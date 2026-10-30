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ഡ്യുവൽ റിയൽ ക്യാമറയും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററിയുമായി വണ്ണം കുറഞ്ഞ 'ഐഫോൺ എയർ 2': ലോഞ്ച് അടുത്ത വർഷം
അടുത്ത വർഷം ഐഫോൺ എയർ 2 പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18e എന്നിവയും അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Published : October 30, 2026 at 5:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഐഫോണായ ഐഫോൺ എയറിന്റെ രണ്ടാം തലമുറ മോഡലായ 'ഐഫോൺ എയർ 2' അടുത്ത വസന്തകാലത്ത് (Spring season) പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, മുൻഗാമിയായ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഐഫോൺ എയർ 2ൽ നിരവധി പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. രണ്ട് പിൻ ക്യാമറകൾ, കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ ചിപ്സെറ്റ്, മെച്ചപ്പെട്ട ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇതിനൊപ്പം ഐഫോൺ 18 സീരിസിൽ ഇനിയും പുറത്തിറക്കാനുള്ള മോഡലുകളായ സാധാരണ ഐഫോൺ 18, സീരിസിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ മോഡലായ ഐഫോൺ 18e എന്നിവയും അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഐഫോൺ എയർ 2 എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നും വില എത്ര രൂപ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഐഫോൺ എയർ 2: എപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങും?
2026 സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ആപ്പിൾ ഇവന്റിൽ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ലോഞ്ച് കലണ്ടറിനെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇവന്റിൽ ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ്, ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഫോണായ 'ഐഫോൺ ഡുവോ' എന്നിവ പുറത്തിറക്കി. എന്നാൽ, ഐഫോൺ എയർ 2, സാധാരണ ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18e എന്നിവ അന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് 2027 വസന്തകാലത്ത് നടക്കുന്ന ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ആപ്പിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഐഫോൺ എയർ 2 2027-ൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ടും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മോഡലിന് പകരം 'ഐഫോൺ 18 പ്ലസ്' വരുമെന്ന മുൻകാല അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ഇതോടെ വിരാമമായിരിക്കുകയാണ്.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
256GB, 512GB, 1TB എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഐഫോൺ എയർ 2 ലഭ്യമാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. 256GB അടിസ്ഥാന മോഡലിന് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 1.20 ലക്ഷം രൂപയും, 512GB മോഡലിന് 1.40 ലക്ഷം രൂപയും, 1TB മോഡലിന് 1.60 ലക്ഷം രൂപയും വില വന്നേക്കാം. എന്നാൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വില വർധനവ് ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്ന് ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ വില വർധനവ് 'ഐഫോൺ എയർ 2'നെ ബാധിക്കുമെന്നോ, എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്നോ വ്യക്തമല്ല.
രണ്ട് പിൻ ക്യാമറകൾ
ആദ്യത്തെ 'ഐഫോൺ എയർ' മോഡലിനെതിരെ ഉയർന്ന പ്രധാന വിമർശനങ്ങളിലൊന്ന് അതിൽ ഒരൊറ്റ പിൻ ക്യാമറ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ്. ആ വില നിലവാരത്തിൽ ഒരു ലെൻസ് മാത്രം നൽകിയത് വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. ആപ്പിളിന്റെ തന്നെ മറ്റ് മോഡലുകളെയും മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളിലെ ഫോണുകളെയും അപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ചടി നേരിട്ട മോഡലാണ് ഇത്. അതിനാൽ തന്നെ ഐഫോൺ എയർ 2 ഈ പോരായ്മ പരിഹരിച്ച് വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഫോണിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് 48 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 18 മോഡലുകൾക്ക് സമാനമായ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉപയോഗക്ഷമത ഫോണിന് നൽകും. നിലവിലുള്ള 48 മെഗാപിക്സൽ പ്രധാന ക്യാമറയും 18 മെഗാപിക്സൽ മുൻ ക്യാമറയും ഇതിലും തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്കിലും പുറത്തുവരുന്ന എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും ഇക്കാര്യം പറയുന്നില്ല.
അടുത്ത ഒരു തലമുറയിൽ കൂടി ഒരൊറ്റ ക്യാമറയിൽ തന്നെ തുടർന്നേക്കാം എന്നാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കനം കുറഞ്ഞ ബോഡിയിൽ രണ്ടാമതൊരു ലെൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സാങ്കേതികമായ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡിസൈൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, രണ്ട് ക്യാമറകളും പിൻഭാഗത്ത് എതിർവശങ്ങളിലായാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു അസാധാരണമായ ക്രമീകരണമാണ്.
