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വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചറുള്ള പുതിയ സോണി മെയിൻ ക്യാമറ സെൻസറുമായി ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സ് എത്തും: റിപ്പോർട്ട്

വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സിൽ വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചർ പിന്തുണയുള്ള ഒരു പുതിയ സോണി മെയിൻ ക്യാമറ സെൻസർ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത് സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

APPLE IPHONE 18 SERIES IPHONE 18 SERIES LEAKS ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സ് ആപ്പിൾ
Representational Image (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 18, 2026 at 5:46 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 അൾട്ര മോഡലുകളുമായി ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 18 സീരിസ് വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സമീപ വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമറ അപ്‌ഗ്രേഡുകളിലൊന്ന് തന്നെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കാമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആന്തരിക ടാറ്റ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫയലുകളിൽ നിന്ന് ചോർന്ന വിവരമനുസരിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സിൽ വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചർ പിന്തുണയുള്ള ഒരു പുതിയ സോണി മെയിൻ ക്യാമറ സെൻസർ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്‌സ് ലോഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സോണി IMX905 ഇമേജ് സെൻസറുള്ള പ്രൈമറി പിൻ ക്യാമറ ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് നോട്ട്ബുക്ക് ചെക്ക് റിപ്പോർട്ടും പറയുന്നത്. ഇത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്‌സ് ലോഗ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്യാമറ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിൽ 48 മെഗാപിക്സൽ സോണി IMX903 സെൻസറാണ് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സിന് സോണി IMX905 ഇമേജ് സെൻസർ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറയ്‌ക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുന്നതായി പറയാം. 1.22μm നേറ്റീവ് പിക്സൽ വലുപ്പം നിലനിർത്തുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രധാന അപ്‌ഗ്രേഡ് വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചർ മെക്കാനിസം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സെൻസറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്‍റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാൻ ഇത് ഐഫോൺ ക്യാമറയെ അനുവദിക്കും. ഇത് ഡെപ്‌ത് ഓഫ് ഫീൽഡിലും എക്സ്പോഷറിലും കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകാനും ഇത് സഹായിക്കും. നിരവധി ആൻഡ്രോയിഡ് ഒഇഎമ്മുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2018ൽ ഗാലക്‌സി എസ് 9 സീരിസിൽ മെയിൻ ക്യാമറയ്ക്കായി വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചർ സാംസങ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള പിൻഗാമികളിൽ സ്ഥലപരിമിതിയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകളും കാരണം ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആപ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായിരിക്കും ഐഫോൺ 18 പ്രോ മോഡലുകൾ.

നോൺ-വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിയിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ അപ്പർച്ചർ സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള ആക്യുവേറ്റർ ഡാറ്റ അടങ്ങിയ ഒരു കാലിബ്രേഷൻ ബ്ലോക്കും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ലെൻസ് അപ്പർച്ചർ ഭൗതികമായി ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഹാർഡ്‌വെയർ ആപ്പിൾ സജീവമായി പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ക്യാമറ ഹാർഡ്‌വെയറിന്‍റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ നിലവിലെ മോഡലിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോണിയുടെ IMX973 സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ വരുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ഷൂട്ടറിൽ സോണിയുടെ IMX972 സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. LiDAR സ്‌കാനറിൽ ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സിലെ അതേ സോണി IMX591 റിസീവർ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. അതേസമയം സെൽഫി ഷൂട്ടറിൽ നിലവിലുള്ള Sony IMX914 സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനായി (OIS) ഒരു ത്രീ-ആക്‌സിസ് സ്ഫെറിക്കൽ ആക്യുവേറ്ററിനെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. മുൻ റിപ്പോർട്ടുകളെ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ചോർച്ചകൾ.

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IPHONE 18 SERIES LEAKS
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IPHONE 18 PRO MAX CAMERA LEAKS

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