുമ്പോൾ, ആർക്കും സുഖമായി ധരിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ മികച്ച ഫിറ്റോടെയാണ് എയർപോഡ്‌സ് 5 പുറത്തിറക്കിയത്. വ്യക്തിഗതമാക്കിയ സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോയെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സിരി എഐ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഐഫോണുമായി ജോടിയാക്കുമ്പോൾ എഐ ഹാൻഡ്‌സ്-ഫ്രീ അനുഭവം ലഭിക്കും. പുതിയ ഇയർബഡ്‌സ് ധരിച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തല കുലുക്കിയും ആംഗ്യം കാണിച്ചും സിരിയോട് സംസാരിക്കാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും. അതേസമയം ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസുള്ള അനുയോജ്യമായ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളുമായി ജോഡിയാക്കുമ്പോൾ ഇയർബഡുകളിലൂടെ വിവർത്തനം ചെയ്ത സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ലൈവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫീച്ചർ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കും.

വയർലെസ് ചാർജിങ് കേസുള്ള എയർപോഡ്‌സ് 5 ഉപയോഗപ്രദമായ മറ്റൊരു സവിശേഷത കൂടെ ചേർക്കുന്നു. മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ സ്വൈപ്പ് ചെയ്‌ത് വോളിയം ക്രമീകരിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്‌സ് സെൻസർ ഇതിലുണ്ട്. ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്‌ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ANC പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതിന് ശേഷം അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ പ്ലേബാക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം കേസിൽ വെയ്‌ക്കുമ്പോൾ 22 മണിക്കൂർ വരെ ഉപയോഗിക്കാം.

പൊടി, വിയർപ്പ്, വെള്ളം പോലുള്ള ഘടകങ്ങളായാൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആപ്പിളിന്‍റെ പുതിയ ഇയർബഡ്‌സ് നിർമ്മിച്ചത്. വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന കേസിൽ പുനരുപയോഗിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്, ബാറ്ററിയിൽ പുനരുപയോഗിച്ച കൊബാൾട്ട് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പുനരുപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. എല്ലാ സവിശേഷതകളും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുമായി എയർപോഡ്‌സ് 5 ജോടിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Also Read:

  1. 15 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്‌താൽ 18 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ്: മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബാറ്ററിയുമായി വാർഷിക ഇവന്‍റിൽ തിളങ്ങി ആപ്പിളിന്‍റെ പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചുകൾ
  2. ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ 'ഐഫോൺ ഡ്യുവോ' വിപണിയിൽ
  3. ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരീസ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി; വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം

TAGGED:

APPLE LATEST EARBUDS
AIRPODS 5 PRICE
AIRPODS 5 FEATURES
ആപ്പിൾ എയർപോഡ്‌സ് 5
AIRPODS 5 LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.