ഡിസൈൻ
എയർ 2 മോഡലിന് വെറും 5.2 മില്ലിമീറ്റർ വണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. നിലവിലുള്ള 'എയർ' മോഡലിന് 5.6 മില്ലിമീറ്റർ വണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. അതിനേക്കാൾ 0.4 മില്ലിമീറ്റർ കുറവാണിത്. വണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും ഈ ഫോണിലും ടൈറ്റാനിയം ഫ്രെയിമും കരുത്തുറ്റ 'സെറാമിക് ഷീൽഡ് ഗ്ലാസും' ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ പൊടി, വെള്ളം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP68 റേറ്റിങും ഉണ്ടാകും. ആക്ഷൻ ബട്ടൺ, ക്യാമറ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോണിന്റെ നിറങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, നിലവിലുള്ള 'എയർ' മോഡലിലേതിന് സമാനമായ നിറങ്ങൾ ഇതിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഡിസ്പ്ലേ
നിലവിലുള്ള എയർ മോഡലിലേതുപോലെ 6.5 ഇഞ്ച് OLED ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയായിരിക്കും എയർ 2ൽ ഉണ്ടാവുക. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 3,000 നിറ്റ്സ് വരെയുള്ള പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും ഇതിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. എന്നാൽ, ഡിസ്പ്ലേയുടെ വണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം. ഡിസ്പ്ലേ ഘടകത്തിന് വണ്ണം കുറയാനാണ് സാധ്യത. ഇത് സാധ്യമായാൽ ഫോണിനുള്ളിൽ അൽപ്പം കൂടി സ്ഥലം ലഭിക്കും. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ബാറ്ററി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ബാറ്ററി
എയർ 2ൽ 3,500mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിലെ മോഡലിലുള്ള ഏകദേശം 3,149mAh ബാറ്ററിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് 11 ശതമാനം കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ളതാണ്. നിലവിലുള്ള 'എയർ' മോഡലിൽ ഓഫ്ലൈനായി 27 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് സാധ്യമാണ്. ബാറ്ററി ശേഷി വർധിക്കുന്നതോടെ ഇത് 30 മണിക്കൂറോളം ആയി ഉയർന്നേക്കാം. മാഗ്സേഫ് വയർലെസ് ചാർജിങ് സൗകര്യം ഇതിലും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ, വയേർഡ് ചാർജിങിന്റെ വേഗതയിൽ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നുമില്ല.
ചിപ്സെറ്റ്
ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന A20 Pro ചിപ്സെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഐഫോൺ എയർ 2 മോഡലിലും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. TSMC-യുടെ 2nm പ്രോസസ്സ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച A20 Pro ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് മുൻഗാമിയേക്കാൾ 20 ശതമാനം വേഗത്തിലുള്ള സിംഗിൾ-ത്രെഡ് പെർഫോമൻസും, 40 ശതമാനം വേഗത്തിലുള്ള GPU-യും, ഇരട്ടി AI പ്രോസസ്സിംഗ് ശേഷിയും നൽകും. മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യക്ഷമതയിൽ ഏകദേശം 30 ശതമാനം വർധനവുണ്ടാകുമെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഡിസൈനുള്ള ഫോണിൽ, ബാറ്ററി ലൈഫ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കും.
iOS 27, പുതുക്കിയ സിരി
iOS 27 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും ഐഫോൺ എയർ 2 വിപണിയിലെത്തുക. ഇതിൽ പൂർണ്ണമായും പുനർനിർമ്മിച്ച സിരി എഐ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ എഐ മോഡലും ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ എഐ മോഡലും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് പുതിയ സിരി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് സ്വാഭാവിക സംഭാഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും, സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചറിയാനും, വിവിധ ആപ്പുകളിലായി പല ഘട്ടങ്ങളുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തുതീർക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ആപ്പും ഉണ്ട്.
കൂടാതെ, ക്യാമറ, സഫാരി, മെസേജുകൾ, ഫോട്ടോകൾ തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളിൽ കൂടുതൽ വിപുലമായ ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകളും iOS 27-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ എഐ എഡിറ്റിങ് ടൂളുകൾ, സഫാരിയിൽ കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ടാബ് ക്രമീകരണം, സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി പരിഷ്കരിച്ച CPU ഷെഡ്യൂളർ എന്നിവയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. കുറഞ്ഞത് ആറ് വർഷത്തേക്കെങ്കിലും ഐഫോൺ എയർ 2ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
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