സാംസങിനും ഹുവായ്‌ക്കും എതിരാളി! ആപ്പിളിന്‍റെ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ വരുന്നു; 'ഐഫോൺ 18 അൾട്ര' ആയിരിക്കുമോ?

ആപ്പിൾ ആരാധകർ വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ സെപ്റ്റംബറില്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചന. ഇത് 'ഐഫോൺ 18 അൾട്ര' ആയിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

Apple's Foldable Tipped to Launch as 'iPhone Ultra' (Image credit: Mark Gurman via Apple Track)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 11:11 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിള്‍ ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഐഫോണ്‍ ഫോള്‍ഡബിൾ. ഇതുവരെ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വിലയേറിയ മോഡല്‍ ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഫോള്‍ഡിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകൾ, വിലനിർണ്ണയം, ഹാർഡ്‌വെയർ ഉൾപ്പെടെ പല അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. 2026 സെപ്റ്റംബറില്‍ തന്നെ ഈ ഫോണ്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നും വിവരമുണ്ടായിരുന്നു.

റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇത് ഐഫോൺ ഫോൾഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിലും, മറ്റൊരു ചോർച്ച സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു പേരിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം എന്നാണ്. എന്നാൽ ആപ്പിൾ ഇതുവരെ ഉപകരണം ഏതായിരിക്കുമെന്നോ, എന്ത് പേരിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നോ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ആപ്പിളിന്‍റെ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന്‍റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
ടിപ്സ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റന്‍റ് ഡിജിറ്റലിന്‍റെ (ചൈനീസിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്‌തത്) വെയ്‌ബോ പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷനുകളോടെ ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ 256 ജിബി വേരിയന്‍റിന് CNY 15,999 (ഏകദേശം 2,14,400 രൂപ), 512 ജിബിക്ക് CNY 17,999 (ഏകദേശം 2,41,100 രൂപ), 1TBക്ക് CNY 19,999 (ഏകദേശം 2,67,900 രൂപ) എന്നിങ്ങനെ വില വരും. നിലവിലെ വിനിമയ നിരക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ വിലകൾ ഏകദേശം യഥാക്രമം $2,330 (ഏകദേശം 2,15,200 രൂപ), $2,621 (ഏകദേശം 2,42,100 രൂപ), $2,913 (ഏകദേശം 2,69,100 രൂപ) എന്നിങ്ങനെയാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് വിപണികളിലെ വിലയിൽ ആപ്പിൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് മാക് വേൾഡ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഐഫോൺ 17 പ്രോയുടെ 256 ജിബി വേരിയന്‍റിന് യുഎസിൽ $1,099 (ഏകദേശം 1,01,500 രൂപ) ആണ് വില. അതേസമയം ചൈനയിൽ CNY 8,999 (ഏകദേശം 1,20,600 രൂപ) ആണ് വില.

Apple iPhone Fold CAD renders (Image Credit: YouTube/ Front Page Tech)

സമാനമായി വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഐഫോണിന്‍റെ 256 ജിബി മോഡലിന് ഏകദേശം $1,999 (ഏകദേശം 1,84,700 രൂപ) മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 512 ജിബി, 1 ടിബി വേരിയന്‍റുകൾക്ക് $2,199 (ഏകദേശം 2,03,100 രൂപ) ഉം $2,399 (ഏകദേശം 2,21,600 രൂപ) ഉം വില വരാം.

അതേസമയം, മറ്റൊരു വെയ്‌ബോ ഉപയോക്താവായ വൈലാബ് (ചൈനീസിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്‌തത്) ഉപകരണത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പേരിടൽ തന്ത്രം നിർദ്ദേശിച്ചു. ആപ്പിൾ ഇതിനെ ഐഫോൺ ഫോൾഡിന് പകരം ഐഫോൺ അൾട്രാ എന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രാ പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും അതിന്‍റെ എം-സീരിസ് ചിപ്പുകളുടെ അൾട്രാ പതിപ്പുകൾക്കും ആപ്പിൾ അൾട്രാ ബ്രാൻഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ഈ പേര് യോജിക്കും.

അതേ ടിപ്‌സ്റ്റർ 10,000 യുവാൻ (ഏകദേശം 1,34,100 രൂപ) എന്ന കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭ വില പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് ചോർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഈ കണക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. കൂടാതെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. മടക്കാവുന്ന ഐഫോണിനായി 12 ജിബി റാം മൊഡ്യൂളുകൾ സാംസങിന് നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് ദി ബെല്ലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഐഫോൺ എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ പോലുള്ള മറ്റ് ആപ്പിൾ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകൾക്കുള്ള മെമ്മറി കോൺഫിഗറേഷനുമായി ഇത് പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

