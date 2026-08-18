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ആപ്പിൾ ആരാധകർക്ക് നിരാശ; ഐഫോൺ ഫോൾഡിന്‍റെ ലഭ്യത വൈകിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ, കാരണം ഇങ്ങനെ

ആപ്പിളിന്‍റെ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഫോണായ ഐഫോൺ ഫോൾഡിന്‍റെ റീട്ടെയിൽ ലഭ്യതയിൽ കാലതാമസം നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാമെന്ന് ചാനൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്. വിതരണ ശൃംഖല, പരിശോധന, വിലനിർണ്ണയം എന്നിവയിലെ തടസങ്ങൾ ലഭ്യതയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് സൂചന.

IPHONE FOLD LEAKS IPHONE 18 SERIES FOLDABLE IPHONE ഐഫോൺ ഫോൾഡ്
In picture: Apple iPhone Fold CAD renders (Image Credit: YouTube/ Front Page Tech)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 5:39 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ അടുത്ത മാസം (2026 സെപ്‌റ്റംബർ) ഐഫോൺ 18 സീരീസിനൊപ്പം പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണെന്നാണ് സൂചന. ഇതിന് ഐഫോൺ ഫോൾഡെന്ന് വിളിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലോഞ്ചിന് ഒരു മാസം മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ ഈ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഉടനടി ലഭ്യമായേക്കില്ലെന്ന് ചൈന ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു വിതരണക്കാരൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ചാനൽ ന്യൂസിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആപ്പിളിന് ഫോൾഡബിളിന്‍റെ വിതരണ ശൃംഖല, പരിശോധന, വിലനിർണ്ണയം എന്നിവയിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും അതിനാൽ ഈ ഉപകരണം ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ റീട്ടെയിലിൽ എത്താൻ മാസങ്ങൾ എടുത്തേക്കാമെന്നും വിതരണക്കാരൻ പറയുന്നു. വിതരണ, വിലനിർണ്ണയ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് കാലതാമസത്തിന് കാരണമെന്ന് വിതരണക്കാരൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനകം നിർമ്മിച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡലുകളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും പ്രസ്‌താവനയുണ്ട്.

സ്ഥിരീകരിച്ച് നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ടെലികോം കാരിയറുകളും പ്രധാന റീട്ടെയിലറും ഐഫോൺ ഫോൾഡിന്‍റെ ലോഞ്ചിന് ശേഷമുണ്ടായേക്കാവുന്ന വിൽപ്പനയിലെ കാലതാമസം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതിനർത്ഥം ഐഫോൺ 18 സീരീസ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഐഫോൺ ഫോൾഡ് റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിൽ ലഭ്യമാകില്ല എന്നാണ്. ചോർന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ആദ്യം യുഎസ് വിപണിയിലായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക. തുടർന്ന് ചൈന പോലുള്ള പ്രധാന വിപണികളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും.

ആപ്പിൾ എല്ലാ വിപണികളിലും ഐഫോൺ 18 സീരീസിനൊപ്പം ഒരേസമയം ഐഫോൺ ഫോൾഡും പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രശസ്‌ത അനലിസ്റ്റ് മിങ്-ചി കുവോ അവകാശപ്പെടുന്നത്. വിതരണം പരിമിതമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹവും സമ്മതിക്കുന്നു. 2017ലെ ഐഫോൺ X ന് സമാനമായ ലോഞ്ച് പാറ്റേൺ ആണ് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബറിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തെങ്കിലും ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു അന്ന് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തിയത്.

കുവോ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 2026ന്‍റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ 7 മുതൽ 8 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വരെ മാത്രമേ ഉത്പാദിപ്പിക്കൂ. അതേസമയം മൂന്നാം പാദത്തിൽ 5 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വരെ മാത്രമേ ഉത്പാദിപ്പിക്കൂ. ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയുടെ ഏകദേശം 20 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടും. കൂടാതെ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവ പുറത്തിറങ്ങിയതിനുശേഷം ഐഫോൺ ഫോൾഡ് പുറത്തിറങ്ങുമെന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്ന് ബ്ലൂംബെർഗിന്‍റെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ തത്സമയ ചോദ്യോത്തര സെഷനിൽ നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

ലോഞ്ച് സമയത്ത് വില പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കില്ല

സെപ്റ്റംബറിലെ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റിൽ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ഫോൾഡിന്‍റെ വില വെളിപ്പെടുത്തില്ലെന്നാണ് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട്. മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിലുള്ളതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലുകൾക്ക് നിലവിലുള്ള ഐഫോൺ മോഡലുകളേക്കാൾ വില ഗണ്യമായി ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ, ഐഫോൺ ഫോൾഡിന് സാംസങ് ഗാലക്‌സി ഫോൾഡ് 8 നെക്കാൾ ഏകദേശം 700 ഡോളർ (ഏകദേശം 66,994 രൂപ) കൂടുതലായിരിക്കും. അതിന്‍റെ 256GB വേരിയന്‍റിന് നിലവിൽ $2,700നും $3,000 നും ഇടയിൽ വില വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, സാംസങിന്‍റെ പാസ്‌പോർട്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഫോൾഡ് 8ന്‍റെ ഗുണനിലവാരം നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ആപ്പിൾ ഡിസൈനർമാർ സ്വന്തം ഫോൾഡബിളിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

അതേസമയം ഐഫോൺ ഫോൾഡിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചാനൽ ന്യൂസിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് ശരിയാണെന്ന് തെളിയുകയും ലോഞ്ച് വൈകുകയും ഉൽ‌പാദന യൂണിറ്റുകൾ പരിമിതമാവുകയും ചെയ്താൽ, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന്‍റെ റീട്ടെയിൽ ലഭ്യതയെയും ബാധിച്ചേക്കാം.

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IPHONE FOLD LEAKS
IPHONE 18 SERIES
FOLDABLE IPHONE
ഐഫോൺ ഫോൾഡ്
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